С 1 июня в России вступили в силу поправки в законодательство, которые напрямую связаны с финансами граждан. В частности, с начала лета под запретом оказались сберкнижки и депозитные сертификаты на предъявителя. Но не все. Что изменилось и кому это надо, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В России с 1 июня запрещены сберкнижки и депозитные сертификаты на предъявителя. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Но важно понимать, что под запретом будут только неименные сберкнижки.
"С начала лета будут запрещены сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя (ценные бумаги, подтверждающие сумму вклада физлица), то есть бумаги, в которых не указан их владелец", — пишет "Газета.ru". Останутся только именные.
Депозитные сертификаты, которые выданы до 1 июня, будут действовать до конца срока.
Речь идет о четырех ключевых нововведениях:
- сберегательные и депозитные сертификаты, а также сберкнижки могут быть только именными (среди последних неименных практически уже нет).
- Держателями сберсертификатов могут быть физлица и ИП, бумаги включаются в систему страхования вкладов (попадают под страховку до 1,4 миллиона рублей).
- Держателями депозитных сертификатов могут быть только юрлица, под страхование вкладов они не попадают.
- Банки смогут выдавать оба вида сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию.
Аналитики считают, что подобные нововведения могут привести и к снижению спроса на сберсертификаты.
"Именные сертификаты, как и вклады, подпадают под страхование вкладов, но это означает, что банки не смогут предложить повышенную доходность по ним за счет экономии на взносах в систему страхования вкладов. Сертификаты будут отличаться от вкладов возможностью передачи его другому лицу, но такая опция востребована очень ограниченным кругом клиентов", — приводит слова начальника отдела валидации "Эксперт РА" Станислава Волкова "Российская газета".
Комментарии
Да потому что с этими деньгами банки не имеют права что то делать, скажем прокручивать и получать прибыль