Фото: s-kuranty.ru
Жара до +34 градусов, а затем похолодание с ливнями, грозами и градом ожидаются в Алтайском крае на предстоящих выходных.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в субботу, 2 июня, наш регион будет находиться в теплом секторе западного циклона.
В ночь на 2 июня температуры составят +8...+13 градусов, днем будет +27...+34 градуса. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
А вот на воскресенье, 3 июня, в Алтайском крае передано штормовое предупреждение. В регионе похолодает. Днем будет всего +13...+18 градусов, в юго-восточных районах до +23 градусов.
При этом в большинстве районов ожидаются дожди, ливни, местами грозы и град.
Также усилится ветер, скорость которого при порывах будет достигать 27 метров в секунду.
С началом новой рабочей недели, как ожидается, температура воздуха вновь начнет повышаться.
Комментарии
это все из-за фамилии, поменяла бы ужо на что-нибудь типа Солнечная или Тихая, а что, Людмила Солнечная - звучит........
Р.S. накрайняк Облачная
Не гуляйте против ветра