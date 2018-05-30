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Убийство журналиста Аркадия Бабченко: что известно о трагедии

, ИА "Амител"
Аркадия Бабченко застрелили тремя выстрелами в спину вечером во вторник, 29 мая

Фото facebook.com


Российского журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве тремя выстрелами в спину. Что известно о трагедии к этому часу и почему военный корреспондент Бабченко считал своим вторым днем рождения 29 мая, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что произошло?
Российского журналиста убил киллер. Неизвестный произвел три выстрела в спину военному корреспонденту. Бабченко умер по дороге в больницу. Аркадию был 41 год.
2
Где произошло убийство?
Аркадия застрелили в Киеве, в доме, где он жил со своей женой.
3
Как это произошло?

Бабченко вышел из квартиры за хлебом. Уже после похода в магазин, когда он подходил к своей квартире, неизвестный три раза выстрелил в спину военному корреспонденту.

Как сообщают правоохранительные органы, выстрелы слышала жена Аркадия. Женщина находилась в ванной комнате. Услышав хлопки, она вышла и увидела мужа в крови. Сразу же вызвали "скорую помощь". Аркадий Бабченко скончался по пути в больницу.

СМИ пишут, что киллер ждал российского журналиста в подъезде. Убийца нажал на курок, когда Аркадий открыл дверь в квартиру.

4
Почему убили Аркадия Бабченко?

В настоящий момент рассматриваются две основные версии убийства: гражданская позиция и профессиональная деятельность.

В полиции сообщается, что российский журналист не обращался с заявлением об угрозах и не просил, чтобы его взяли под охрану.

5
Кто стрелял в Аркадия Бабченко?

Официально о подозреваемых не сообщается. Полиция не смогла задержать убийцу по горячим следам. Подробностей не сообщается, возможно, у киллера был сообщник. Составлен фоторобот подозреваемого.

6
Что было предпринято сразу после сообщения об убийстве?
На место убийства выехала следственно-оперативная группа полиции. Убийце удалось уйти. Украинское МВД возбудило уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Также дело возбудил Следственный комитет России.

 

7
Какое заявление сделал СК России?

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

В ведомстве заявили, что за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. "Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", — написано на официальном сайте ведомства.

Также сказано, что в соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации, в отношении российских граждан.

8
Какие еще заявления прозвучали?

Официальное заявление сделал МИД России.

"Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль", — сказано на официальном сайте ведомства.

Кроме того, с официальным заявлением выступил Союз журналистов России: "Не важно, журналисты какой национальности или взглядов. Это журналисты. Они добывают информацию. Их за это убивать нельзя".

9
А что еще?

После известия о смерти российского военного корреспондента в Москве люди пришли в полночь к мемориалу Немцова на Большом Москворецком мосту, чтобы почтить память Аркадия Бабченко.

Заявления делали и коллеги убитого. "Каждый имеет право жить там, где ему хочется. Никто не вправе отнимать жизнь. Никогда. Ни у кого. Аркадий, спасибо тебе", — написал в соцсети журналист Сергей Карпов.

Ксения Собчак также прокомментировала трагедию. Она написала, что выражает искренние соболезнования его семье и близким, а также требует честного, независимого и непредвзятого расследования убийства Бабченко.

10
Почему Бабченко называл 29 мая днем своего рождения?

Ровно четыре года назад, 29 мая, Аркадий Бабченко избежал гибели.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", — написал на своей странице в социальной сети Аркадий Бабченко 29 мая 2018 года, за несколько часов до трагедии.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.05.2018 12:18
гость

После известия о смерти российского военного корреспондента в Москве люди пришли в полночь к мемориалу Немцова на Большом Москворецком мосту, чтобы почтить память Аркадия Бабченко

Как то слишком быстро, в полночь не спали, а как будто ждали известия

0  0
30.05.2018 12:18
гость

Может поторопились, надо было хоть на следующий день собраться

0  0
30.05.2018 12:25
гость

На фото явно какой то ополченец

0  0
30.05.2018 12:35
майор

какой российский корреспондент?
ярый русофоб с самого начала учавствовавший в АТО против ДНР
и финал этот закономерен
он стал бандеровцам не нужен

0  0
30.05.2018 12:57
- гость -


30.05.2018 12:35
майор
ярый русофоб это ты? топишь за ашкенази шоломова и его кооператив озеро?

0  0
30.05.2018 12:57
- гость -

Что за люди населяют нашу Москву???
из пришедших, с соседним гражданством всех выслать...

