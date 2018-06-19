Все банки будут обязаны предоставлять налоговой службе информацию о движении денег на банковских картах физлиц по требованию. Другими словами, все поступления на счет, или карту физлица, будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом. Подробнее в материале Amic.ru.
В Налоговый кодекс внесли изменения. Они не страшные и не обещают тотального контроля, как пишут многие. Появилось упоминание счетов в драгоценных металлах.
Что касается контроля за счетами в банках, то там ничего принципиально не изменилось. Финансовые организации всегда были обязаны отвечать на запросы по поводу операций и остатков на счетах.
Все проверки ведомство проводит на законных основаниях и по официальному запросу.
Действительно, есть изменения, касающиеся металлических счетов. Самое главное, что надо знать об этом:
- на этих самых счетах могут лежать металлы или их денежный эквивалент. Снять их со счета может владелец. Эти счета (по закону) не застрахованы в агентстве страхования вкладов.
- Если есть веские на то основания, то налоговая имеет полное право получать информацию по металлическим счетам. Более того, с этих счетов могут списать средства, если есть долги по налогам. Также их могут блокировать. Но опять же должны быть причины на такие действия.
Важно понимать, что с металлических счетов долги списывают в последнюю очередь. Сначала снимают деньги с рублевых и валютных счетов.
Внимательно прочтите статью 86 Налогового кодекса "Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля".
Сказано, что банк обязан сообщить в налоговый орган информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа.
Другими словами, если человек или компания открывают счет, налоговая обязательно получит эту информацию от банка. А вот какая на этих счетах лежит сумма, какие финансовые операции были совершены, ведомство может узнать только по официальному запросу. После внесения изменений банки должны сообщать и о металлических счетах.
"Налоговыми органами могут быть запрошены справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации", — сказано в статье 86 НК.
Так что не беспокойтесь, налоговая не будет знать о каждом движении денег на карте. Этого закон не требует. Только если налоговая не начала в отношении вас проверку.
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