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А как у них: в каком возрасте выходят на пенсию в разных странах мира

, ИА "Амител"
Рассказываем, в каком возрасте выходят на пенсию в Европе, Азии, США

Фото: frenchparis.ru


В России поднимут пенсионный возраст. Новость, безусловно, не самая лучшая для многих жителей. Однако, если сравнивать с другими странами, то, например, в Норвегии, на заслуженный отдых выходят в 67 лет. И мужчины, и женщины.

В каком возрасте выходят на пенсию в разных странах мира, читайте в материале Amic.ru.

1
Норвегия

В Норвегии (эта страна, кстати, возглавляет рейтинг стран по уровню жизни в 2018 году) на пенсию выходят в 67. И мужчины, и женщины. Такое решение было принято в рамках пенсионной реформы 2011 года.

Но тогда принятая мера коснулась только тех, кто родился после 1963 года. При этом власти страны поощряют работающих пенсионеров, увеличивая им пенсионные выплаты.

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2
Великобритания

В королевстве пенсионный возраст для мужчин и женщин — 65 лет. Кстати, женщинам подняли порог в 2016-2017 годах. До это времени дамы уходили на пенсию в 60 лет.

Уже в ближайшем будущем планку поднимут до 66 лет. Повышение начнется с 2019-го. А в 2026-2028 годах — до 67 лет. И это не предел. Великобритания планирует и дальнейшие повышение пенсионного возраста.

3
Германия
Время выхода на пенсию в Германии — 67 лет. Поэтапное повышение пенсионного возраста с 65 лет (для мужчин и женщин) проводится с 2012 года. Процесс завершится в 2029 году.
4
Италия

Пенсионная реформа в Италии началась в 2012-ом году. В результате был выравнен пенсионный возраст для мужчин и женщин — 66 лет и семь месяцев. Право досрочного выхода на пенсию есть у граждан, чей трудовой стаж не менее 42 года.

До повышения пенсионного возраста мужчины выходили на пенсию в 65 лет, а женщины в зависимости от сферы работы — в 60-65 лет.

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5
Франция
Год назад французское правительство увеличило пенсионный возраст с 60 до 62,5 лет. Исключение составляют люди, начавшие трудовую деятельность в 18 лет, пострадавшие от несчастных случаев на производстве и получившие инвалидность, участники войны, а также имеющие стаж не менее 41 года. Пенсионный возраст для этих граждан начинается в 60 лет. Кстати, в планах властей страны продолжить поэтапное увеличение. И уже к 2023 году он должен составить 67 лет.
6
Америка

В Америке пенсионный возраст определяется по году рождения. Для людей, которые родились до 1960 года (и мужчины, и женщины), — 66 лет. Для тех, кто родились в 1960 году и позже, — 67 лет. На досрочную пенсию американцы могут выходить начиная с 62 лет. Однако но при уменьшается выплата.

7
Аргентина
В Аргентине пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
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8
Япония
В Японии отправиться на пенсию можно по достижению 60 лет. Вот только сумма выплаты будет меньше той, которую они получат в 65 лет. Например, она будет сокращаться на 0,5% за каждый месяц отдыха. А если гражданин страны захочет работать после 65 лет до семидесятилетия, он будет получать премию в 0,7% за каждый месяц.
9
Израиль
В Израиле мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины по достижению 62-х лет. При этом комиссия правительства страны, собранная специально для обсуждения и проведения пенсионной реформы, назвала выход на пенсию в 62 года "непозволительной роскошью". Так что уже разработан законопроект согласно ему возраст будут постепенно поднимать до 67 лет.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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