Питание в школьных столовых не всегда гарантирует сбалансированный набор витаминов и микроэлементов для активного роста вашего ребенка, а значит, вопрос, что дополнительно положить ребенку с собой в школьный портфель, по-прежнему остается открытым, особенно в преддверии нового учебного года. Тысячи мам каждый день ломают голову над тем, чем наполнить коробочку для ланча, чтобы это было и вкусно, и удобно, и сытно, и эстетично, и не требовало больших хлопот. А главное – полезно, ведь чтобы ребенок лучше усваивал школьную программу, был внимательным и усидчивым на уроках, ему просто необходимо здоровое, богатое витаминами питание. Как учесть все эти требования, собирая ланч-бокс - попробуем разобраться, ответив на самые распространенные вопросы.

1 В какое время ребенку лучше всего перекусывать в школе? Специалисты считают, что перерыв между приемами пищи у школьников не должен быть больше 4 часов, поэтому перекусить школьнику лучше всего после второго или третьего урока: именно в это время ребенок начинает уставать и испытывать чувство голода.

2 Какие продукты лучше положить в ланч-бокс и почему? Здоровая еда, помогающая ребенку лучше развиваться и концентрироваться на учебе, – это свежие фрукты и овощи, сочетание животного и молочного белков и обязательно – углеводная пища, которая дает энергию растущему организму. Самыми полезными для малыша продуктами, которые непременно стоит положить в ланч-бокс, считаются: мясо — ценный источник белка; молочные продукты (йогурт, творог, сыр и др.) – необходимое для развития сочетание белка и кальция; овощи и фрукты — кладезь витаминов и минералов; орехи и сухофрукты, дающие пищу для мозга, а также цельнозерновые продукты, дающие заряд энергии на весь день.

3 Можно ли давать ребенку с собой бутерброды? Дать в школу ребенку бутерброд из белого хлеба с маслом и колбасой – не лучшая идея: он не несет пользы для здоровья и к тому же может быстро испортиться. Поэтому при приготовлении бутерброда для ребенка стоит обратить внимание на цельнозерновые хлебцы – такие как, например, "Хлебцы", "Слайсы" и "ЭКО Слайсы" от компании "Квантсервер". Изготовленные методом экструзии, сохраняющим все полезные свойства цельного зерна, они являются экологически чистым продуктом, помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта, вывести из организма токсины, а входящие в их состав микроэлементы, клетчатка и витамины группы В благотворно сказываются на нервной системе ребенка. Положите на хлебец или слайс отварное или запеченное мясо либо сыр, добавьте овощи и зелень – и хрустящий, вкусный и полезный бутерброд, который наверняка понравится ребенку, готов.

4 Какие сладости можно положить ребенку? Несмотря на то, что диетологи не приветствуют сладости в школьном портфеле, большинство из них не будут возражать против темного шоколада – отличного источника глюкозы и аминокислот, которые способствуют улучшению памяти. Но горький шоколад любят далеко не все дети, а вот кукурузные палочки "Никитка" от компании "Квантсервер" точно придутся по вкусу всем. Тем более что это не только вкусное, но и полезное лакомство: они изготавливаются из натуральных ингредиентов и содержат много витаминов, минералов и микроэлементов.

5 Можно ли включать в ланч-бокс выпечку? Несмотря на то, что мучные изделия содержат необходимые для растущего организма углеводы, ввиду достаточно высокой калорийности диетологи рекомендуют включать их в рацион ребенка не чаще двух-трех раз в неделю, при этом отдавая предпочтение исключительно натуральным продуктам - к примеру, таким как сушки-мини "Никитка" от компании "Квантсервер". Румяные и очень вкусные сдобные, ванильные и сырные мини-сушки позволят вашему школьнику вкусно перекусить и привлечь внимание одноклассников оригинальной яркой упаковкой сушек-мини "Никитка", имитирующей школьные рюкзачки. А традиционная рецептура их изготовления позволит родителям быть уверенными в качестве ланча своих чад.

6 Чем разнообразить рацион малыша, которому наскучили традиционные продукты? Школьнику, который отказывается каждый день есть одно и то же и которого сложно чем-то удивить, можно предложить сырные кукурузные шарики "Никитка" от компании "Квантсервер": эти воздушно-зерновые шарики со вкусом сыра непременно оценит маленький гурман.

7 Что, кроме продуктов, нужно положить в ланч-бокс? Обязательно положите в ланч-бокс салфетки — бумажные и влажные, чтобы ребенок мог очистить руки до и после перекуса. Кроме того, в рюкзаке ребенка всегда должна быть бутылочка с чистой питьевой водой, а если малыш не очень любит простую воду, то можно налить в термос чай, компот, сок или морс.

8 Что не рекомендуется класть в ланч-бокс? Не стоит давать ребенку с собой в школу конфеты, выпечку, чипсы, сухарики, пакетированные соки и колбасные изделия. Переизбыток сладостей и жирная пища приводят к нарушению обменных процессов и могут спровоцировать развитие сахарного диабета и других болезней. Также в жаркое время года не следует давать школьнику с собой скоропортящиеся продукты — молоко, яйца, йогурты, рыбу и мясо — во избежание отравления.

9 Что еще нужно учесть, собирая ланч-бокс? Старайтесь выбирать продукты, которые не помнутся в портфеле, не смогут испачкать учебники и тетрадки и которые просто и удобно открывать. Продукция от компании "Квантсервер" - кукурузные палочки, сырные шарики и мини-сушки "Никитка", "Хлебцы" и "Слайсы" - в удобной упаковке, которая легко открывается, поможет рукам и школьным принадлежностям вашего ребенка всегда оставаться чистыми.



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