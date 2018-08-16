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"Смертоносная" Момо: что это, кто придумал и чем опасен этот вирус

, ИА "Амител"
Почему странного "пользователя" WhatsApp сравнивают с опасной игрой "Синий кит" и надо ли его опасаться?


Странный "пользователь" с жуткой аватаркой появился в мессенджере WhatsApp. Момо, как ее называют, сама появляется в списке контактов приложения, шлет пугающие сообщения и требует выполнить свои приказы. Если человек отказывается это сделать, то вирус начинает угрожать. Что это такое, откуда взялась Момо, почему ее сравнивают с "Синим китом" и стоит ли бояться "пользователя", читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто такая Момо?

Момо — это вирус, который начинает самостоятельно писать пользователям в мессенджере WhatsApp.

В России об этом вирусе СМИ начали писать в начале августа. Они называли Момо "смертоносной игрой", сравнивали с нашумевшим и печально известным "Синим китом". Суть в следующем: людям приходят сообщения в WhatsApp от странного пользователя со страшной аватаркой, на которой изображена жуткая женщина. Она "раскидывает" по контактам жуткие фото и видео, после принуждает выполнять различные приказы. В случае отказа Момо переходит к угрозам.

2
Откуда вообще взялась эта Момо?

Впервые вирус был упомянут на Reddit, а придумали его в японской компании, которая занимается созданием спецэффектов.

Согласно каталогу мемов knowyourmeme.com, Момо впервые появилась в интернете 10 июля — за день до публикации материала в таблоиде ayojon.mx и появления первых ютуб-роликов, сообщает Meduza.

Пользователь ресурса Reddit поделился картинкой с изображением жуткой женщины, за двое суток фото набрало почти пять тысяч лайков. Кстати, у картинки не было названия, но ее начали называть Момо.

3
Как работает этот вирус?
Вирус распространяется через мессенджер WhatsApp. Он внедряется в базу контактов в памяти телефона пользователей. После этого выборочно, в случайном порядке, рассылает фото и звуки, которые, скорее всего, говорят эксперты, уже запрограммированы в вирусе. Есть информация о том, что вирус может управлять микрофоном и видеокамерой.
4
Откуда пришел вирус?
Эксперты говорят, что мобильные номера, с которых приходят инструкции от Момо в WhatsApp, имеют разные коды. Однако первый звонок от Момо был зарегистрирован в Японии, позже звонки поступали пользователям в Мексике и Колумбии.
5
Если мне позвонит Момо, стоит с ней общаться?

Нет, не стоит. Во-первых, вокруг этого вируса еще слишком много вопросов, и не надо рисковать своей информационной безопасностью. Во-вторых, Момо сравнивают со страшной игрой "Синий кит".

6
А почему Момо сравнивают с "Синим китом"?
Момо получила широкую огласку после смерти 12-летнего подростка в Аргентине. Смерть 12-летней девушки расследовала местная полиция. Правоохранители обнаружили переписки в WhatsApp и Фейсбуке. После проверки контактов и социальных сетей подростка была обнаружена переписка со странным пользователем. Сообщения имели угрожающий характер и могли психологически воздействовать на ребенка путем угроз. Именно это, возможно, и стало причиной несчастного случая.

 

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.08.2018 12:15
- гость -

Это petina мать

0  0
16.08.2018 12:30
- гость -

бред, который СМИ перепечатывают друг у друга

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