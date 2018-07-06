Что нельзя делать?

Считается, что до 7 июля купание в водоёмах запрещено. И только с приходом Ивана Купала этот запрет снимается. Актуальным он остаётся только для беременных женщин, пожилых людей и детей. По преданию, из воды выходит нечисть, которая может им навредить.

В день Ивана Купала нельзя спать, считается, что в любую минуту тебя могут забрать лешие, домовые и русалки.

На Ивана Купала не стоит отдавать, продавать или одалживать что-либо, поскольку семья может обеднеть. А если человек найдет на дороге деньги даже крупную сумму ему ни в коем случае нельзя их брать.