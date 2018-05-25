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Мощная волна тепла и даже летней жары придет в Алтайский край на предстоящих выходных — местами воздух прогреется до +32 градусов.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в субботу и воскресенье районы края будут находиться под влиянием южного циклона.
Волну тепла в регион принесут потоки теплого воздуха из Средней Азии.
Ночные температуры в крае составят +6...+11 градусов, а местами даже +16 градусов. Днем воздух в крае прогреется до +20...+27 градусов, а местами до +32 градусов.
При этом в регионе ожидаются дожди, местами с грозами и даже градом. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами с усилением до 17-22 метров в секунду.
А вот в понедельник, 28 мая, в регионе опять похолодает. Дневные температуры в начале недели опустятся до +9...+14 градусов, местами будет +20 градусов. Также прогнозируются дожди, ливни, местами грозы и град. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.
Комментарии
Погода такая же стабильно дождливая, на выживание, как путинская экономика.