0  0
30.05.2018 12:58
- гость -

30.05.2018 12:57
- гость -
а ты топишь за крючконосого?

0  0
30.05.2018 12:59
гость

За желание "на первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, поторчать из него" по уши хватает возбуждения уголовного дела, не верится, что за это кто-то отрастил бороду, как на фотороботе, одел идиотскую шапочку и пошел стрелять. Куда более реальным выглядит мотив сделать из него жертву для того чтобы ввести очередные санкции. Тем более хоть как проще убрать тем, к кому все они бегут. И мотив есть, введение очередных санкций. В любом случае будут очередные санкции

0  0
30.05.2018 13:03
- гость -

Рашисты продолжают своё чёрное дело.

0  0
30.05.2018 13:06
гость

30.05.2018 12:57
- гость -

Разве ашкенази шоломов и его кооператив озеро хотели на первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, поторчать из него?

0  0
30.05.2018 13:06
- гость -

12:59
Много букв, ты палишьсь, отмазчик.

0  0
30.05.2018 13:09
гость

Кто бы не продолжал это черное дело, факт остается фактом, кто туда убегает, там умирает. Склоняюсь, что там все проще, их убирают те, к кому они бегут. Тут главное результат, а от того, кто это это сделал, ничего не меняется, будут очередные санкции. Скорее всего для них это черное дело и делалось

0  0
30.05.2018 13:09
гость

30.05.2018 13:06
- гость -

О чем ты, глупыш?

0  0
30.05.2018 13:10
Грантштейн

30.05.2018 13:03
- гость -
Рашисты? Это кто такие? Вы кого так называете?

По сабжу: что-то редакция АМИК уже третий материал за сегодня этому жывотному посвятило. Совсем зазря. Туда ему и дорога.
К тем, кто лает на мою Родину, испытываю лютую личную неприязнь.

0  0
30.05.2018 13:17
- гость -

Убит российский оппозиционный журналист - это НТВ сейчас пропело - комментарии излишни...

0  0
30.05.2018 13:21
гость

Что тут комментировать, ведь только за оппозиционного журналиста можно ввести санкции, поэтому только оппозиционные журналисты и будут там умирать. Как они этого не понимают, когда туда бегут

0  0
30.05.2018 13:21
гость

Хотя и оппозиционные Киеву журналисты там умирают

0  0
30.05.2018 13:33
- гость -


30.05.2018 13:21
гость
бузину тоже гэбня ликвидировала. для маскировки.

0  0
30.05.2018 13:34
- гость -

доказухи и не нужно после полония с новичком. интересно, абрамовича тоже траванут?

0  0
30.05.2018 13:35
гость

30.05.2018 13:33
- гость -
Так и Бабченко тоже укронацики ликвидировали для маскировки

0  0
30.05.2018 13:37
гость

Абрамовича траванут стопудово, в Лондоне его уже ждут. Его не выгодно было убирать, пока он не был похож на оппозиционера, теперь все, он обречен. Куда бы не уехал

0  0
30.05.2018 13:38
- гость -


30.05.2018 13:34
- гость -


Скажите, положа руку на самое вам дорогое, вам, идиотам, легко живется?

0  0
30.05.2018 13:39
гость

Тупые убегающие на Запад олигархи и предатели, сами бегут к своей смерти. Их там прям ждут. В качестве оснований для новых санкций за их смерть

0  0
30.05.2018 13:40
- гость -

Кранштейн, ты опять попцтал своё отечество с его величеством. Ты, кстати, получается, тоже "лаешь" на Родину в некоторых темах. Может ты тоже уже "заработал" пулю в спину?

0  0
30.05.2018 13:42
- гость -

*попутал

0  0
30.05.2018 13:45
гость

Все кто лает на Родину зарабатывает пулю в спину, особенно те, кто лает из-за бугра. Они же лают в сторону Родины, а им сзади в спину прилетает пуля. А они не ожидают от тех, кто сзади. Хотя можно бы уже понять, что их для этого туда и зовут

0  0
30.05.2018 13:46
- гость -

хохлы, блин хитры! "убили двух зайцев" по факту конечно одного.. но все таки, 1. убрали русского журналиста и2. обвинили в его убийстве Россию...

0  0
30.05.2018 13:56
- гость -

Активность запутинских троллей во всех темах про Бабченко, причём с одинаковыми комментами про "Абрамс" кагбэ намекает сидите ровно, смерды, не дёргайтесь, посмотрите, что стало с Бабченко, Немцовым и многими другими.

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