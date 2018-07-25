Пятно на всю жизнь: что нужно знать детям об интернет-безопасности

Фото: tlum.ru
Интернет — это бесконечное количество вариантов развития. В Сети можно узнать всё или почти всё. Но это еще и главный передатчик персональной информации о человеке, даже той, которую хотелось бы скрыть. Особенно актуальна проблема интернет-безопасности в детской среде, ведь сегодняшние школьники живут "нараспашку". Чего они не знают о ловушках в интернете, как сегодняшние забавные фото могут в будущем поломать карьеру и что делать родителю, если у его чада проблемы в Сети – об этом порталу Amic.ru рассказал директор некоммерческой организации АНО "Систематика" Вячеслав Криковцов. Он и его команда занимаются пропагандой интернет-безопасности в детской и подростковой среде.
Интернет — "игрушка" очень опасная. Во-первых, это вирусы. Во-вторых, это реклама "на каждом шагу". Сама по себе она может быть безопасной, опасны ссылки, которые уводят через рекламу или кликбейт (например, "Топ 10 актрис, которые сделали пластику лица" или "Посмотри, что сотворила с собой Леди Гага") на сомнительные сайты. В-третьих, это постоянные попытки побудить пользователя что-то купить, за что-то заплатить, в том числе и через группы (например, поддержка сидящих в тюрьме). В-четвертых, это предложения зарегистрироваться, оставить персональные данные: опросники, игры, приложения.
На самом деле перечислять можно очень долго. Главное для ребенка и подростка — понять, что в интернете невозможно ничего скрыть. И дело не только в так называемом "законе Яровой", по которому с 1 июля 2018 года все провайдеры обязаны хранить все данные пользователей.
Многие дети, да и взрослые, верят в безопасность использования анонимайзеров (один из самых распространенных — "Tor").
"Это не так. Я говорю как инженер-системотехник: они не скрывают человека полностью. Можно определить, где он находится, что пишет", — говорит Вячеслав Криковцов.
Раскрыть, особенно ребенка, несложно. И в дальнейшем в базах данных могут храниться даже фейковые аккаунты, которые люди специально создают, чтобы остаться неузнанными.
"Причем это раскрывается не только очень умными "компьютерщиками" или суперсовременными системами, как мы привыкли видеть в кино. Иногда это может сделать любой. Представьте ситуацию: в классе произошел конфликт, и тут же в каком-то школьном чате появляется анонимный пользователь, который негативно высказывается про учительницу "Марьиванну" или одноклассника Вовку теми же словами, что накануне говорил один из участников ссоры. Детям кажется, что их невозможно вычислить, но та же "Марьиванна", конечно, сразу понимает, кто это пишет", — пояснил Вячеслав Криковцов.
Дети не понимают, что загруженные в соцсети данные остаются там навсегда. Подростки часто выкладывают фото, на которые бы не осмелился взрослый человек: личные отношения и эмоции, некрасивые жесты, иллюстрация курения или употребления алкоголя. То же самое про комментарии: нецензурные выражения, комментарии с грамматическими ошибками, сомнительные высказывания. В конце концов те же посты и репосты экстремистского содержания, за которые сегодня можно получить даже тюремный срок.
Сейчас это кажется смелым и выделяющим тебя из толпы, но через несколько лет может "выйти боком". Уже сегодня многие работодатели оценивают социальные сети перед приемом на работу новых сотрудников. Особенно если речь идет об органах правопорядка.
"Многие кредитные организации просматривают профили в соцсетях перед выдачей кредита. Есть специальные системы для сбора такой информации. То, как вы себя ведёте в Сети, может быть залогом вашей платежеспособности", — рассказал Вячеслав Криковцов.
Есть еще один важный момент, уже психологический. В соцсетях все стараются казаться лучше: показывают, как они отдыхают, что едят, что покупают или получают в подарок. У ребенка формируется потребность самому показывать, как у него все хорошо, либо он, наоборот, испытывает дискомфорт и даже депрессию.
Есть такое понятие — буллинг, когда тебя кто-то пытается притеснять, давить и унижать.
"В детской и подростковой среде это было всегда. Но в нашем детстве ушел из школы, с улицы, и буллинга нет, он закончился на пороге квартиры. Теперь же, когда кругом гаджеты и доступный интернет, буллинг, а точнее кибербуллинг, не заканчивается почти никогда. Он в соцсетях, в подписях к фото, в комментариях, личных сообщениях, в чатах. Это большая проблема для современного ребенка", — говорит эксперт.
