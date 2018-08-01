С августа 2018 года в России вступают в силу новые изменения. У работающих пенсионеров повысится пенсия, упростится процедура получения визы, подорожают крепкие напитки. Подробнее о том, как изменится жизнь россиян с августа, читайте в материале Amic.ru.
Работающие пенсионеры, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году, начнут получать повышенную пенсию с 1 августа. Максимальная прибавка составит 235 рублей.
Чтобы получить прибавку, не надо писать какие-либо заявления или приходить в ПФР (или МФЦ). Повышение происходит автоматически.
По данным на 1 мая 2018 года, в России порядка 9 млн работающих пенсионеров. Корректировка пенсий работающих пенсионеров с учетом страховых взносов происходит в августе ежегодно.
Размер прибавки рассчитывается индивидуально. На сумму влияет размер зарплаты, с которой отчислялись взносы.
Холдинг "РЖД" меняет порядок отображения времени прибытия и отправления на проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения. Таким образом компания решила повысить качество обслуживания пассажиров.
На железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.
Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.
С 1 августа вступает в силу указание о новых нормативах обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте. По обязательствам перед физлицами — 7%; по обязательствам перед юрлицами-нерезидентами и по иным обязательствам — 8%.
Нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в валюте России не изменились. По обязательствам перед физлицами и иным обязательствам — 5% для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и 1% — для банков с базовой лицензией. По обязательствам перед юрлицами-нерезидентами — 5% для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.
Ранее установленные показатели признаны утратившими силу.
Загранпаспорт и водительские права подорожают. Стоимость биометрического загранпаспорта и водительских прав увеличится с 3 августа. Причина — увеличение размера госпошлины за выдачу документов (ФЗ от 3 июля 2018 г. N 180-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации).
Пошлина за биометрический загранпаспорт достигнет 5 тысяч рублей (сейчас 3500 рублей), за детский загранпаспорт (до 14 лет) — до 2500 рублей (1500 рублей). Пошлина за водительское удостоверение на пластиковой основе нового поколения вырастет до 3000 рублей. Пошлина за стандартный пластик останется прежней — 2 тысячи рублей.
С 20 августа подорожает крепкий алкоголь. На водку и ликероводочные напитки крепостью от 37 до 40 процентов устанавливается единая официальная минимальная цена для розничной торговли. Ниже установленной стоимости продавать такое спиртное в России запрещено.
Новые цены установит Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18.06.2018 г. № 136н.
Самая дешевая водка объемом 0,5 литра с НДС и акцизом крепостью от 38 до 39 градусов будет стоить 205 рублей (сейчас- 201 рубль). Минимальная цена более крепких напитков не меняется.
Подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 государств. Оформлять эту визу необходимо минимум за четыре дня до поездки в нашу страну. Срок действия такой визы — 30 дней. Консульский сбор платить не нужно.
Комментарии
как всегда - дали рупь, забрали два