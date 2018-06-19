Самые красивые и талантливые девушки могут попробовать свои силы в конкурсе красоты и таланта "Мисс Барнаул – 2018". Уже начался старт заявок. Рассказываем, кто может стать участницей и получить заветную корону королевы красоты.
Что это за конкурс?
Это ежегодный конкурс красоты и таланта "Мисс Барнаул – 2018". "Соревнование" городских красавиц является официальным отборочным туром главного конкурса страны – "Мисс Россия". Конкурс проводится при поддержке администрации города, городского комитета по делам молодёжи. Его организует модельное агентство "Стиль".
Кто и как может стать участницей?
Участие могут принять жительницы Барнаула от 16 до 25 лет. Заявки принимают на почту stil_models@mail.ru. Подробности по телефону 8-913-094-7860.
Как проходит конкурс?
После отбора конкурсантки начинают готовиться к главному шоу. Финалистки продемонстрируют навыки дефиле и хореографии. Предварительно девушки пройдут несколько этапов подготовки. Например, это тематические фотосессии и выступление на День молодёжи в Парке спорта А. Смертина.
Что будет в программе конкурса?
В программе – представления-визитки участниц, обязателен интеллектуальный конкурс (вопросы от жюри). Также девушки обязательно должны продемонстрировать творческий номер. Кроме того, в программе заявлены модные показы, розыгрыши призов от партнеров конкурса, эстрадные выступления звезд Барнаула и Сибири.
Когда состоится финал?
Финал пройдет в День города — 26 августа.
Комментарии
У нас что не выборы, то обязательно присутствует какой-то барьер отсеивающий кандидатов. А потом мы удивляемся почему Мисс Барнаул страшненькая, а мэр Барнаула вор.
Сходите на крышу,там кажный вечор проходят эти конкурсы..Одна другой краше..А дядьки сидют и выбирают себе мясо на вечерок..
Хочу поучаствовать в конкурсе, но мне 58. Кому и сколько надо дать?