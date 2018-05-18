Всемирный день борьбы с меланомой кожи отмечают 17 мая. А в понедельник, 21 мая, отмечается День диагностики меланомы в России. Заболеваемость злокачественной меланомой в Алтайском крае ежегодно растет на 3-5%. Эта печальная тенденция повторяется по всему миру. Что это за болезнь, кто в группе риска, а также где в Барнауле можно бесплатно провериться на меланому кожи, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
К врачу необходимо обратиться, если:
- с поверхности родинки исчезает кожный рисунок;
- родинка становится блестящей, глянцевой;
- она становится асимметричной, меняются очертания, меняется форма;
- родинка начинает расти;
- в области родинки появляется зуд или жжение;
- поверхность родинки начинает шелушиться:
- отсутствие или выпадение волосяного покрова с поверхности родинки;
- частичное (неравномерное) или полное изменение окраски родинки.
Симптомы могут появляться в любой последовательности. Если у вас есть хоть что-то одно из вышеперечисленного, обязательно обратитесь к врачу.
Нет. При ранней диагностике меланома излечима в 90 % случаев. А вот 40% заболевших меланомой кожи не удается спасти из-за позднего обнаружения.
Ежегодно в России диагностируется около 10 тыс. новых случаев заболевания меланомой.
19 мая в онкоцентре "Надежда" (Змеиногорский тракт, 110) все желающие старше 18 лет смогут бесплатно провериться на меланому кожи. Обследование будет проходить с 9-00 до 14-00. Записаться можно по телефону 8 (3852) 50-29-09. Если вы не записались предварительно, вы не сможете принять участие в акции.
При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт), полис обязательного медицинского страхования (ОМС), страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).
А 21 мая все желающие могут бесплатно получить консультацию, а также пройти обследование пигментных новообразований кожи на кафедре дерматовенерологии, косметологии и иммунологии АГМУ. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону горячей линии: 8 800-2000-345 или записаться через сайт www.melanomaday.ru.
А еще 21 мая можно будет бесплатно провериться на меланому в частных клиниках Барнаула. Адреса также на сайте www.melanomaday.ru.
Комментарии
Не врите, указанный сайт (www.melanomaday.ru.)не выдает даже г.Барнаул для записи в частных клиниках
Ещё неделю назад уже записи не было.