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Налоговая получит информацию о счетах россиян: что это значит

, ИА "Амител"
В России начали действовать поправки к статье 86 Налогового кодекса РФ. Рассказываем, что необходимо знать


Все банки будут обязаны предоставлять налоговой службе информацию о движении денег на банковских картах физлиц по требованию. Другими словами, все поступления на счет, или карту физлица, будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом. Подробнее в материале Amic.ru.

1
Что происходит?

В Налоговый кодекс внесли изменения. Они не страшные и не обещают тотального контроля, как пишут многие. Появилось упоминание счетов в драгоценных металлах.

Что касается контроля за счетами в банках, то там ничего принципиально не изменилось. Финансовые организации всегда были обязаны отвечать на запросы по поводу операций и остатков на счетах.

Все проверки ведомство проводит на законных основаниях и по официальному запросу.

2
Говорят, что придется платить налог со всех переводов. Это правда?
Нет, это ложь. Далеко не со всех переводов придется платить налог. В поправках не сказано, что будет тотальный контроль за счетами и доначислений налогов с неподтвержденных документами сумм. Чтобы что-то доначислисть, надо доказать нарушение. А это очень сложно.
3
Говорят, есть изменения в так называемых металлических счетах?

Действительно, есть изменения, касающиеся металлических счетов. Самое главное, что надо знать об этом:

- на этих самых счетах могут лежать металлы или их денежный эквивалент. Снять их со счета может владелец. Эти счета (по закону) не застрахованы в агентстве страхования вкладов. 

- Если есть веские на то основания, то налоговая имеет полное право получать информацию по металлическим счетам. Более того, с этих счетов могут списать средства, если есть долги по налогам. Также их могут блокировать. Но опять же должны быть причины на такие действия.

Важно понимать, что с металлических счетов долги списывают в последнюю очередь. Сначала снимают деньги с рублевых и валютных счетов. 

4
Налоговая будет знать о каждом моем поступлении на карту?

Внимательно прочтите статью 86 Налогового кодекса "Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля". 

Сказано, что банк обязан сообщить в налоговый орган информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа.

Другими словами, если человек или компания открывают счет, налоговая обязательно получит эту информацию от банка. А вот какая на этих счетах лежит сумма, какие финансовые операции были совершены, ведомство может узнать только по официальному запросу. После внесения изменений банки должны сообщать и о металлических счетах.

"Налоговыми органами могут быть запрошены справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации", — сказано в статье 86 НК.

Так что не беспокойтесь, налоговая не будет знать о каждом движении денег на карте. Этого закон не требует. Только если налоговая не начала в отношении вас проверку. 

5
Мне переводят деньги за работу на карту, но я работаю без договора. Это законно?
Ответ очевиден. Если вы компания или ИП, то у вас должны быть документы на каждые поступления. Если вы физлицо, то налоговой для начала необходимо вами заинтересоваться, потом найти основания для проверки, а потом отправить запрос в банк. Но и это не значит, что вы будете платить налоги с поступлений. Вы должны будете объяснить, откуда деньги. Ответы могут быть разные. Например, вернули долг или подарили. Или мама с папой перечислили на шубу/квартиру и так далее.  Помните, что не вы доказываете, что "не верблюд" и не виноваты, а налоговая ищет доказательства вашей вины. И если они будут найдены, то придется заплатить штраф.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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