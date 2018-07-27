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Ну очень мило: почему фотографию утки из США обсуждают во всем мире

, ИА "Амител"
Мать-героиня или воспитательница детского сада: в Сети обсуждают фотографию американского фотографа

Фото: brentcizekphoto / Instagram


Редкий и необычайно милый кадр удалось сделать фотографу Бренту Сайзеку на одном из озер в штате Миннесота. В объектив попала утка и 76 утят. Почему этот снимок обсуждает весь интернет, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
О каком фото идет речь?

Речь идет о фото, на котором запечатлены утка и 76 утят. Фотограф Брент Сайзек поймал в объектив настоящий утиный "детский сад", как уже окрестили это явление пользователи сети Интернет по всему миру.

На одном из озер штата Миннесота фотограф увидел утку в окружении нескольких десятков утят. Теперь все задаются вопросом: как такое возможно?

2
Как был сделан снимок?

Это произошло в конце июня. Фотограф плыл по озеру на лодке и увидел многочисленный выводок. Сайзек не планировал много снимать, поэтому в поездку взял с собой одну камеру и один объектив. Но не сфотографировать такое явление было просто невозможно.

Мужчина тут же начал снимать, одновременно управляя лодкой. И только дома при просмотре фото он обнаружил, что есть удачный кадр.

3
Как выяснили, что там 76 утят?

Посчитали. Изначально было понятно, что утку окружают несколько десятков птенцов. Сайзек предполагал, что их около 50. А во время последней своей поездки на озеро он уже насчитал 76 малышей.

4
Утка — мать-героиня?

Это вряд ли. Утка не является мамой этих детенышей, поскольку может отложить лишь до дюжины яиц. Бывают случаи, когда эти особи подкладывают свои яйца в чужие гнезда, чтобы повысить шансы своего потомства на выживание. Обычно в "яслях" находится не более 50 утят. А вот 76 — это слишком много.

Эксперты говорят, что это своего рода "утиный детский сад", в котором взрослые особи могут на время оставить свое дитя под присмотром. Специалисты добавили, что явление, запечатленное на фотографии, доказывает единство природы и всех живущих на ней существ.

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.07.2018 12:08
Митенька ржевский

Более того, на фото не утка, а чомга.
Орнитологи, иттить их...

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27.07.2018 12:42
- гость -

зачем вообще про такое писать?

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