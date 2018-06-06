В Барнауле школьницу удалили с ЕГЭ из-за того, что она пронесла с собой на экзамен телефон. Теперь родителей девочки ждет штраф, а выпускница сможет сдать экзамен только в следующем году.
Рассказываем, за что могут выгнать с экзамена и что, наоборот, можно проносить в аудиторию.
Перечень устройств, которыми разрешается пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, ежегодно утверждается приказом Минобрнауки России. Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым предметам включены справочные материалы. Например, к каждому варианту экзаменационной работы по химии прилагаются следующие материалы:
- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
- таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
- электрохимический ряд напряжений металлов.
Школьники могут проносить с собой (при необходимости) лекарства и питание, участникам госэкзамена с ОВЗ и инвалидам разрешены специальные технические средства.
Кроме того, с собой необходимо иметь гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Участникам ЕГЭ разрешается пользоваться линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором.
Справочные материалы, которые можно использовать во время экзамена, выдаются каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной работы.
Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на экзамене.
Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена информацией с любыми внешними источниками.
По каким предметам разрешено использование дополнительного оборудования и материалов?
Использование дополнительного оборудования разрешено во время ЕГЭ по химии, физике, математике и географии.
Участникам единого государственного экзамена запрещается:
- фотографировать экзаменационные материалы;
- проносить с собой телефоны, планшеты, любые устройства связи;
- выносить из аудиторий экзаменационные материалы, письменные принадлежности, заметки и прочие средства хранения и передачи информации;
- обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками экзамена;
- переписывать задания КИМ в черновики со штампом образовательной организации ЕГЭ;
- запрещено во время экзамена разговаривать между собой, выходить из аудитории без сопровождения организатора.
Запрет распространяется не только на выпускников. Всем присутствующим на экзамене лицам запрещено приносить с собой средства (и пользоваться ими), с помощью которых может происходить обмен данными и которые могут хранить информацию.
За нарушение порядка проведения ЕГЭ грозит:
- удаление участника ЕГЭ из ППЭ;
- аннулирование результатов;
- штраф.
Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие порядок, удаляются с экзаменов без права пересдачи в текущем году.
А еще запрещено осуществлять обмен какой-либо информацией, не входящей в рамки инструктажа. В случае, если на проведение экзамена отведено более четырех часов, организация питания является обязательным моментом в этом мероприятии. Если лицо, сдающее ЕГЭ, пожелает на время покинуть ППЭ (пункт проведения экзамена), то сделать оно это сможет исключительно при сопровождении одного из организаторов.
Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.
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