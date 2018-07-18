Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года. В день его рождения портал Amic.ru собрал малоизвестные факты об известном поэте.
Ненастоящая фамилия
Настоящая фамилия Евтушенко — Гангнус. Его отец - прибалтийский немец Александр Гангнус. Вообще в роду поэта смешано немало национальностей. В их семье есть украинские, немецкие, польские, латышские и белорусские корни. Так, прадедушка поэта по материнской линии был польским шляхтичем. Он приехал работать в Житомир и там женился на украинке.
Фамилию отца на девичью по материнской линии пришлось сменить при переезде в Москву. Кстати, это как раз было решение мамы Евтушенко. В непростое время к немцам было негативное отношение.
Эвакуация
В начале войны Евтушенко отправили в эвакуацию к бабушкам. Мальчику было всего девять лет. Добирался он один, путь занял почти пять месяцев. Ехал в основном на крышах вагонов поездов, ремнем привязывался к вентиляционному люку. Не раз попадал под бомбежки. Но не это было самым страшным испытанием, а голод. Чтобы поесть хоть что-то, совсем юный Евтушенко читал стихи на перронах вокзалов. Страшный случай произошел на Урале. Во время остановки поезда будущий поэт зашел на базар, где торговали свежесваренной картошкой. Опьяневший от аромата, он взял одну картофелину и стал нюхать. Заметив это, торговки набросились на ребенка и избили, да так, что сломали ребра. Помогли спастись Евтушенко беспризорники, которые отбили его от торговок.
Первые стихи
Первые стихи Евтушенко написал в пять лет.
"Почему такая стужа, почему дышу с трудом?
Потому что тетя Лужа стала толстым дядей Льдом…"
А первое произведение было опубликовано в газете "Советский спорт". Тогда Евгению было всего 17 лет.
Евтушенко и Шукшин
Однажды Василий Шукшин в гостях у Беллы Ахмадулиной начал подшучивать над Евтушенко. Мол, сибиряк, выросший на станции Зима, носит галстук-бабочку, как последний пижон!.. На что поэт ответил нападением. Он спросил у Василия Макаровича, разве его кирзовые сапожищи – не пижонство? Спор закончился компромиссом: Евтушенко снимет бабочку, если Шукшин снимет свои кирзачи. Результатом этой истории стало стихотворение "Галстук-бабочка…"
Планета имени поэта
В 1994 году именем Евтушенко названа малая планета Солнечной системы. Ее открыли 6 мая 1978 года в Крымской астрофизической обсерватории (4234 Evtushenko, диаметр 12 км, минимальное расстояние от Земли 247 млн км).
Америка
Евтушенко уехал в Америку в 1991 году. Он уехал с семьей преподавать в городе Талса, штат Оклахома, где жил в последнее время, заключив контракт с американским университетом. При этом он продолжал выступать и издаваться в России.
Прощание
Еще в 2013 году у Евтушенко начались серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на них, поэт продолжал работать, писать, творить, давать концерты. Незадолго до смерти Евгений Александрович обратился с просьбой к генпродюсеру торжественных мероприятий Сергею Винникову, писал ТАСС.
Евтушенко попросил о двух вещах: быть похороненным в России — в писательском поселке Переделкино, неподалеку от могилы Бориса Пастернака, и провести концерты, которые были запланированы в Москве, даже в случае его смерти.
"Я извиняюсь, что очень сильно вас подвел. Но… прошу вас о том, чтобы запланированные нами совместно проекты — вечер в Большом зале Консерватории и спектакль в Кремлевском дворце - состоялись и без меня. Обещайте мне это. Я буду умирать со спокойной душой", — попросил Евтушенко.
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