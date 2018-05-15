Что нельзя есть в Рамадан, а что можно?

В Рамадан нельзя есть днем, только после захода солнца. Употреблять пищу можно только в ночное время суток. Есть два вида трапез: ухур, ифтар.

Ухур — это трапеза до рассвета. Лучше есть больше овощей, хлеб из пророщенного зерна, блюда из круп. Рекомендованы сухофрукты, например финики, а еще орехи (миндаль) и бананы. После трапезы читают фаджр. Это предрассветная молитва.

Первая еда после заката во время Рамадана называется ифтар. Трапезу начинают с воды и фиников, после идут основные блюда. Разрешены мясо, овощи, крупы.