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День Ивана Купала начинают отмечать в ночь на 7 июня, она считается особенной: в это время можно погадать на суженого и пройти купальные ритуалы, а также найти цветок папоротника, который принесёт удачу и богатство. О том, что можно делать в этот праздник, а что нельзя, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Считается, что до 7 июля купание в водоёмах запрещено. И только с приходом Ивана Купала этот запрет снимается. Актуальным он остаётся только для беременных женщин, пожилых людей и детей. По преданию, из воды выходит нечисть, которая может им навредить.
В день Ивана Купала нельзя спать, считается, что в любую минуту тебя могут забрать лешие, домовые и русалки.
На Ивана Купала не стоит отдавать, продавать или одалживать что-либо, поскольку семья может обеднеть. А если человек найдет на дороге деньги даже крупную сумму ему ни в коем случае нельзя их брать.
В этот день можно прыгать через костры, играть в горелки, бегать наперегонки, танцевать, петь песни, общаться. Можно обливать встречных в Иванов день водой. На восходе солнца, 7 июля, следует умыться или искупаться в реке. По мнению наших предков, процедура смоет все заболевания и укрепит иммунитет.
Обрядов и традиций в этот день очень много, но самый главный из них — массовые купания. Считается, что ночь с 6 на 7 июля следует провести в компании друзей, а не в одиночестве. А если будете купаться, то выходя не вытирайтесь полотенцем.
Раньше на берегах рек проводили ритуальные купальные костры, отгоняющие злых духов. В огне сжигали одежду больных людей, для того, чтобы уберечь себя от любых ненастий.
Еще один ритуал на Ивана Купала – настоящая банька с вениками из целебных трав, собранных вечером, накануне праздника. Такие веники называют Ивановскими и приписывают им лечебные свойства.
Юноши и девушки плели купальные венки, вешали их над дверью, чтобы защитить свой дом от нечисти.
Лада Холстинина
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