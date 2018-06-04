Фото: Константин Причиненко/Amic.ru
Шестидневная рабочая неделя в Алтайском крае порадует жителей региона настоящим летним теплом.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в большинстве дней на этой неделе районы края будут находиться под влиянием антициклона.
4 и 5 июня в регионе местами в северных районах ожидаются дожди, возможны грозы. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне +5….+12 градусов, днем будет +20...+28 градусов.
А уже со среды в регионе станет еще жарче. Ночью потеплеет до +10...+28 градусов, а днем термометры будут показывать +28...+33 градуса.
Ветер в ночные часы будет слабым, в дневное время — умеренным.
Осадки, согласно данным синоптиков, вернутся в регион в пятницу, 8 июня.
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