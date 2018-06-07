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Что делать, если машине заблокировали выезд из гаража или на автостоянке

, ИА "Амител"
Подперли машину или гараж? Читайте, что делать в такой ситуации


Проблема с парковочными местами в городе стоит достаточно остро. Из-за необходимости оставить свою машину хоть где-то некоторые водители откровенно нарушают правила и бросают автомобили там, где придется, часто мешая проезду и блокируя чужие авто. Что делать в случае, если по чьей-то вине вы не можете выехать из гаража или с парковки, и куда звонить, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Законно ли парковаться, блокируя выезд другим машинам?
Нет, это незаконно. Действия водителя на парковке регулируются правилами ПДД. Соответственно, стоянка автомобиля, затрудняющая движение других транспортных средств, запрещена, это прописано в пунктах 12.4, 12.5 ПДД. Мало того, такие действия водителя расценивают как административное правонарушение, предусмотренное статьей 12.19 КоАП РФ. Касается это всех парковок и тех, что во дворах или у торговых центров тоже, а также выездов из гаражей.
2
Что делать, если сложилась такая ситуация?
Тут все довольно просто. Максимум, что от вас потребуется, попробовать добиться того, чтобы сработала сигнализация, и проверить, не оставил ли водитель своих контактов. Если нет сигнализации или на ее зов к вам никто не вышел, нет листка с номером телефона и так далее, смело звоните в ГИБДД. Всё, дальше всю работу сделают они. У вас спросят ФИО, адрес места, где находится ваша машина и авто, мешающее проехать, а также номер последнего. Далее сотрудники попробуют связаться с водителем и попросят перепарковаться. Если у них это не получится, к вам отправят патруль. Представители ГИБДД сфотографируют место в доказательство того, что вы действительно не можете проехать, и составят протокол. После чего вызовут эвакуатор — он и расчистит путь. Для вас это будет совершенно бесплатно, а вот нарушителю придется заплатить два штрафа: за неправильную парковку — это от 1500 до 2000 рублей, а в городах федерального значения — 3000, и за эвакуацию.
Если нерадивый водитель все-таки появился и его машину не успели забрать на штрафстоянку, наказания он все равно не избежит и первый штраф все равно платить придется.
3
А что не стоит делать в таком случае?
Если вы понимаете, что выехать у вас не получится, вам, как говорится, "подперли" машину или гараж, не трогайтесь с места — вы можете повредить свое авто или стоящие рядом. Кроме того, как бы вы ни были злы, ни в коем случае не пытайтесь испортить мешающую вам проехать машину — за это уже будете наказаны вы. Лучше звоните в ГИБДД, где вам точно помогут законными способами.
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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.06.2018 12:19
месный

а что делать если привёз вещи и их нужно домой занести ну или загрузить из дома, а в округ всё заставленно любителями халявных парковок и ставить машину недалеко от жопы и встать кроме как кому-то что-то перегородить больше некуда?

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7.06.2018 12:24
- гость -

7.06.2018 12:19
месный
Это относится к погрузке и разгрузке груза и нарушением не является.

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7.06.2018 13:08
- гость -

а если всякие свол..чи паркуют машину к подъезду так, что ни пройти ни проехать!?

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7.06.2018 13:12
- гость -

портить не надо. золотники выкрутить и выкинуть. ну а потом гайцам звонить

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7.06.2018 13:24
iOne

"смело звоните в ГИБДД. Всё, дальше всю работу сделают они. "
Если и приедут, часов через пять, то вам же штраф и выпишут за ложный вызов.

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7.06.2018 13:56
- гость -

Был такой случай, подперли гараж мой собственный, утром на работу - водителя нет, сигналки нет, номера телефона тоже. Вызвала, приехали через 10 минут - никаких проблем, человек, кстати, потом появился, когда за машиной ехал эвакуатор, забрать не успели, но штраф выписали, водитель-женщина даже не извинилась, увидев инспектора сказала, что хотела перепарковаться, но "что-то не получилось", отмазаться у нее тоже не получилось, к счастью
А женщина работает где-то поблизости, просто вот решила парконуться перед чужими воротами, не вещи выгрузить, а прям на день оставить)

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