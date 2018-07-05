Что запрещено делать в лесах Алтайского края

В каких лесах, на каких участках леса человеку можно свободно гулять, а где нахождение запрещено?

По закону граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах. Но есть исключения, где пребывание запрещено или ограничено:

в лесах на землях обороны и безопасности,

землях особо охраняемых природных территорий,

иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.

Также возможны временные ограничения, которые могут быть введены на любых участках леса, когда:

введено ограничение для обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах,

введено ограничение для безопасности граждан при выполнении работ.

"Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов (за исключением случаев, указанных выше — прим.ред.)", — уточнили в Минприроды.

Однако все обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Запрещено бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.