Опасная травка: что такое поллиноз и как от него уберечься

Можно ли вылечить поллиноз раз и навсегда?

Нет, навсегда избавиться от поллиноза лечением нельзя.

Но это заболевание поддается профилактике. Только проводить ее надо не в сезон, а заранее, в январе-феврале. Врач-аллерголог подберет подходящее лечение. Проводится оно три-пять лет подряд. После этого лет на пять наступает ремиссия. Пациент не избавляется от недуга окончательно, но болезнь "спит" и не беспокоит.

Иногда помогает и смена климата. Впрочем, и в другом регионе, где нет "плохих" трав, аллергия может вернуться через несколько лет, уже на другие травы.

Бывает, что аллергия угасает и совсем сходит на нет с возрастом.

Если вообще не лечить аллергию, то она может перерасти в бронхиальную астму, аллергические риниты с полипами. С возрастом может появиться новая аллергия: на фрукты, бытовую химию.

"У меня часто бывают пациенты, которые запустили заболевание. У многих после 50 лет развивается бронхиальная астма", — говорит врач.