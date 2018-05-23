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Опасная травка: что такое поллиноз и как от него уберечься

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Барнаульский врач о причинах сезонной аллергии на цветение и методах борьбы


Полынь, пырей, тополь — многие аллергики вздрогнут при этих, казалось бы, безобидных словах. Тем, кто страдает поллинозом — сезонной аллергией на цветение — эти растения приносят много проблем. О том, что это за заболевание, как его лечат и можно ли им заразиться, в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказала аллерголог-иммунолог Диагностического центра Алтайского края Ольга Балышева.

1
Что такое поллиноз?
Поллиноз — это аллергия на цветение деревьев и трав, а точнее, на их пыльцу.
Первый поллиноз начинается в конце апреля – начале мая, вместе с началом цветения деревьев. Злаковые травы начинают цвести в конце мая — начале июня. Еще один аллерген — сорные травы, которые начинают цветение с конца июля.
2
На что бывает аллергия?

Из деревьев аллергию вызывают: береза, клен, ольха, лещина, тополь, орешник.

Из трав: тимофеевка, ежа, райграс, полынь, конопля, лебеда, амброзия, лисохвост, овсяница, пырей и мятлик.

3
Каковы симптомы?

Многие люди сразу и не понимают, что у них аллергия. Симптомы очень схожи с простудными заболеваниями: чихание, зуд в глазах и ушах, обильные выделения из носа, заложенность носа, утомляемость. Только температура не повышается.

Ставить диагноз должен аллерголог. На приеме доктор сделает кожные пробы (самая точная диагностика) и скажет вам названия всех трав и деревьев, которые доставляют вам неудобства. Конечно, пробы есть и относительно других аллергенов: цитрусовых, шоколада, орехов.

Аллергию можно выявить и по анализу крови.

4
Почему у человека появляется поллиноз?

Главная причина — нарушение иммунитета. У человека появляется гиперчувствительность к белкам аллергенов.

"С годами пациентов становится больше. Это связано, прежде всего, с ухудшением экологии, питания, частыми простудными заболеваниями", — рассказала Ольга Балышева.

5
Можно ли вылечить поллиноз раз и навсегда?

Нет, навсегда избавиться от поллиноза лечением нельзя.

Но это заболевание поддается профилактике. Только проводить ее надо не в сезон, а заранее, в январе-феврале. Врач-аллерголог подберет подходящее лечение. Проводится оно три-пять лет подряд. После этого лет на пять наступает ремиссия. Пациент не избавляется от недуга окончательно, но болезнь "спит" и не беспокоит.

Иногда помогает и смена климата. Впрочем, и в другом регионе, где нет "плохих" трав, аллергия может вернуться через несколько лет, уже на другие травы.

Бывает, что аллергия угасает и совсем сходит на нет с возрастом.

Если вообще не лечить аллергию, то она может перерасти в бронхиальную астму, аллергические риниты с полипами. С возрастом может появиться новая аллергия: на фрукты, бытовую химию.

"У меня часто бывают пациенты, которые запустили заболевание. У многих после 50 лет развивается бронхиальная астма", — говорит врач.

6
Как уберечься в сезон?

При сильном проявлении без лекарств не обойтись. Благо, в аптеках их предостаточно. Не забудьте сначала проконсультироваться с врачом. Препарат от аллергии не обязательно будет дорогим. Многим помогают и отечественные лекарства дешевого ценового сегмента. Но, скорее всего, придется купить не только антигистаминные таблетки, но и спрей для носа и капли для глаз.

Есть также препараты гормонального типа, которые могут избавить от всех симптомов аллергии примерно на месяц. Но тут обязательна консультация врача, потому что гормоны имеют немало побочных эффектов.

Во время пика аллергии рекомендуется меньше времени проводить в местах, где растут или могут расти опасные деревья и трава, гулять лучше после дождя, избегать сухой и ветреной погоды. Чаще мойте голову, промывайте нос после посещения улицы, принимайте душ, не ходите дома в уличной одежде, не сушите вещи на улице.

Даже не в сезон лучше ограничить употребление фундука и косточковых фруктов (яблоки, вишня, персики, сливы) при аллергии на цветение березы, клена, ольхи. Пиво, квас, зерновой хлеб — при аллергии на злаковые травы (тимофеевка, ежа). При аллергии на полынь, подсолнечник не злоупотребляйте семечками, халвой и подсолнечным маслом. Часто аллергия начинается именно с фруктов, а потом уже наступает непереносимость цветения растений.

7
Аллергия не заразна?
Нет. Но она передается по наследству. Если хотя бы у одного из родителей есть аллергия, то 50%, что она будет и у ребенка, если у обоих — то вероятность уже 70%. Хотя и тут есть профилактика: беременным женщинам и в первые годы жизни ребенка рекомендуют соблюдать гипоаллергенную диету, чистоту в доме, не содержать домашних животных.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.05.2018 07:26
Чучмек

Тополь - не аллерген. Аллергологу должно быть стыдно этого не знать

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23.05.2018 08:04
Filin

цены не бывают дешевыми, ибо не продаются

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