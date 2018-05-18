Всемирный день борьбы с меланомой кожи отмечают 17 мая. А в понедельник, 21 мая, отмечается День диагностики меланомы в России. Заболеваемость злокачественной меланомой в Алтайском крае ежегодно растет на 3-5%. Эта печальная тенденция повторяется по всему миру. Что это за болезнь, кто в группе риска, а также где в Барнауле можно бесплатно провериться на меланому кожи, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Меланома — это очень опасно? Очень. Это злокачественная опухоль кожи. Она развивается из меланоцитов. Это пигментные клетки, которые отвечают за выработку меланина. Они в большом количестве скапливаются в родинках. Под воздействием ультрафиолетового излучения (солнце, солярий) или из-за травмы меланоциты способны переродиться в злокачественные клетки.

2 При каких симптомах стоит обратиться к врачу? К врачу необходимо обратиться, если: - с поверхности родинки исчезает кожный рисунок; "Надо признать, мы не всё умеем лечить" – главный онколог Алтайского края Главный онколог Алтайского края о проблемах диагностики, итогах форума и стоимости лечения рака 24655 77 - родинка становится блестящей, глянцевой; - она становится асимметричной, меняются очертания, меняется форма; - родинка начинает расти; - в области родинки появляется зуд или жжение; - поверхность родинки начинает шелушиться: - отсутствие или выпадение волосяного покрова с поверхности родинки; - частичное (неравномерное) или полное изменение окраски родинки. Симптомы могут появляться в любой последовательности. Если у вас есть хоть что-то одно из вышеперечисленного, обязательно обратитесь к врачу.

3 К какому врачу идти? Лучше сразу обращаться к онкологу. Если такого специалиста нет, можно показать родинку дерматологу.

4 Как часто необходимо посещать врача и показывать ему родинки? Если у вас на теле более 50 родинок, то необходимо показываться врачу раз в полгода. Помните, что вы не сможете самостоятельно обследовать себя, провести полноценную диагностику может только врач.

5 Если у меня обнаружат меланому — это приговор? Нет. При ранней диагностике меланома излечима в 90 % случаев. А вот 40% заболевших меланомой кожи не удается спасти из-за позднего обнаружения. Ежегодно в России диагностируется около 10 тыс. новых случаев заболевания меланомой.