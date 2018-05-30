Фото facebook.com
Российского журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве тремя выстрелами в спину. Что известно о трагедии к этому часу и почему военный корреспондент Бабченко считал своим вторым днем рождения 29 мая, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Бабченко вышел из квартиры за хлебом. Уже после похода в магазин, когда он подходил к своей квартире, неизвестный три раза выстрелил в спину военному корреспонденту.
Как сообщают правоохранительные органы, выстрелы слышала жена Аркадия. Женщина находилась в ванной комнате. Услышав хлопки, она вышла и увидела мужа в крови. Сразу же вызвали "скорую помощь". Аркадий Бабченко скончался по пути в больницу.
СМИ пишут, что киллер ждал российского журналиста в подъезде. Убийца нажал на курок, когда Аркадий открыл дверь в квартиру.
В настоящий момент рассматриваются две основные версии убийства: гражданская позиция и профессиональная деятельность.
В полиции сообщается, что российский журналист не обращался с заявлением об угрозах и не просил, чтобы его взяли под охрану.
Официально о подозреваемых не сообщается. Полиция не смогла задержать убийцу по горячим следам. Подробностей не сообщается, возможно, у киллера был сообщник. Составлен фоторобот подозреваемого.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.
В ведомстве заявили, что за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. "Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", — написано на официальном сайте ведомства.
Также сказано, что в соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации, в отношении российских граждан.
Официальное заявление сделал МИД России.
"Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль", — сказано на официальном сайте ведомства.
Кроме того, с официальным заявлением выступил Союз журналистов России: "Не важно, журналисты какой национальности или взглядов. Это журналисты. Они добывают информацию. Их за это убивать нельзя".
После известия о смерти российского военного корреспондента в Москве люди пришли в полночь к мемориалу Немцова на Большом Москворецком мосту, чтобы почтить память Аркадия Бабченко.
Заявления делали и коллеги убитого. "Каждый имеет право жить там, где ему хочется. Никто не вправе отнимать жизнь. Никогда. Ни у кого. Аркадий, спасибо тебе", — написал в соцсети журналист Сергей Карпов.
Ксения Собчак также прокомментировала трагедию. Она написала, что выражает искренние соболезнования его семье и близким, а также требует честного, независимого и непредвзятого расследования убийства Бабченко.
Ровно четыре года назад, 29 мая, Аркадий Бабченко избежал гибели.
"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", — написал на своей странице в социальной сети Аркадий Бабченко 29 мая 2018 года, за несколько часов до трагедии.
Комментарии
После известия о смерти российского военного корреспондента в Москве люди пришли в полночь к мемориалу Немцова на Большом Москворецком мосту, чтобы почтить память Аркадия Бабченко
Как то слишком быстро, в полночь не спали, а как будто ждали известия
Может поторопились, надо было хоть на следующий день собраться
На фото явно какой то ополченец
какой российский корреспондент?
ярый русофоб с самого начала учавствовавший в АТО против ДНР
и финал этот закономерен
он стал бандеровцам не нужен
30.05.2018 12:35
майор
ярый русофоб это ты? топишь за ашкенази шоломова и его кооператив озеро?
Что за люди населяют нашу Москву???
из пришедших, с соседним гражданством всех выслать...
30.05.2018 12:57
- гость -
а ты топишь за крючконосого?
За желание "на первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, поторчать из него" по уши хватает возбуждения уголовного дела, не верится, что за это кто-то отрастил бороду, как на фотороботе, одел идиотскую шапочку и пошел стрелять. Куда более реальным выглядит мотив сделать из него жертву для того чтобы ввести очередные санкции. Тем более хоть как проще убрать тем, к кому все они бегут. И мотив есть, введение очередных санкций. В любом случае будут очередные санкции
Рашисты продолжают своё чёрное дело.
30.05.2018 12:57
- гость -
Разве ашкенази шоломов и его кооператив озеро хотели на первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, поторчать из него?
12:59
Много букв, ты палишьсь, отмазчик.
Кто бы не продолжал это черное дело, факт остается фактом, кто туда убегает, там умирает. Склоняюсь, что там все проще, их убирают те, к кому они бегут. Тут главное результат, а от того, кто это это сделал, ничего не меняется, будут очередные санкции. Скорее всего для них это черное дело и делалось
30.05.2018 13:06
- гость -
О чем ты, глупыш?
30.05.2018 13:03
- гость -
Рашисты? Это кто такие? Вы кого так называете?
По сабжу: что-то редакция АМИК уже третий материал за сегодня этому жывотному посвятило. Совсем зазря. Туда ему и дорога.
К тем, кто лает на мою Родину, испытываю лютую личную неприязнь.
Убит российский оппозиционный журналист - это НТВ сейчас пропело - комментарии излишни...
Что тут комментировать, ведь только за оппозиционного журналиста можно ввести санкции, поэтому только оппозиционные журналисты и будут там умирать. Как они этого не понимают, когда туда бегут
Хотя и оппозиционные Киеву журналисты там умирают
30.05.2018 13:21
гость
бузину тоже гэбня ликвидировала. для маскировки.
доказухи и не нужно после полония с новичком. интересно, абрамовича тоже траванут?
30.05.2018 13:33
- гость -
Так и Бабченко тоже укронацики ликвидировали для маскировки
Абрамовича траванут стопудово, в Лондоне его уже ждут. Его не выгодно было убирать, пока он не был похож на оппозиционера, теперь все, он обречен. Куда бы не уехал
30.05.2018 13:34
- гость -
Скажите, положа руку на самое вам дорогое, вам, идиотам, легко живется?
Тупые убегающие на Запад олигархи и предатели, сами бегут к своей смерти. Их там прям ждут. В качестве оснований для новых санкций за их смерть
Кранштейн, ты опять попцтал своё отечество с его величеством. Ты, кстати, получается, тоже "лаешь" на Родину в некоторых темах. Может ты тоже уже "заработал" пулю в спину?
*попутал
Все кто лает на Родину зарабатывает пулю в спину, особенно те, кто лает из-за бугра. Они же лают в сторону Родины, а им сзади в спину прилетает пуля. А они не ожидают от тех, кто сзади. Хотя можно бы уже понять, что их для этого туда и зовут
хохлы, блин хитры! "убили двух зайцев" по факту конечно одного.. но все таки, 1. убрали русского журналиста и2. обвинили в его убийстве Россию...
Активность запутинских троллей во всех темах про Бабченко, причём с одинаковыми комментами про "Абрамс" кагбэ намекает сидите ровно, смерды, не дёргайтесь, посмотрите, что стало с Бабченко, Немцовым и многими другими.