Минимальный размер оплаты труда на уровне 40% от средней заработной платы предлагают установить в России. С такой инициативой выступили в Госдуме. Сколько может составить МРОТ, почему выступили с такой инициативой и когда депутаты рассмотрят документ, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Да, с 1 мая 2018 года уровень МРОТ в России впервые сравнялся с прожиточным минимумом. Минимальный размер оплаты труда в России составил 11 163 рубля.
Но это, судя по всему, не предел. И сегодня говорят об очередном повышении МРОТ.
Автор законопроекта, член комитета Госдумы по социальной политике, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин пояснил, что такие меры рекомендовали эксперты Международной организации труда и Международного валютного фонда, пишет РИА Новости.
И в Госдуме предлагают установить минимальный размер оплаты труда на уровне 40 процентов от средней заработной платы по стране.
Опять же, по словам Олега Шеина, подобная инициатива не потребует значительных затрат бюджета.
Как поясняет эксперт, предыдущее повышение МРОТ стоило бюджету примерно 0,1% от общих бюджетных издержек.
Комментарии
МРОТ повышают, а людей то на неполную ставку переводят. Ребята о чем вы пишите, враньё!!!