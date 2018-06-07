Проблема с парковочными местами в городе стоит достаточно остро. Из-за необходимости оставить свою машину хоть где-то некоторые водители откровенно нарушают правила и бросают автомобили там, где придется, часто мешая проезду и блокируя чужие авто. Что делать в случае, если по чьей-то вине вы не можете выехать из гаража или с парковки, и куда звонить, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Если нерадивый водитель все-таки появился и его машину не успели забрать на штрафстоянку, наказания он все равно не избежит и первый штраф все равно платить придется.
Комментарии
а что делать если привёз вещи и их нужно домой занести ну или загрузить из дома, а в округ всё заставленно любителями халявных парковок и ставить машину недалеко от жопы и встать кроме как кому-то что-то перегородить больше некуда?
7.06.2018 12:19
месный
Это относится к погрузке и разгрузке груза и нарушением не является.
а если всякие свол..чи паркуют машину к подъезду так, что ни пройти ни проехать!?
портить не надо. золотники выкрутить и выкинуть. ну а потом гайцам звонить
"смело звоните в ГИБДД. Всё, дальше всю работу сделают они. "
Если и приедут, часов через пять, то вам же штраф и выпишут за ложный вызов.
Был такой случай, подперли гараж мой собственный, утром на работу - водителя нет, сигналки нет, номера телефона тоже. Вызвала, приехали через 10 минут - никаких проблем, человек, кстати, потом появился, когда за машиной ехал эвакуатор, забрать не успели, но штраф выписали, водитель-женщина даже не извинилась, увидев инспектора сказала, что хотела перепарковаться, но "что-то не получилось", отмазаться у нее тоже не получилось, к счастью
А женщина работает где-то поблизости, просто вот решила парконуться перед чужими воротами, не вещи выгрузить, а прям на день оставить)