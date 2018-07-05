Что запрещено делать в лесах Алтайского края

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Короткое сибирское лето в самом разгаре. Время собирать ягоды и грибы, выезжать семьей на пикники и шарить шашлык, гулять в лесу. Но лес — зона ограниченных возможностей. Можно ли в лесу разводить костер, беспрепятственно собирать грибы и ягоды — ответы на эти и другие вопросы читайте в материале портала Amic.ru, подготовленном при помощи Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
По закону граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах. Но есть исключения, где пребывание запрещено или ограничено:
- в лесах на землях обороны и безопасности,
- землях особо охраняемых природных территорий,
- иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.
Также возможны временные ограничения, которые могут быть введены на любых участках леса, когда:
- введено ограничение для обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах,
- введено ограничение для безопасности граждан при выполнении работ.
"Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов (за исключением случаев, указанных выше — прим.ред.)", — уточнили в Минприроды.
Однако все обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Запрещено бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.
Граждане имеют право свободно и бесплатно находиться в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов.
Собирать запрещено те грибы и растения, которые занесены в Красную книгу РФ, Красную книгу Алтайского края (и других регионов в лесах других регионов), а также наркотические грибы и дикорастущие растения.
За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу РФ, а также за их добычу гражданам грозит штраф в 2500-5000 рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений.
Нарушение правил заготовки древесины влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей.
Нарушение правил заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов грозит гражданину штрафом в 200-500 рублей.
Костры запрещено разводить хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Это касается периода времени примерно с середины апреля до середины ноября (после схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова).
В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения использования, костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.
Иногда вводится особый противопожарного режима. На участках леса, где он действует, разжигать костры, жарить шашлык, совершать пожароопасные действия и любые действия с открытым огнем вообще нельзя.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах — штраф на граждан от 1500 до 3000 рублей.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима — для граждан от 4000 до 5000 рублей.
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