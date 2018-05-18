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Где и когда барнаульцы смогут бесплатно провериться на меланому кожи

, ИА "Амител"
Барнаульцы смогут бесплатно проверить родинки на меланому в частных и муниципальных клиниках


Всемирный день борьбы с меланомой кожи отмечают 17 мая. А в понедельник, 21 мая, отмечается День диагностики меланомы в России. Заболеваемость злокачественной меланомой в Алтайском крае ежегодно растет на 3-5%. Эта печальная тенденция повторяется по всему миру. Что это за болезнь, кто в группе риска, а также где в Барнауле можно бесплатно провериться на меланому кожи, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Меланома — это очень опасно?
Очень. Это злокачественная опухоль кожи. Она развивается из меланоцитов. Это пигментные клетки, которые отвечают за выработку меланина. Они в большом количестве скапливаются в родинках. Под воздействием ультрафиолетового излучения (солнце, солярий) или из-за травмы меланоциты способны переродиться в злокачественные клетки.
2
При каких симптомах стоит обратиться к врачу?

К врачу необходимо обратиться, если:

- с поверхности родинки исчезает кожный рисунок;

- родинка становится блестящей, глянцевой;

- она становится асимметричной, меняются очертания, меняется форма;

- родинка начинает расти;

- в области родинки появляется зуд или жжение;

- поверхность родинки начинает шелушиться:

- отсутствие или выпадение волосяного покрова с поверхности родинки;

- частичное (неравномерное) или полное изменение окраски родинки.

Симптомы могут появляться в любой последовательности. Если у вас есть хоть что-то одно из вышеперечисленного, обязательно обратитесь к врачу.

3
К какому врачу идти?
Лучше сразу обращаться к онкологу. Если такого специалиста нет, можно показать родинку дерматологу.
4
Как часто необходимо посещать врача и показывать ему родинки?
Если у вас на теле более 50 родинок, то необходимо показываться врачу раз в полгода. Помните, что вы не сможете самостоятельно обследовать себя, провести полноценную диагностику может только врач.
5
Если у меня обнаружат меланому — это приговор?

Нет. При ранней диагностике меланома излечима в 90 % случаев. А вот 40% заболевших меланомой кожи не удается спасти из-за позднего обнаружения.

Ежегодно в России диагностируется около 10 тыс. новых случаев заболевания меланомой.

6
Где и когда в Барнауле можно будет бесплатно провериться на меланому кожи?

19 мая в онкоцентре "Надежда" (Змеиногорский тракт, 110) все желающие старше 18 лет смогут бесплатно провериться на меланому кожи. Обследование будет проходить с 9-00 до 14-00. Записаться можно по телефону 8 (3852) 50-29-09. Если вы не записались предварительно, вы не сможете принять участие в акции.

При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт), полис обязательного медицинского страхования (ОМС), страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).

А 21 мая все желающие могут бесплатно получить консультацию, а также пройти обследование пигментных новообразований кожи на кафедре дерматовенерологии, косметологии и иммунологии АГМУ. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону горячей линии: 8 800-2000-345 или записаться через сайт www.melanomaday.ru.

А еще 21 мая можно будет бесплатно провериться на меланому в частных клиниках Барнаула. Адреса также на сайте www.melanomaday.ru.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.05.2018 11:10
- гость -

Не врите, указанный сайт (www.melanomaday.ru.)не выдает даже г.Барнаул для записи в частных клиниках

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18.05.2018 11:22
гость

Ещё неделю назад уже записи не было.

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