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Всё время кого-то выбираем: какие выборы пройдут в России 9 сентября 2018 года

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
В единый день голосования выбираем губернаторов, депутатов Госдумы, региональных и местных депутатов

Фото: Александра Черданцева


Выборы в России идут каждый год и в течение всего года. Главный день в 2018 году после мартовских выборов президента — это единый день голосования 9 сентября. Портал Amic.ru собрал все выборы "в одном месте".

1
Выборы в Госдуму

Государственная Дума седьмого созыва была сформирована на выборах в сентябре 2016 года. Однако с этого времени полномочий лишились несколько депутатов (в том числе и в связи со смертью).

Выбирать по одному депутату ГД будут в Амурской (одномандатный избирательный округ № 71), Калининградской (№ 98), Нижегородской (№ 12), Самарской (№ 158), Тверской (№ 180) областях.

И двух депутатов выберут в Саратовской области (округа № 163 и 165).

2
Выборы губернаторов
Губернаторов выбирают в 22 регионах России: республиках Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях, а также в Москве (выборы мэра) и Чукотском автономном округе.
3
Выборы в региональные парламенты

Депутатов регионального уровня будут выбирать в 16 регионах: республиках Башкортостан (Государственное Собрание), Бурятия (Народный Хурал), Калмыкия (Народный Хурал), Саха (Государственное Собрание), Хакасия (Верховный Совет), Забайкальский край (Законодательное Собрание), Архангельская (Собрание депутатов), Владимирская (Заксобрание), Ивановская (Дума), Иркутская (Заксобрание), Кемеровская (Совет народных депутатов), Ростовская (Заксобрание), Смоленская (Дума), Ульяновская (Заксобрание), Ярославская (Дума) области, а также в Ненецкий автономный округ (Собрание депутатов).

Кроме того, дополнительные выборы (одного или нескольких депутатов) пройдут в парламенты 18 регионов: республики Адыгея (Госсовет), Мордовия (Госсобрание), Удмуртия (Госсовет), Коми (Госсовет), Красноярский (Заксобрание), Приморский (Заксобрание) край, Астраханская (Дума), Белгородская (Дума), Калининградская (Дума), Кировская (Заксобрание), Липецкая (Совет депутатов), Нижегородская (Заксобрание), Орловская (Совет народных депутатов), Псковская (Собрание депутатов), Рязанская (Дума), Сахалинская (Дума), Тамбовская (Дума) области и Ямало-Ненецкий автономный округ (Заксобрание).

4
Выборы мэров региональных столиц
Глав городов выбирают в четырех столицах: Якутск, Абакан, Хабаровск, Томск.
В Москве тоже выбирают мэра, но это город федерального значения. Глава города имеет статус, как губернатор региона.
5
Муниципальные выборы
Выборы местного уровня пройдут во многих регионах. В Алтайском крае, например, 46 сельских глав, 332 депутата на основных выборах и 82 — на дополнительных. 
Перечислим выборы местных парламентов в столичных городах: Майкоп, Якутск, Кызыл, Абакан, Красноярск, Архангельск, Белгород, Волгоград, Великий Новгород, Рязань, Тюмень, Екатеринбург.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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