Опасно. Во-первых, все социальные сети, аккаунты на сайтах и сотовый телефон должны быть "запаролены". Вот, кстати, это дети понимают, говорит Криковцов. Правда, с позиции сокрытия своей личной информации от родителей, а не с позиции защиты персональных данных. Самый надежный пароль на телефоне — система сканирования отпечатка пальца. Затем двухфакторная аутентификация — программа, которая создает к основному паролю временный пароль. Правда, это совсем не детская тема, разобраться не пытаются даже многие взрослые. Но всё же.
"Пароль на телефоне — это очень важно. Сегодня телефон — это и банковская карточка, и удостоверение личности. В нем хранится очень много информации о вас, даже если вы ее туда специально не загружали", — подчеркивает Вячеслав Криковцов.
Во-вторых, сегодняшние технологии зашли настолько далеко, что сторонний человек может удаленно получить любую информацию с вашего телефона, даже увидеть экран сотового телефона в реальном времени. Привет сомнительным программам и приложениям, качаемым на телефон.
Эти данные можно выгодно продать. За информацию буквально идет война. Например, производители "носимой" электроники (фитнес-трекеры, умные часы) собирают данные и продают фармкомпаниям, заинтересованным в понимании биоритмов людей: когда встают, когда засыпают, насколько активны и в какое время суток.
Или, например, многие приложения для смартфона при скачивании спрашивают вас: разрешить использовать ваши данные. Информация продается маркетинговым компаниям.
Главная проблема многих семей — недостаток общения. Современным родителям проще оставить ребенка с планшетом, телефоном или перед телевизором. Некоторые мамы и папы надеются на школу. Но школьным учителям еще сложнее разобраться в современных гаджетах, чем детям.
"Мама в телефоне, папа в компьютере, ребенок с планшетом — такое часто можно увидеть. Самый простой совет — общайтесь с ребенком. Поговорите с ним, если видите, что у него что-то не так. Например, он слишком активно пользуется соцсетями или, наоборот, резко перестал это делать", — советует собеседник.
Но он убежден: нужно сохранять личное пространство ребенка, не стоит тайно читать его переписку, заходить в соцсети под паролем своего чада.
"Я знаю некоторых мам, которые за своего ребенка даже пишут комментарии в соцсетях. Сталкивался с ситуацией, когда мамы создают группы против учителей, "разжигают" конфликты. Это никогда не идет на пользу ребенку", — говорит Криковцов.
Он добавляет, что учить ребенка основам интернет-безопасности лучше лет до 12.
- Не переходите по сомнительным ссылкам.
- Не скачивайте непроверенные программы и приложения.
- Имейте пароли во всех гаджетах и соцсетях.
- Жалуйтесь на сомнительные группы, отмечайте как спам сомнительные сообщения.
- Сегментируйте информацию: читайте и смотрите только то, что действительно имеет значение. Чем более кричащая информация, тем больше опасность нарваться на вирус, спам или ненужную трату денег.
- Старайтесь никого не провоцировать, не писать некорректных комментариев, старайтесь вести себя так, как бы вы повели себя в реальной жизни, глядя человеку в глаза.
- Что касается фото, то тут есть так называемое "правило бабушки": загружая фото, подумайте, не станет ли плохо вашей бабушке, если она это увидит, а также хотели бы вы, чтобы через много лет это увидел ваш внук.
В России есть специальный телефон доверия для детей и подростков по вопросам семейных проблем — 8-800-2000-122.
В Барнауле несколько общественных организаций, которые занимаются пропагандой интернет-безопасности. Например, АНО "Систематика" делает это совершенно бесплатно. Раньше организация работала полностью на общественных началах, теперь еще и при поддержке "Фонда Президентских грантов".
"Мы часто и сами ходим по школам Барнаула, разговариваем с детьми и подростками на понятном им языке. Приводим понятные им примеры. Вот тот же создатель бренда Apple Стив Джобс ограничивал детей в пользовании гаджетами. Он прекрасно понимал их вред", — пояснил Криковцов.
Он рассказал, что в целом дети хорошо воспринимают такие уроки безопасности. Тут важно не просто рассказать, как вести себя в соцсетях и в целом в интернете. Нужно объяснить принципы работы этой системы. Например, что многие компьютерные игры устроены так, чтобы затягивать в игру, как можно больше продавать дополнительных опций.
Комментарии
Жаль детей