Фото: Александра Черданцева
Выборы в России идут каждый год и в течение всего года. Главный день в 2018 году после мартовских выборов президента — это единый день голосования 9 сентября. Портал Amic.ru собрал все выборы "в одном месте".
Государственная Дума седьмого созыва была сформирована на выборах в сентябре 2016 года. Однако с этого времени полномочий лишились несколько депутатов (в том числе и в связи со смертью).
Выбирать по одному депутату ГД будут в Амурской (одномандатный избирательный округ № 71), Калининградской (№ 98), Нижегородской (№ 12), Самарской (№ 158), Тверской (№ 180) областях.
И двух депутатов выберут в Саратовской области (округа № 163 и 165).
Депутатов регионального уровня будут выбирать в 16 регионах: республиках Башкортостан (Государственное Собрание), Бурятия (Народный Хурал), Калмыкия (Народный Хурал), Саха (Государственное Собрание), Хакасия (Верховный Совет), Забайкальский край (Законодательное Собрание), Архангельская (Собрание депутатов), Владимирская (Заксобрание), Ивановская (Дума), Иркутская (Заксобрание), Кемеровская (Совет народных депутатов), Ростовская (Заксобрание), Смоленская (Дума), Ульяновская (Заксобрание), Ярославская (Дума) области, а также в Ненецкий автономный округ (Собрание депутатов).
Кроме того, дополнительные выборы (одного или нескольких депутатов) пройдут в парламенты 18 регионов: республики Адыгея (Госсовет), Мордовия (Госсобрание), Удмуртия (Госсовет), Коми (Госсовет), Красноярский (Заксобрание), Приморский (Заксобрание) край, Астраханская (Дума), Белгородская (Дума), Калининградская (Дума), Кировская (Заксобрание), Липецкая (Совет депутатов), Нижегородская (Заксобрание), Орловская (Совет народных депутатов), Псковская (Собрание депутатов), Рязанская (Дума), Сахалинская (Дума), Тамбовская (Дума) области и Ямало-Ненецкий автономный округ (Заксобрание).
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