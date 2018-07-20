Фото: trekkingmania.ru
От Барнаула до столицы родины Чингисхана — 2372.51 км. Многие алтайские туристы все чаще выбирают для путешествий именно это направление. Рассказываем, чем привлекает Монголия, как добраться, что посмотреть и в какую сумму обойдется поездка.
Рвануть в Монголию решится не каждый. Несмотря на относительную близость к Алтайскому краю, путь предстоит не самый близкий. В основном это направление предпочитают самостоятельные туристы.
Монголия находится на огромной территории, поэтому расстояния между населенными пунктами довольно внушительные, а качество дорожного полотна не всегда можно назвать хорошим. Путешественников привлекает дикая, не тронутая человеком природа, национальный колорит, гастрономические новинки и непривычные глазам пейзажи.
А еще бескрайние степи, прозрачные озера, пустыня Гоби, снежные пики, гостеприимство местных жителей. Здесь юрты — это не развлечение для туристов, а обычная жизнь, еда на костре.
Монголию не зря называют страной синего неба. Здесь более 260 солнечных дней в году, а в пустыне Гоби дожди могут не идти по несколько лет.
Если вы едете на машине из Барнаула, то поездку лучше разбить на несколько дней. Например, доехать до села Акташ в Горном Алтае, там остановиться на ночевку, отдохнуть. Тем более что дорога до Улаганского района республики пролегает по потрясающе красивым местам. И просто невозможно ехать без остановок.
Например, придется преодолеть два перевала: Семинский и Чике-Таман, где обязательно сделать фото на память. Также это касается места, где сливаются Катунь и Чуя, а в нескольких километрах от села Акташ находится знаменитое Гейзерное озеро, которое стало популярным среди туристов.
Дорога по Чуйскому тракту находится в отличном состоянии, однако на некоторых участках ведется ремонт, так что возможны вынужденные остановки или даже пробки. Некоторые путешественники рассказывают, что им приходилось стоять до четырех часов, прежде чем разрешили проезд.
Дорога по Чуйскому тракту хоть и хорошая, но непростая, быстро ехать не получится, да и мало кому захочется разгоняться на горных серпантинах и извилистых спусках. Так что следующую остановку можно сделать, например, в селе Ташанта, отдохнуть, набраться сил и ехать дальше.
Нужен загранпаспорт, водительское удостоверение, документы на машину. А вот визу оформлять не надо. Точнее так: если вы собираетесь пробыть в Монголии менее 30 дней, тогда она не понадобится. Если рассчитываете, что путешествие будет длиться более месяца, тогда виза нужна.
Само собой, запрещен ввоз наркотиков, психотропных препаратов и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, образцов животных и растительных тканей, а также порнографии. Если вы собираетесь вывезти из Монголии меха и шкуры, золото, драгметаллы и драгоценные камни, а также предметы, представляющие культурную или художественную ценность, их необходимо предъявить на таможне. Стоимость каждого наименования не должна превышать 500 USD; при превышении этой суммы необходимо заплатить пошлину от 10 % до 100 %.
Это не все ограничения, но их не так много. Перед поездкой ознакомьтесь с ними внимательно.
Поскольку в последние годы интерес к Монголии возрастает, для туристов есть достаточно предложений. В городах туристам предлагают размещение в отелях, гостиницах, на базах отдыха. Цены разнятся, в интернете встречаются как совсем недорогие предложения (от 700 рублей в сутки), так и гостиничные номера за 20 тысяч рублей.
А вот за пределами Улан-Батора и крупных городов все куда сложнее. Единственный вариант проживания — юрта. Большинство юртовых лагерей принадлежит частным лицам. Есть как дешевые, так и дорогие. Набор услуг от базового размещения по типу кемпинга до люкс-опций со всеми удобствами. Питание, как правило, полупансион или полный пансион. Стоимость размещения начинается от 2000 рублей в сутки.
Место для ночевок искать желательно заранее, уже спланировав маршрут.
Кстати, ночевка в юртах очень даже рекомендована для путешественников. Как еще вы сможете почувствовать в полной мере колорит этой страны?
Национальную монгольскую кухню. Отношение к ней у всех разное. Кто-то рекомендует не сильно надеяться на гастрономическое удовольствие, чтобы не разочароваться. Другие раз и навсегда влюбляются в чай со сливками и с солью, кумыс, блюда из баранины. Кстати, в основном все мясные блюда готовятся именно из баранов, а еще там любят козлятину. Реже конина и говядина. Еда сытная и жирная. Так что если вы по состоянию здоровья на специальной диете, лучше берите с собой крупы и готовьте самостоятельно.
Кстати, питание в кафе обойдется совсем недорого, например, за тарелку лапши с бараниной придется отдать около 120 рублей.
Смотря что вас интересует в первую очередь. Одни едут за рыбалкой и пейзажами, другие считают необходимым посетить пустыню Гоби. Монголия у каждого своя. И эта страна занимает огромную территорию. Так что посмотреть ее полностью за один раз не получится. Или потребуется очень много времени.
Но все же есть места, которые настоятельно рекомендуют к посещению.
Природные достопримечательности Монголии: самое глубокое в Центральной Азии озеро Ховсгол. Кстати, оно весьма популярно для рыбалки и экотуризма. Также путешественники выбирают для посещения долину реки Селенга, которая впадает в озеро Байкал. А еще можно посетить священную гору Богдо-Ула, место рождения Чингисхана, окрестности которой имеют статус природоохранной зоны. Ну и, конечно, если вас интересует в первую очередь природа, отправляйтесь в пустыню Гоби. Это, конечно, капля в море из того, что можно посмотреть в Монголии.
Заправок не так много. Если автомобиль на дизельном топливе, то найдите нужные АЗС на карте до поездки, чтобы знать, где можно заправиться.
Стоимость литра бензина в Монголии - 50 рублей. Цена дизеля — 52 руб. Стоимость аренды машины — от 3 тыс. рублей в сутки.
Полезные телефоны:
Посольство Российской Федерации в Монголии: (+97611) 327191, (+97611) 312851
Экстренные номера с мобильных телефонов: пожарная служба — 101, полиция — 102, скорая помощь — 103; справочная — 109.
Поездку в Монголию дешевой не назовешь. Один бензин обойдется в "копеечку". Но рассчитывать стоимость надо исходя из того, сколько человек едет на одной машине, чем заправляется транспорт (бензин или дизель), сколько километров собираетесь проехать. Минимум на бензин уйдет 15 тысяч рублей.
Один обед или ужин в недорогом ресторане обойдется примерно в 190 рублей. В заведении классом повыше — примерно в 1200 рублей. Цены на еду в супермаркетах отличаются от барнаульских. В Монголии дороже. Например, булка хлеба стоит 44 рубля, а пакет молока — примерно 62 рубля, яйца (12 штук) — 142 рубля. Овощи и фрукты также дороже, чем в Барнауле.
Проживание, если вы не едете с палатками, тоже существенная статья расходов.
Комментарии