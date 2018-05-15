Священный девятый месяц мусульманского календаря называется Рамадан. В 2018 году он начинается вечером 15 мая. О главных традициях праздника, о запретах и почему этот месяц считается священным, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это девятый месяц лунного исламского календаря. Слово "рамадан" в переводе с арабского означает "знойный", "жаркий". Это связано с тем, что, как правило, Рамадан наступает в жаркое время года.
Для мусульман это священный месяц обязательного поста и ежедневных молитв.
В 2018 году Рамадан наступает вечером во вторник, 15 мая. Заканчивается священный месяц вечером 14 июня.
Кроме обязательств (соблюдение поста, молитвы и так далее) есть чуть ли не список того, что запрещено верующим. Например, в Рамадан мусульманам запрещено курить, употреблять алкоголь. Запрещена (также в дневное время) интимная близость. Воздерживаться в этот строгий пост следует от злых мыслей, поступков и намерений.
В Рамадан нельзя есть днем, только после захода солнца. Употреблять пищу можно только в ночное время суток. Есть два вида трапез: ухур, ифтар.
Ухур — это трапеза до рассвета. Лучше есть больше овощей, хлеб из пророщенного зерна, блюда из круп. Рекомендованы сухофрукты, например финики, а еще орехи (миндаль) и бананы. После трапезы читают фаджр. Это предрассветная молитва.
Первая еда после заката во время Рамадана называется ифтар. Трапезу начинают с воды и фиников, после идут основные блюда. Разрешены мясо, овощи, крупы.
Освобождаются от поста в священный месяц старики, воины, больные люди, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также дети. Возмещение поста является обязательным в другой, более благоприятный период.
Остальные мусульмане обязаны соблюдать пост.
Комментарии
нам это зачем?
15.05.2018 16:16
- гость -
нам это зачем?
пушто Рассия не мононациональное государство.