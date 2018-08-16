Откуда вообще взялась эта Момо?

Впервые вирус был упомянут на Reddit, а придумали его в японской компании, которая занимается созданием спецэффектов.

Согласно каталогу мемов knowyourmeme.com, Момо впервые появилась в интернете 10 июля — за день до публикации материала в таблоиде ayojon.mx и появления первых ютуб-роликов, сообщает Meduza.

Пользователь ресурса Reddit поделился картинкой с изображением жуткой женщины, за двое суток фото набрало почти пять тысяч лайков. Кстати, у картинки не было названия, но ее начали называть Момо.