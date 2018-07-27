Фото: brentcizekphoto / Instagram
Редкий и необычайно милый кадр удалось сделать фотографу Бренту Сайзеку на одном из озер в штате Миннесота. В объектив попала утка и 76 утят. Почему этот снимок обсуждает весь интернет, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Речь идет о фото, на котором запечатлены утка и 76 утят. Фотограф Брент Сайзек поймал в объектив настоящий утиный "детский сад", как уже окрестили это явление пользователи сети Интернет по всему миру.
На одном из озер штата Миннесота фотограф увидел утку в окружении нескольких десятков утят. Теперь все задаются вопросом: как такое возможно?
Это произошло в конце июня. Фотограф плыл по озеру на лодке и увидел многочисленный выводок. Сайзек не планировал много снимать, поэтому в поездку взял с собой одну камеру и один объектив. Но не сфотографировать такое явление было просто невозможно.
Мужчина тут же начал снимать, одновременно управляя лодкой. И только дома при просмотре фото он обнаружил, что есть удачный кадр.
Посчитали. Изначально было понятно, что утку окружают несколько десятков птенцов. Сайзек предполагал, что их около 50. А во время последней своей поездки на озеро он уже насчитал 76 малышей.
Это вряд ли. Утка не является мамой этих детенышей, поскольку может отложить лишь до дюжины яиц. Бывают случаи, когда эти особи подкладывают свои яйца в чужие гнезда, чтобы повысить шансы своего потомства на выживание. Обычно в "яслях" находится не более 50 утят. А вот 76 — это слишком много.
Эксперты говорят, что это своего рода "утиный детский сад", в котором взрослые особи могут на время оставить свое дитя под присмотром. Специалисты добавили, что явление, запечатленное на фотографии, доказывает единство природы и всех живущих на ней существ.
Комментарии
Более того, на фото не утка, а чомга.
Орнитологи, иттить их...
зачем вообще про такое писать?