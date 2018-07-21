Суббота, 21 Июль, 08:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,49
€ 73,93
19°
Обь
233см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Вопрос дня



Казанская икона Божьей матери: какими чудесами славится святой лик

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие чудеса происходили у людей, которые молились Казанской иконе Божьей матери


В субботу, 21 июля, верующие отмечают День празднования Казанской иконы Божьей матери. Какими чудесами известен святой лик, читайте в материале Amic.ru.

1
Чудесная икона

Произошедшее в Казани в 1579 году считается чуть ли не главным чудом, связанным с этой историей.

После страшного пожара, который уничтожил город, девятилетней девочке Матроне явилась во сне эта икона. Тогда на Руси она еще никому не была известна. А потом ребенку приснилась Сама Богородица. Она велела передать архиепископу и воеводам, что на месте сгоревшего дома Матроны находится эта икона. Трижды девочка рассказывала о своих снах матери. Но ей не верили. Тогда, согласно поверью, во время дневного сна Матрона была чудесным образом перенесена на пепелище и оставлена там. И только после этого мать прислушалась к ней. В раскопках принимали участие многие люди. На месте старой печи дома Матрона нашла кусок сукна. В него была завернута чудесная икона. Она была совершенно новая, как будто ее только написали. Архиепископ и воеводы с плачем падали перед чудотворным образом и молились Богоматери о прощении своего неверия.

2
Помощь казакам
В начале XVII века, когда к Москве двинулись силы Второго ополчения, ведомого Мининым и Пожарским, они несли с собой образ Казанской Богоматери. Минин и Пожарский и их войско молились перед этой иконой. А 18 августа 1612 года, в день выступления ополчения к Москве, был отслужен молебен. И сразу после его завершения резко переменился ветер: из сильного встречного стал сильнейшим попутным. Летопись сообщает, что от ветра в спину всадники еле держались в седлах, но все до одного были счастливы и благодарили Богородицу. А уже 22 августа развернулось сражение у стен Новодевичьего монастыря. Знаменитые "крылатые гусары" были разгромлены и отброшены от Москвы.
3
Казанский собор

Это чудо приходится на период правления Петра І и служения святителя Митрофана Воронежского. Пастыря призвал Петр освящать его свежепостроенный дворец. Митрофан преподал царю урок, трижды проигнорировав приглашение, тем самым разгневав правителя.

"Скажите этому черноризцу, что если он немедленно не приедет ко мне, то я прикажу привезти его голову на блюде, как главу Иоанна Предтечи", — сказал Петр, как гласит летопись. На что старец ответил: "Передайте этому безбожному царю, что моя голова останется цела, а свою голову государь скоро сложит, если не возьмет себе в помощницы заступницу усердную – Матерь Божию. А дворец я приеду освятить только после того, как из него удалят статуи языческих богов".

Произошло в итоге так, как говорил святитель. Петр просил прощения, а святитель Митрофан сказал Петру взять икону Казанской Божьей Матери и закладывать с ее помощью Северную столицу, ибо Бог благословляет его на это. "До тех пор, пока Казанская икона будет в столице и перед нею будут молиться православные, в город не ступит вражеская нога", — сказал старец.

4
Исцеления

Есть множество свидетельств об исцелениях у Казанской иконы. Многие из них связаны с восстановлением зрения у слепых людей. С древности у чудотворного образа и его списков исцелялись незрячие.

Вот что гласит летопись: "Некая Елена, жена священника Григория, пришедшего из Полоцка и жившего на месте, прозванном село Тагашево, три года страдала болезнью глаз, так что ничего не видела. Прослышав о многих и преславных чудесах Иконы Пречистой Богородицы во граде Казани, пошла Елена в тот град к чудотворному Образу просить милости. Еще не дойдя града Казани и семи поприщ, внезапно увидела она свет своими очами, как будто никогда и не болела. Придя в монастырь к чудотворному Образу, воздала она хвалу Богу и Пречистой Богородице".

