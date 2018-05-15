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Рамадан-2018: когда наступает, что запрещено и кого освобождают от поста

, ИА "Амител"
Рамадан - месяц поста и духовного очищения


Священный девятый месяц мусульманского календаря называется Рамадан. В 2018 году он начинается вечером 15 мая. О главных традициях праздника, о запретах и почему этот месяц считается священным, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое Рамадан?

Это девятый месяц лунного исламского календаря. Слово "рамадан" в переводе с арабского означает "знойный", "жаркий". Это связано с тем, что, как правило, Рамадан наступает в жаркое время года.

Для мусульман это священный месяц обязательного поста и ежедневных молитв.

2
Когда наступает Рамадан и сколько длится в 2018 году?

В 2018 году Рамадан наступает вечером во вторник, 15 мая. Заканчивается священный месяц вечером 14 июня.

3
Важно ли соблюдать пост в Рамадан?
Пост — одно из самых важных правил. Соблюдение поста в этот месяц относится к пяти столпам ислама. Пост во время Рамадана называется ураза. Также мусульмане читают пять ежедневных молитв (намаз), молитву "Таравих", искреннюю мольбу — ду'а. Кроме того, на время Рамадана желательно совершать благие дела, делать пожертвования и так далее.
4
Что запрещено в Рамадан?

Кроме обязательств (соблюдение поста, молитвы и так далее) есть чуть ли не список того, что запрещено верующим. Например, в Рамадан мусульманам запрещено курить, употреблять алкоголь. Запрещена (также в дневное время) интимная близость. Воздерживаться в этот строгий пост следует от злых мыслей, поступков и намерений.

5
Что нельзя есть в Рамадан, а что можно?

В Рамадан нельзя есть днем, только после захода солнца. Употреблять пищу можно только в ночное время суток. Есть два вида трапез: ухур, ифтар.

Ухур — это трапеза до рассвета. Лучше есть больше овощей, хлеб из пророщенного зерна, блюда из круп. Рекомендованы сухофрукты, например финики, а еще орехи (миндаль) и бананы. После трапезы читают фаджр. Это предрассветная молитва.

Первая еда после заката во время Рамадана называется ифтар. Трапезу начинают с воды и фиников, после идут основные блюда. Разрешены мясо, овощи, крупы.

6
Кто освобождается от поста?

Освобождаются от поста в священный месяц старики, воины, больные люди, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также дети. Возмещение поста является обязательным в другой, более благоприятный период.

Остальные мусульмане обязаны соблюдать пост.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.05.2018 16:16
- гость -

нам это зачем?

0  0
15.05.2018 16:19
- гость -

15.05.2018 16:16
- гость -
нам это зачем?

пушто Рассия не мононациональное государство.

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