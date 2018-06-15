Произошло то, чего боялись жители страны. Правительство объявило о повышении пенсионного возраста. При этом более 90% россиян выступили против повышения пенсионного возраста. Почему власти решились на такую реформу, кого она касается, как будет проходить повышение, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Мужчинам повысят пенсионный возраст на пять лет (с 60 до 65) к 2028 году, женщинам — на восемь лет (с 55 до 63 лет) к 2034 году.
Такое решение принималось по нескольким причинам. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, порог окончания трудовой деятельности в России был установлен около 70 лет назад. С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет. Вторая причина — в последние годы продолжительность жизни достигла почти 73 лет.
Также важно понимать, что бюджет Пенсионного фонда России уже несколько лет дефицитный, фонд субсидируется из федерального бюджета.
"Демографическая ситуация такова, что доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства", — приводит слова Медведева "Газета.ru".
Вот смотрите: в 2017 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 67,5 лет, женщин – 77,64 года. По прогнозам (вполне себе оптимистичным) Росстата, к 2028 году мужчины в среднем будут жить около 75 лет, средний показатель продолжительности жизни у женщин к 2034 году составит 85 лет.
Да, например, женщины, чей трудовой стаж составляет 40 лет и выше, и мужчины, проработавшие от 45 лет, смогут выйти на пенсию на два года раньше.
А еще досрочно выйти на пенсию смогут работники вредных и опасных производств, женщины с пятью и более детьми, инвалиды, чернобыльцы и некоторые другие категории. Здесь все остается без изменений.
Однако правительство анонсировало изменение срока выслуги лет для выхода на пенсию военнослужащих.
Комментарии
Дерипаске надо помочь!
от этого премьера вечно какой-то бред младенца слышен, то он супротив природы прЁть, сокращая часовые пояса, типа "законы" экономики посильней законов природы, то экономику спасает поднимая пенсионный возраст, а жить по совести не пробовал, положил бы себе окладик тыщ 50 и на метро, не на вертолете, на работу и хоть до 80 лет пусть трудитЬся, денно и нощно на благо государства, тада да - достоин уважения, а так......в языке Гоголя и Пушкина нет такого слова, пока нет, как его назвать, но думаю скоро появится как его и иже с ними народ обзовЁть.
"Почему повысят пенсионный возраст " - средняя продолжительность жизни 64.9, выход на пенсию 65. Надеюсь дальше пояснять ничего не надо. Данные о продолжительности жизни с сайта росстата.
Премьер-министр марионетка в руках кукловода ВВП, он на эту должность и поставлен для отвода глаз "быть клоуном". Все решения были приняты до выборов другого варианта у него было.
Есть конкретный пример бензин АИ-92 до выборов практически два месяца держали на отметки 37,05 руб. и после долгожданного выбора как скаканул - 40,75 руб.
гос-во будет еще 5 лет собирать в пфр 22% от начисленной зарплаты
исходя из статистики не только лишь все доживут до выхода на пенсию, и все собранные за всю трудовую жизнь отчисления пойдут в доход государству...
" ...но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан..." (с)
На вопрос почему повышают пенсионный возраст ответ только один - само население страны позволяет этим делать все, что они захотят! А именно - население держать в совке, но социальные гарантии отнять, а самим жить в роскоши и разврате...
Интересно в нашей стране....если правительство решило, то это уже закон, надо же еще чтобы депутаты одобрили.....видимо депутаты для номинального статуса там сидят
15.06.2018 11:27
Леня
ясен пень для номинального! Типа вот есть, а по факту чё скажут то и делают без вариантов.
Наверное я что-то пропустил, наверно что-то угрожает нашему государству до такой степени, что солнцеликий решил умалить наше право на пенсию с 60 лет и женщинам с 55 лет. Не пора ли применить статью 37 п.4. нашей конституции или подать в суд по делу "народ" против "государства". Но скорее всего они уже забыли суть того, почему распался СССР, а жаль, печалька...... Поэтому ничего из вышеперечисленного не будет, просто все положат всЁ на всЁ и вот тогда начнется "веселуха".......
Конституция РФ
статья 55
п. 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
п. 3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
статья 37 п.4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
Что-то вспомнилось мне из советского прошлого "Вчера опять от имени народа в стране подорожала колбаса".
Не вижу повода для паники. У тех, кто выйдет на пенсию в 2034 году или позже, уйма времени позаботиться о своем здоровье - и спортом заняться, и питаться правильно, и не злоупотреблять, не курить и пр. А то все у вас правительство виновато! ))))
15.06.2018 11:45
- гость -
и на какие же шиши тем кто в 34 на пенсию пойдёт : "уйма времени позаботиться о своем здоровье - и спортом заняться, и питаться правильно, и не злоупотреблять, не курить и пр."
Месному
Кто имеет желание, всегда найдет возможности. Нет денег на дорогой клуб? Заниматься спортом можно на стадионе соседней школы, бесплатно - не так ли? И утреннюю зарядку никто не мешает делать дома - заметим, тоже бесплатно! Насчет злоупотреблять и курить - от ведь только от вас зависит, можно и совсем не употреблять и не курить - это тоже НИЧЕГО не будет стоить)))) И питаться правильно вовсе не означает дорого. Так что, ваше замечание, как говорится, мимо!
А если в поле гектар распахать Тьфу. да репы насадить, то вообще дёшево будет. Только ты расскажи про зарядку и правильное питание шахтёрам, которые в три погибели смену отпахивают и гибнут там десятками, можешь своему кумиру Путину это рассказать, он тяжелее доллара не держал в руках ничего и слова "шахта" не слышал, раз, вражина, отнимает право на пенсию у миллионов людей, геноцидник проклятый. Тьфу.
15.06.2018 11:27
Леня
Интересно в нашей стране....если правительство решило, то это уже закон, надо же еще чтобы депутаты одобрили.....видимо депутаты для номинального статуса там сидят
если учесть что членов ер в думе 76%, а председатель правительства у нас еще является и председателем ер то отсюда вытекает логический вывод - что решило правительство, то и решила дума
а принимая во внимание тот факт, что председателя правителства назначил известно кто, то и с подписанием не должно возникать вопросов )))
15.06.2018 11:53
месный
и на какие же шиши тем кто в 34 на пенсию пойдёт : "уйма времени позаботиться о своем здоровье - и спортом заняться, и питаться правильно, и не злоупотреблять, не курить и пр."
а для этого нужно применить тренд рационального потребления )))
15.06.2018 12:10
- гость -
вы это каккбы на многоножку намекаете?
Писать комменты на платной основе по заказу администрации можно и до 100 лет. Работать водителем большегруза или автобуса - это другой, более тяжелый труд. Работать водителем в 65 лет - подвергать окружающих опасности. Исключения, конечно, есть, но они лишь подтверждают правило.
В моем близком окружении 6 женщин в возрасте от 56 до 63, из них только у одной муж жив, остальные 5 вдовы, причем мужья не алкоголики, не асоциальные личности, приличные люди, проработавшие всю жизнь, а жизнь их была длиною в 53-54 года, 3 умерли от сердечно-сосудистых (инфаркты и инсульт), двое от онкологии, даже не приблизившись к пенсионному возрасту. Так что в 65 лет некому будет уходить на пенсию, поэтому нашему родному государству прямая польза от пенсионной реформы.
да уш обрадовали я всю жизнь один без родителей помоч некому зарплата копейки коекак перебивался думал хоть на пенсию пойду малость подработаю детям помогу а этот мне все обрезал