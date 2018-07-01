В июля вступают в силу изменения, которые касаются, если не всех, то многих. Подражают сигареты, вырастут тарифы ЖКХ, некоторым работникам отменят обеденные перерывы. Подробнее читайте в материале Amic.ru.
С 1 июля 2018 года организации и индивидуальные предприниматели в сфере розничной торговли и общественного питания перейдут на онлайн-кассы. Эти аппараты могут передавать информацию о покупках в налоговую службу через интернет. Те предприниматели, кто проигнорирует требование, грозит штраф. Организациям от 30 тысяч рублей, ИП – от 10 тысяч рублей. За повторное нарушение объект могут закрыть на 90 дней.
В России уже установлено около двух миллионов онлайн-касс, который позволяют передавать информацию непосредственно в ФНС.
С 1 июля вступают важные изменения для работодателей. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, если сотрудник работает сверхурочно в праздничный или выходной день, то эти дни ему будут оплачивать только один раз в двойном размере. Раньше же нужно было оплачивать те же часы еще раз как сверхурочные.
Оплата первых двух часов переработки в полуторном размере теперь будет действовать только в будние дни.
Кроме того выход на работу в выходные, согласно изменениям, должен оплачиваться в двойном размере по количеству отработанных часов.
А еще с 1 июля запрещено устанавливать ненормированный рабочий день при неполной рабочей неделе и неполном рабочем дне.
Что касается работников, то для них есть и неприятные новости. Сотрудников, которые работают в сутки четыре часа и меньше, работодатели могут лишить перерыва на обед.
С 1 июля розничная цена на природный газ для населения Алтайского края (за исключением природного газа, поступающего по газопроводу "Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск" (участок 87 км – г. Горно-Алтайск) к уровню прошлого года изменится на 2,9%.
Что касается упомянутого участка, там цена вырастет на 2,7%
Согласно закону "О национальной платежной системе", с 1 июля 2018-го выплаты госслужащим, зарплаты бюджетникам, довольствие военнослужащим и стипендии студентам будут переводиться только на карты системы "Мир".
Если сотрудник не заключит договор и не предоставит до 1 июля 2018 года данные карты, то бюджетное учреждение будет не вправе с 1 июля перечислять ему зарплату на карточку другой системы. Зарплату придется получать наличными в кассе.
Комментарии