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, ИА "Амител"
Звезда на Яровом, Шукшинский фестиваль, гастрономический праздник: какие мероприятия посетить в июле


Вторая половина июля богата на туристические события. На Алтае пройдут мероприятия, которые интересны не только жителям региона, но и гостям со всей России. Что посетить с 21 по 31 июля на Алтае, читайте в материале Amic.ru.

1
Звезда на Яровом

Вы еще успеваете принять участие в массовом рекорде по лежанию на открытой воде. 21 июля 2018 года на озере Большое Яровое (курортный комплекс "Причал") пройдет флешмоб по массовому лежанию "звездочкой" на открытой воде. В акции примут участие свыше двух тысяч отдыхающих.

Приглашают всех желающих от 17 до 70 лет. Также в программе конкурсы, детские и взрослые шоу-программы, фестиваль красок, спортивные соревнования, вечерний концерт звезд российского шоу-бизнеса. Так, в Яровое приезжают участники шоу "Однажды в России".

Впервые такой флешмоб прошел в 2016 году. Тогда в акции приняли участие 1350 человек, а в 2017-м уже более двух тысяч. В 2018 году обещают поставить новый рекорд.

Ведущими мероприятия были резидент Comedy Club Александр Ревва, а в прошлом году хедлайнеры Comedy Women Екатерина Варнава и Наталья Еприкян.

2
Фестиваль вареника

Если Яровое для вас далековато, то добро пожаловать в Романовский район. Здесь 21 июля пройдет фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!".

Гостей ждет работа выставок с различными видами вареников, парад-шествие, игры, конкурсы, аукционы, открытие скульптуры Вареника, презентация сборника "Кулинарные традиции украинских переселенцев".

Фестиваль в первую очередь — гастрономический праздник. Так что готовьтесь удивляться вареникам с различными начинками, необычной подачей. Кормить будут много и вкусно. Также в программе развлекательные мероприятия: концерты, игровые площадки, конкурсы и другое. Дата проведения – 21 июля 2018 года, Романовский район, с. Романово.

3
Крылья Сибири
Международный авиамодельный фестиваль "Крылья Сибири" пройдет в субботу, 21 июля, в Ребрихинском районе на территории старого аэродрома. 

Фестивали авиамоделей проходят крайне редко, поэтому точно будет эффектно. Например, в прошлом году в Ребрихе продемонстрировали 250 моделей самолётов: радиоуправляемые и на бензиновом двигателе, собранные собственноручно и фабричные образцы. Участниками стали 46 авиамоделистов от 6,5 до 72 лет и их помощники из районов края, Томска и Омска, Кемерово и Новокузнецка и Казахстана.

Гости фестиваля изучают выставку летательных аппаратов, наблюдают за демонстрационными полетами и воздушными боями авиамоделей-беспилотников, восхищаются показательными выступлениями парамотористов и шоу пилотажной группы. В конце фестиваля организаторы обещают фейерверк. 
4
Шукшинский фестиваль

Шукшинский фестиваль, пожалуй, главное летнее туристическое событие Алтайского края. В наш регион приезжают гости со всей России. В программе — литературные встречи, кинофестиваль, народные гуляния. Главная площадка традиционно находится на горе Пикет в Сростках.

Это крупнейшее событие на Алтае. Среди тысяч гостей со всей России – известные актеры, музыканты и писатели.

В этом году будут работать десять киноплощадок вне Барнаула. Кинопоказы пройдут в кинозалах в Камне-на-Оби, Бийске, Белокурихе, Кулунде, Поспелихе, Змеиногорске и других городах. Жители этих населенных пунктов также смогут пообщаться с почетными гостями мероприятия.

Финальные мероприятия "Шукшинских дней" пройдут 28 июля в селе Сростки. Подробную программу мероприятий смотрите здесь.

5
Земляки

Всероссийский фестиваль творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки" пройдет в начале следующего месяца: 3-5 августа в Смоленском районе в селе Верх-Обское.

Там пройдет концерт с участием звезд российской эстрады, спортивные состязания, творческие встречи, вечер песен и стихов, выставка-ярмарка изделий народного творчества и ремесел. Около 30 тысяч человек приезжают в Верх-Обское из разных уголков Сибири поболеть за спортсменов, побывать на творческих встречах с известными артистами и на гала-концерт под открытым небом.

По материалам isitaltai.info 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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