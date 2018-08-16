Странный "пользователь" с жуткой аватаркой появился в мессенджере WhatsApp. Момо, как ее называют, сама появляется в списке контактов приложения, шлет пугающие сообщения и требует выполнить свои приказы. Если человек отказывается это сделать, то вирус начинает угрожать. Что это такое, откуда взялась Момо, почему ее сравнивают с "Синим китом" и стоит ли бояться "пользователя", читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Момо — это вирус, который начинает самостоятельно писать пользователям в мессенджере WhatsApp.
В России об этом вирусе СМИ начали писать в начале августа. Они называли Момо "смертоносной игрой", сравнивали с нашумевшим и печально известным "Синим китом". Суть в следующем: людям приходят сообщения в WhatsApp от странного пользователя со страшной аватаркой, на которой изображена жуткая женщина. Она "раскидывает" по контактам жуткие фото и видео, после принуждает выполнять различные приказы. В случае отказа Момо переходит к угрозам.
Впервые вирус был упомянут на Reddit, а придумали его в японской компании, которая занимается созданием спецэффектов.
Согласно каталогу мемов knowyourmeme.com, Момо впервые появилась в интернете 10 июля — за день до публикации материала в таблоиде ayojon.mx и появления первых ютуб-роликов, сообщает Meduza.
Пользователь ресурса Reddit поделился картинкой с изображением жуткой женщины, за двое суток фото набрало почти пять тысяч лайков. Кстати, у картинки не было названия, но ее начали называть Момо.
Нет, не стоит. Во-первых, вокруг этого вируса еще слишком много вопросов, и не надо рисковать своей информационной безопасностью. Во-вторых, Момо сравнивают со страшной игрой "Синий кит".
Комментарии
Это petina мать
бред, который СМИ перепечатывают друг у друга