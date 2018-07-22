Начинается, пожалуй, самая благоприятная пора для домашних заготовок на зиму. Можно собирать листья смородины, для полезного чая, сушить ягоды, консервировать овощи и фрукты. Какой способ заготовки продуктов выбрать, чтобы сохранить как можно больше полезных веществ, читайте в материале Amic.ru.
Это один из самых распространенных способов заготовить продукты на зиму. Сушить можно литься смородины, цветки липы или жасмина, различены травы, фрукты, ягоды, овощи и многое другое. После сушки продукты сохраняют до 40% витаминов и 100% микроэлементов.
Благодаря этому способу можно запастись полезными лакомствами. Например, засушить яблоки, абрикосы, малину. Также удобно сушить и хранить различную зелень, которую зимой отправляют в супы или соусы.
Лучше всего этот способ применять для заготовки различных трав и сборов для чая, которые растут в Алтайском крае.
Сушить фрукты и ягоды можно в духовке при температуре не выше 70 градусов, также подойдет и специальная сушилка, которая продается в магазинах бытовой технике. Или же воспользоваться старым способом: сушить на газете на подоконнике, только не под прямыми солнечными лучами. Для каждого растения, фрукта и овоща есть свои нюансы сушки. И лучше про них узнать заранее, до заготовок.
После заморозки продукты сохраняют почти что все полезные свойства, которые есть и в свежем виде. Микроорганизмы погибают при шоковой температуре, а микроэлементы и витамины сохраняются. Также высок срок хранения: замороженные овощи можно хранить в морозилке чуть ли не до следующего сезона.
Морозить можно многие продукты. Например, делать заправку для борща: нарезать свеклу и морковь, положить в контейнеры и заморозить. Хозяйки складывают в морозильные камеры цветную капусту, кабачки, помидоры, грибы, зелень, всевозможные фрукты и ягоды. Перед процедурой необходимо промыть и просушить продукты. Овощи порезать на кусочки.
Помните, что морозить можно только один раз. Размороженные продукты нельзя подвергать повторной термообработке.
Хранить лучше по секциям: овощи с овощами, фрукты и ягоду отдельно. Не стоит мешать все продукты в морозилке вместе. Дары лета должны лежать отдельно от рыбы, мяса и полуфабрикатов.
Какая хозяйка не делает банки с маринованными огурцами, с солеными помидорами ил арбузами. А еще можно добавить икру "заморскую" баклажанную, икру из кабачков, маринованные опята… Перечислять можно долго.
Консервированные овощи, фрукты, ягоды, зелень и грибы любимы тем, что это вкусно и быстро. Их можно подавать на стол без дополнительной готовки.
Также при консервированные продукты можно хранить довольно долго при температуре до 15 градусов тепла.
Но этот способ заготовки нельзя назвать полезным. Во-первых, продукты подвергаются термической обработке, а значит погибает немалая доля полезных витаминов и микроэлементов. Во-вторых маринад очень часто содержит сахар, соль, уксус, что тоже нельзя назвать полезными продуктами.
Кроме того банки могут "вздуваться", содержимое портится, что опасно пищевыми отравлениями.
После взаимодействия с сахаром у фруктов и овощей сохраняется только 60% витаминов и все 100% микроэлементов. Это достаточно быстрый и удобный способ заготовки. Такие продукты нужно хранить при минусовой температуре, а к очевидным плюсам можно отнести аромат и вкус засахаренных ягод.
Однако этот способ нельзя назвать полезным из-за высокого содержания сахара. Его понадобится примерно два килограмма на один килограмм ягод. Если сахара меньше, то ягоды придется варить. Следовательно, они потеряют значительную часть полезных веществ.
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