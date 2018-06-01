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Анонимность, ОСАГО, дорожная разметка: как изменится жизнь россиян с 1 июня

, ИА "Амител"
С 1 июня 2018 года в России вступили в силу важные законы и постановления правительства


С 1 июня вырастут выплаты по ОСАГО, сотовые операторы заблокируют абонентов, чью личность невозможно подтвердить, в российских городах появится новая разметка. Что изменится в жизни россиян с 1 июня и какие изменения в законе вступают в силу, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
ОСАГО

С 1 июня 2018 года увеличиваются выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу. Это значит, что с начала лета от страховой компании можно получить не 50 тыс., а 100 тыс. рублей.

Также с 1 июня европротокол можно оформить без согласия участников о том, кто виновник аварии, и об обстоятельствах ДТП. Однако есть условие: водители могут зафиксировать данные о ДТП (место и само столкновение) при помощи автомобильного видеорегистратора с навигацией ГЛОНАСС или с помощью мобильного приложения, через которое можно проверить действительность полисов и сфотографировать машины и их повреждения на месте аварии.

В случае, когда нет технической возможности зафиксировать разногласия, аварию должна оформлять ГИБДД.

2
Анонимность в Сети

С 1 июня сотовые операторы будут блокировать абонентов, личность которых невозможно подтвердить.

С 1 июня сотовые операторы должны будут отключить номера телефонов клиентов, личность которых они не могут идентифицировать.

Сотовые компании должны знать фамилию, имя, отчество, дату рождения и данные паспорта клиента. Важно, что закон затрагивает не только новые договоры, но и те, которые заключались до вступления изменений в силу.

По прогнозам экспертов, почти 20% абонентов лишатся возможности пользоваться своим мобильным номером. В частности, речь идет о тех людях, которые пользуются купленными с рук сим-картами и корпоративными тарифами.

3
Личные финансы

С 1 июня вступают в силу поправки, касающиеся личных финансов. Например, будут запрещены сберкнижки и сберегательные сертификаты (ценная бумага, подтверждающая сумму вклада физлица). Не все, а только неименные, где не указан владелец. Пенсионеры, у которых именные сберкнижки, смогут пользоваться ими и дальше.

Сберегательные сертификаты также будут только именными, без исключений. Кроме того, они будут включены в систему страхования вкладов.

Такие меры необходимы, чтобы действенно бороться с коррупцией и финансированием терроризма, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

4
Новая разметка

В России с 1 июня 2018 года в городах вступает в силу новый стандарт, по которому дорожная разметка может быть разных цветов. Зоны, где нельзя обгонять, могут быть обозначены желтым цветом. Полосы, регламентирующие движение на перекрестках, — синими.

Новые обозначения помогут не пропустить участникам движения зону разворота или запрета выезда на перекресток.

Нововведение вступает в силу с 1 июня. Но это не значит, что на всех дорогах во всех городах России сразу же появится новая разметка.

В Барнауле вопрос новой разметки пока что не решен.

5
Медпомощь детям

В День защиты детей начинается работа Минздрава по реализации целевой программы по развитию материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений. В основном деньги пойдут на закупку новых приборов и оборудования. Особое внимание должно уделяться профилактике заболеваний и выявлению проблем со здоровьем на ранней стадии. Также акцент будет сделан на реабилитации детей, которые родились в новых перинатальных центрах.

Важно, что во всех детских поликлиниках будут внедряться так называемые lean-технологии в рамках проекта "Бережливая поликлиника". Это запись на прием через интернет, получение анализов без очереди, внедрение электронных карт и так далее. Полное переоснащение планируется к 2020 году.

 

6
Реклама

С начала июня, а именно с 3-го числа, будет запрещено размещать рекламу на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Разрешена лишь информация о тарифах, поставщиках услуг и социальная реклама.

Такие меры должны защитить права граждан на получение необходимой им информации и предотвратить смешение таких сведений с рекламой.

7
Воздушный кодекс

Важные поправки вступают в силу с 4 июня: авиадебоширов не пустят на борт самолета. Другими словами, авиакомпании получат право отказывать в перелете людям, которые неподобающе себя ведут на борту воздушного судна.

Таких пассажиров будут заносить в специальный реестр. И в праве на перелет им может быть отказано во время покупки билета. Авиакомпании им его просто не продадут.

Санкции не пожизненные, они длятся всего лишь год. По истечении этого времени человеку не смогут отказать в перелете.

8
Биометрические данные

Клиентов банка будут идентифицировать с помощью биометрических данных. Закон вступает в силу с 30 июня. Закон позволит проводить удаленную идентификацию клиента банка — физлица с использованием его биометрических данных и сведений о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), пишет ТАСС.

Это позволит финансовым организациям открывать счета клиенту банка (физлицу) без его личного присутствия, то есть через интернет.

Будут использованы фотография и голос пользователя. Если данные при идентификации не совпадут с исходными биометрическими, открыть счет будет нельзя.

9
Маркировка продуктов

С 1 июня в России заработает проект "Светофор" по маркировке продуктов. На первом этапе она будет добровольной, ее будут внедрять постепенно для разных видов продуктов питания. В первую очередь маркеры появятся на мороженом. На остальных продуктах цветовые отметки будут появляться по мере готовности.

"Маркировка продуктов подсказывает красным, желтым и зеленым цветом, насколько еда соответствует принципам здорового питания", — пишет ТАСС.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.06.2018 11:47
гость

Рост тарифов, коммуналки и цен всё. Резкое увеличение инфляции. Рост цен на бензин и тарифов, гарантируют повышение инфляции. Следовательно резкий рост цен на всё.

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