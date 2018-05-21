Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Неустойчивая погода, которая отметится и теплом, и холодом, ожидает жителей Алтайского края на этой неделе.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в рабочую пятидневку в регионе ожидаются осадки различной интенсивности.

21 и 22 мая в крае будет достаточно тепло. В ночь на вторник температуры составят +7...+16 градусов, в предгорьях +4...+9 градусов. Днем 22 мая в крае будет +15...+20 градусов, по югу до +28 градусов.

При этом на большей части территории края ожидаются дожди, местами грозы, возможен град.

А вот 23 и 24 мая ожидается похолодание, сопряженное с усилением ветра до 22 метров в секунду и сильными осадками. Причем, если в среду в крае будут идти дожди с грозами и градом, то в четверг в ночные и даже дневные часы в восточных и предгорных районах местами возможен мокрый снег. В ночь на 24 мая температура воздуха составит -1...+4 градуса, днем будет +10...+15 градусов.

А вот в пятницу в Алтайском крае вновь ожидается потепление. Дневные температуры в крае, согласно прогнозу, составят +17...+23 градуса. В выходные ожидается постепенное повышение температуры воздуха.