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Станислав Говорухин, режиссер культовых фильмов "Место встречи изменить нельзя", "Том Сойер", "Пираты ХХ века" и других, умер 14 июня 2018 года на 83-м году жизни. Amic.ru вспоминает историю жизни и творческого пути этого талантливого человека.

Родители

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Родители развелись еще до рождения мальчика. Отец, Сергей Георгиевич, был репрессирован и умер в ссылке. Мать, Прасковья Афанасьевна, была портнихой. Чтобы вырастить детей, ей приходилось много работать. Умерла она в 53 года.

Несостоявшийся геолог

После школы Станислав Говорухин поступил на факультет геологии в Казани. После окончания примерно год проработал геологом Средне-Волжского геологоразведочного управления. Но решил, что камни не его призвание.

В 1959—1961 годах ушел работать редактором и ассистентом режиссёра на Казанскую студию телевидения. В 1961 году Говорухин переехал в Москву и поступил на режиссерский факультет ВГИК. После окончания устроился работать на Одесскую киностудию художественных фильмов. Именно здесь снимались многие полюбившиеся зрителям фильмы, в числе которых "Весна на Заречной улице" и "Приходите завтра".

Фильмы, ставшие легендой

Практически каждый фильм этого режиссера вошел в "золотой фонд" российского кино. Как вспоминал сам Говорухин, когда он приехал в Одессу, ему предложили работать над фильмом об альпинистах. Режиссер пригласил на главную роль Владимира Высоцкого, и уже через несколько месяцев зрители восторгались фильмом "Вертикаль". Кстати, сам Говорухин тоже увлекался альпинизмом.

В 1977 году кинорежиссер создал первый молодежный приключенческий фильм "Ветер "Надежды" о курсантах морских училищ, которые отправляются на регату в Австралию.

В дальнейшем его приключенческие фильмы принесли ему огромный успех. "Приключения Тома Сойера", "В поисках капитана Гранта", "Пираты ХХ века" — эти фильмы с удовольствием смотрели советские зрители, их с не меньшим интересом смотрят и современные подростки.

Фильмом-легендой стал сериал "Место встречи изменить нельзя". Картина имела ошеломляющий успех.

В 1987 году Говорухин снял детективный триллер по рассказу Агаты Кристи "Десять негритят".

В начале 90-х годов Станислав Говорухин снял сразу несколько документальных фильмов – "Так жить нельзя", "Россия, которую мы потеряли", "Великая криминальная революция".

Но в конце 90-х снова вернулся к художественному жанру и снял картину "Ворошиловский стрелок", а чуть позже — мелодраму "Благословите женщину" (в главной роли Светлана Ходченкова) и драму "Не хлебом единым".

В 2008 году режиссер представил публике мелодраму "Пассажирка". Картина стала лауреатом премии кинофестиваля "Окно в Европу". В 2014 году Станислав Сергеевич порадовал своих поклонников фильмами "Тайна темной комнаты" и "Дневник мамы первоклассника".

Станислав Говорухин был не только режиссером, но и артистом. В его фильмографии почти 20 ролей в кино. Снимался в фильмах "9 рота", "Сукины дети", "Анкор, еще анкор". В 2006 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.

Почти президент

В 90-е годы Станислав Говорухин начал серьезно заниматься политикой. Говорил, что хочет изменить жизнь россиян к лучшему. Говорухин был депутатом Госдумы. А в 2000 году даже выставлял свою кандидатуру на пост президента РФ и сумел набрать 0,44% голосов избирателей. В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия" и стал поддерживать президента Владимира Путина.

Режиссер не боялся выступать против общественного мнения. Его фильм "Пираты ХХ века" очень нелестно оценили критики, но он все же выпустил его на экраны, и реакция зрителей показала, что Говорухин прав. В сентябре 2017 года Станислав Говорухин поддержал своего коллегу – Алексея Учителя, снявшего фильм "Матильда", против которого выступила прокурор Наталья Поклонская, боец Федор Емельяненко, а также православная общественность.

Личная жизнь

Станислав Говорухин был дважды женат. С первой супругой Юноной Караевой отношения не сложились. У пары родился сын Сергей, который также стал режиссером. Сергей Говорухин умер в 50 лет от инсульта.

Вторая жена Станислава работала монтажером на Одесской киностудии.

Болезнь

Говорят, что режиссер боролся с серьезной болезнью. По сообщениям СМИ, у него начались проблемы с сердцем. В начале июня 2018 года вышла информация о смерти Говорухина, но она оказалась ложной. И вот 14 июня 2018 года Вячеслав Володин сообщил, что Станислав Говорухин ушел из жизни в санатории "Барвиха".