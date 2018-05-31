О том, что первый заместитель председателя правительства Алтайского края написал заявление об отставке, порталу Amic.ru стало известно в четверг, 31 мая. Что известно об одном из, пожалуй, самых не публичных чиновников региона, читайте в нашем материале.
Сергей Александрович Локтев родился в селе Верхняя Суетка Благовещенского района Алтайского края в 1959 году.
"Трудовую деятельность начал в 1977 году. После окончания института работал по специальности на предприятиях перерабатывающей отрасли. Ведет активную общественную, социальную и благотворительную деятельность", — написано на официальном сайте правительства региона.
Образование высшее, ученая степень – доктор технических наук. В 1985 году окончил с отличием Алтайский политехнический институт имени Ивана Ползунова.
Сфера научных интересов — теория управления предприятием, аналитическое планирование. Защитил докторскую диссертацию, в которой разработал концептуальные основы и инструменты аналитического планирования в структуре управления предприятием в условиях нестабильной среды. Имеет десятки монографий, научных статей и публикаций экономического и политического характера, заведует кафедрой Алтайского государственного университета.
В 2005 году Сергей Александрович (тогда еще депутат Алтайского краевого Совета народных депутатов) был приглашен Александром Карлиным на должность заместителя. А 26 октября 2006 года в ходе очередной сессии крайсовета Локтев принял должность.
Накануне сессии, выступая на депутатских фракциях, Александр Карлин охарактеризовал своего заместителя как опытного экономиста и управленца.
"Он хорошо знает реальный сектор экономики и систему управления важнейшими отраслями, правильно строит взаимоотношения с федеральным центром", — заявил тогда Карлин.
С декабря 2007 года Локтев стал первым заместителем губернатора Алтайского края.
За 2017 год Сергей Локтев, согласно декларации, получил доход в 10 млн 735 тысяч рублей. В 2016 году он зарабатывал в несколько раз меньше, тогда сумма дохода составила чуть более 3 млн рублей.
В собственности Сергея Александровича три участка (в 2016-м их было четыре), количество домов в собственности тоже сократилось с четырех до трех (площадью 366,1, 167,4, 911,4 кв. м).
Можно предположить, что рост доходов в несколько раз связан с продажей недвижимости. Локтев продолжает владеть квартирой и зданием котельной. Также он имеет прицеп МЗСА 817711 и самоходную машину "Полярис Видетракс". Кроме того, в пользовании Сергея Локтева значится еще один земельный участок.
"Обеспечивает согласованную деятельность заместителей главы Администрации края и органов исполнительной власти Алтайского края по ключевым вопросам, в соответствии с Уставом Алтайского края в случаях временного отсутствия главы Администрации края – исполняет его обязанности, руководит Советом Администрации края", — сказано на официальном сайте.
Также указано, что Сергей Александрович — член партии "Единая Россия", входит в состав Президиума регионального отделения партии. В интересах края эффективно взаимодействует с центральными партийными органами и партийной фракцией Алтайского краевого Законодательного Собрания.
У Сергея Александровича немало наград. В том числе и награды Русской Православной Церкви: орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени за заслуги в возрождении духовной жизни России, а еще он отмечен орденами Преподобного Сергия Радонежского II и III степени. Между прочим, этими орденами поощряются представители духовенства, государственные и общественные деятели за заслуги перед Православием, плодотворные социальные, просветительские, социальные и благотворительные труды.
Также у Локтева имеются звания и знаки общественного признания в различных сферах деятельности.