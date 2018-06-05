С 1 июня 2018 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Они касаются так называемого "Европротокола". Это система оформления аварий без вызова инспекторов ГИБДД. Ранее ею можно было воспользоваться, только если ущерб от аварии составлял менее 50 тысяч рублей. Если для ремонта требовалась сумма куда крупнее, то страховые компании платить отказывались. Рассказываем, как оформлять ДТП по "Европротоколу" и кто это может сделать.
Оформить аварию по "Европротоколу" можно, увы, не всегда. Необходимо, чтобы были соблюдены несколько условий:
- нет пострадавших;
- в ДТП пострадали только два автомобиля;
- у всех участников аварии есть действующее ОСАГО, да и вообще все документы в порядке;
- все участники ДТП согласны с тем, кто виноват в происшествии. Если среди участников есть разногласия, никто не хочет брать вину на себя, да и ситуация довольно спорная сама по себе, то, скорее всего, придется вызывать ГИБДД.
Да, с 1 июня 2018 года оформлять аварии по "Европротоколу" можно и при разногласиях участников ДТП. Но здесь в обязательном порядке должны быть выполнены уже другие условия. Автомобили (обязательно оба авто) должны быть оборудованы "специальными системами на основе ГЛОНАСС". Система передаст "некорректируемую" информацию в информационную систему ОСАГО.
Если система не сработала автоматически, то необходимо не позднее десяти минут после столкновения нажать кнопку SOS вручную.
В частности, речь идет о системе "ЭРА-ГЛОНАСС", которой сейчас оснащают новые автомобили. Если ее нет, то вызывать ГИБДД все же придется.
Правда, было обещано, что в спорных ситуациях оформлять ДТП можно будет через специальное мобильное приложение "ДТП. Европротокол". Вот только сегодня эта услуга все еще недоступна.
Действуйте по алгоритму:
- включите аварийную сигнализацию, выставите знак аварийной остановки;
- сделайте фото и видео аварии;
- запишите номера телефонов у свидетелей (если они есть)
- заполните бланки. Важно: каждый водитель заполняет их собственноручно, однако все нюансы аварии у участников ДТП должны совпадать. Не забудьте поставить подписи. Нередко водителям отказывают в компенсации по "Европротоколу" из-за неправильно заполненных документов.
Отнеситесь к этому ответственно и снимите все, что имеет отношение к ДТП:
- заполненные и подписанные извещения ДТП;
- VIN-номера машин, регистрационные знаки;
- поврежденные детали крупным планом. Важно: каждый элемент фотографируйте отдельно.
- Поврежденные детали общим планом. И опять же: каждый элемент – отдельная фотография.
- Общее фото взаимного расположения автомобилей с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры (на кадрах должны быть не только машины, но и дорожные знаки, дома, таблички с указанием номера дома и так далее). 3 разных ракурса.
- фотография автомобиля свидетеля (если есть).
Нет, можно получить и 400 тысяч рублей. Сейчас этот максимум можно получить только в четырех регионах страны: Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Речь идет именно о географии ДТП. Если авария произошла в этих субъектах, то можно получить 400 тысяч.
Также важное условие: в машинах должна быть установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. Без этого получить максимум не получится.
Также необходим полный комплект фотографий, о которых писали выше.
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