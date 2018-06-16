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В России поднимут пенсионный возраст. Новость, безусловно, не самая лучшая для многих жителей. Однако, если сравнивать с другими странами, то, например, в Норвегии, на заслуженный отдых выходят в 67 лет. И мужчины, и женщины.
В каком возрасте выходят на пенсию в разных странах мира, читайте в материале Amic.ru.
В Норвегии (эта страна, кстати, возглавляет рейтинг стран по уровню жизни в 2018 году) на пенсию выходят в 67. И мужчины, и женщины. Такое решение было принято в рамках пенсионной реформы 2011 года.
Но тогда принятая мера коснулась только тех, кто родился после 1963 года. При этом власти страны поощряют работающих пенсионеров, увеличивая им пенсионные выплаты.
В королевстве пенсионный возраст для мужчин и женщин — 65 лет. Кстати, женщинам подняли порог в 2016-2017 годах. До это времени дамы уходили на пенсию в 60 лет.
Уже в ближайшем будущем планку поднимут до 66 лет. Повышение начнется с 2019-го. А в 2026-2028 годах — до 67 лет. И это не предел. Великобритания планирует и дальнейшие повышение пенсионного возраста.
Пенсионная реформа в Италии началась в 2012-ом году. В результате был выравнен пенсионный возраст для мужчин и женщин — 66 лет и семь месяцев. Право досрочного выхода на пенсию есть у граждан, чей трудовой стаж не менее 42 года.
До повышения пенсионного возраста мужчины выходили на пенсию в 65 лет, а женщины в зависимости от сферы работы — в 60-65 лет.
В Америке пенсионный возраст определяется по году рождения. Для людей, которые родились до 1960 года (и мужчины, и женщины), — 66 лет. Для тех, кто родились в 1960 году и позже, — 67 лет. На досрочную пенсию американцы могут выходить начиная с 62 лет. Однако но при уменьшается выплата.
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