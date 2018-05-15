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Крымский мост: все, что надо знать об одной из крупнейших переправ в России

, ИА "Амител"
Крымский мост: интересные и значимые факты о самой длинной переправе в России


Утром 16 мая, в среду, по крымскому мосту должно начаться движение автомобилей. А официальное открытие переправы пройдет 15 мая. Участие в торжественной церемонии примет президент России Владимир Путин. Рассказываем, что надо знать о масштабной стройке века.

1
Самый длинный

Крымский мост — самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 км. Из них 11,5 пройдет по суше, 7,5 км — над морем. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

До открытия этой переправы самым длинным считался Президентский мост через Волгу в Ульяновске. Его длина около 13 км.

2
Два в одном

По сути, это не один мост, а два: автомобильный и железнодорожный. Трасса будет состоять из четырех полос. Расчетная скорость движения на дороге — до 120 км/ч. Пропускная способность этой трассы – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Это в четыре раза больше, чем обеспечивает сегодня паромная переправа на самом пике своих возможностей.

Поезда смогут перевозить 14 млн пассажиров в год. Расчетная скорость движения пассажирских поездов – 120 км/ч, грузовых – 80 км/ч.

3
Стоимость проекта

Стоимость проекта — 228,3 млрд рублей. Заказчиком выступил Росавтодор.

4
Сроки

Мост построили за три года. А с момента, когда президент поставил перед Минтранспорта такую задачу, до сдачи объекта прошло всего четыре года.

В январе 2015 года была детально проработана концепция транспортного перехода. После этого российское правительство издало распоряжение об определении единственного подрядчика для проектирования и строительства моста.

5
Самая сложная часть работ

Самой сложной частью считается установка арочных пролетов. Строители делали это с моря. У них было всего 72 часа погодного окна на закрепление каждой арки.

Крымский мост не помешает судоходству в Керченском проливе. Предусмотрены арочные пролеты длиной 227 метров и высотой над зеркалом воды 35 метров.

В принципе, район строительства переправы отличается сложными природными условиями. Трудности создавали климатические условия, сейсмическая активность, илистое дно.

6
Когда откроют движение?
Движение автомобилей по нему начнется 16 мая в 5:30 утра. Пока что по переправе будут ездить только легковые машины и автобусы. Грузовики весом свыше 3,5 тонн смогут ездить только в октябре, когда закончится курортный сезон. Железнодорожную часть моста планируется сдать не ранее чем к зиме 2019-го.
7
Крепость "Керчь"
Мост огибает с севера мыс Ак-Бурун, на котором расположен памятник историко-культурного наследия — крепость "Керчь". Ее возвели после Крымской войны, во второй половине XIX века, для обороны входа в Азовское море. Проектировщики выбрали место расположения моста таким образом, чтобы не затронуть крепость.

 

8
Интересные факты

Перед тем как приступить к строительству, пришлось поработать саперам. Они обследовали 660 гектаров суши и акватории Керченского пролива. В результате проверки было обнаружено более 700 минометных мин, ручных гранат и фугасных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Все снаряды утилизировали на полигоне.

Чтобы строительство моста не навредило экологии, в безопасное место было пересажено 2990 растений и 117 животных из Красной книги.

А археологи в ходе раскопок обнаружили более трех тысяч предметов времен Античности, Средневековья и Бронзового века. Находки после обработки и изучения отправляются на хранение в российские музейные фонды. Часть уже передана в Таманский музейный комплекс и Историко-археологический музей Керчи.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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