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:45
Третьего чиновника убили в Мексике за сутки 0
08:06
Любителям тяжелого: в Барнаул вновь приедут музыканты из группы Louna 0
07:50
Куркума, красный перец и листья дуба: готовим идеальный маринад для огурцов 0
07:34
Дом с каминным залом и дубовой купелью продают в Барнауле за 7,49 млн руб. 0
07:19
Один человек на место: как идет приемная кампания в алтайские вузы 0
07:03
Это не пожары: краевые власти объяснили причины дымки над Барнаулом 0
06:48
Казанская икона Божьей матери: какими чудесами славится святой лик 0
06:32
Лето в деревне: фотографии беззаботного детства 0
06:17
Дожди, грозы и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 июля 0
06:01
Алтайские волонтеры рассказали, где спали, что ели и с кем общались на ЧМ 0
05:36
Меркель обвинила Россию в ведении гибридной войны 0
04:26
Отец Марии Бутиной рассказал, чем на самом деле занималась его дочь 0
03:29
ФСБ ожидает роста расходов операторов связи на 10% из-за "закона Яровой" 0
02:21
Возможность встречи Путина и Трампа в Вашингтоне оценили в США 0
01:15
Фонд ОМС попросил у правительства почти 400 млрд рублей для врачей 1
00:16
Ученые предлагают разработать роботов-спасателей для космонавтов на Луне 0
23:40
Минобороны раскрыло содержание разговора Путина с Трампом о Сирии 0
23:26
Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак 0
23:13
Названы даты новогодних праздников в 2019 году 1
22:37
Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена 0
22:29
Путин поручил учредить памятную медаль ЧМ по футболу в России 0
22:11
Путин: ЧМ-2018 по футболу в России стал самым масштабным мероприятием 0
21:49
Путин: российская экономика стабильна 0
21:29
Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов пенсионной реформы 1
21:17
"За минуты до смерти": появилось видео потерпевшего крушение судна в США 0
20:42
Кузнецова назвала главную причину несчастных случаев в детских лагерях 1
20:37
Возбуждено уголовное дело после публикации видеозаписи с пытками 0
20:23
ФСБ подтвердила задержание замминистра в Челябинской области 0
19:47
Медведев создает в Минфине департамент по противодействию санкциям 0
19:24
Голикова анонсировала увеличение расходов на поддержку пожилых в 20 раз 3
19:08
Коротко о главном: пенсионные страсти, новации с проездом и Мария Бутина
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июля
18:45
Буквы "БАРНАУЛ" в Нагорном парке отремонтируют и покрасят до 6 августа 1
18:28
ФСИН начала проверку после публикации видеозаписи с пытками 3
18:11
Названы основные подозреваемые по делу о госизмене в "Роскосмосе" 0
17:50
Идею Украины минировать Азовское море назвали очередным бредом 0
17:33
ЧС возможны в Горном Алтае из-за повышения воды в реке Чулышман 0
17:22
Посол в США назвал фарсом дело "шпионки" Марии Бутиной 4
17:14
Раздаем призы: Amic.ru подводит итоги теста на знание истории тортов 0
17:03
Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена появился на месте преступления 1
16:49
Дополнительные авиарейсы в Москву вводят в Барнауле 0
16:40
Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко попросила ликвидировать крайспортуправление 13
16:31
Экс-президент Южной Кореи приговорена еще к 8 годам тюрьмы за коррупцию 4
16:23
Найден, жив: на Алтае отыскали пропавшего жителя Горняка 0
16:11
Барнаульцы жалуются на "ночное зловоние" в спальном районе города 3
16:02
Трамп опубликовал видео, на котором Клинтон говорит о любви к России 0
15:47
SOS: группа украинских туристов попала в сложную ситуацию в горах Алтая 10
15:34
СМИ: ФСБ заподозрила сотрудников "Роскосмоса" в измене государству 3
15:24
Жители трех алтайских поселков будут голосовать за губернатора досрочно 3
15:14
Мэрия Барнаула не будет отказываться от системы оплаты проезда картой банка 1
15:02
Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.