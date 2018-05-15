Самый длинный

Крымский мост — самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 км. Из них 11,5 пройдет по суше, 7,5 км — над морем. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

До открытия этой переправы самым длинным считался Президентский мост через Волгу в Ульяновске. Его длина около 13 км.