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Как выбрать детский сад в Барнауле, который получит до 500 тысяч из бюджета

, ИА "Амител"
По итогам рейтингового голосования 9 сентября 15 детских садов получат допсредства из городского бюджета

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Помните, жители Барнаула голосовали в день выборов президента, 18 марта, за общественные территории, которые будут благоустроены за федеральный счет? Та же история повторится на выборах губернатора Алтайского края 9 сентября. Только теперь голосовать можно за детские сады, которые получат от 200 до 500 тысяч рублей из казны Барнаула на совершенствование современной образовательной среды. Рассказываем, по каким правилам пройдет это рейтинговое голосование.

1
Когда пройдет голосование?
Голосование совмещено с выборами губернатора Алтайского края и пройдет в воскресенье, 9 сентября 2018 года. Но это две совершенно разные процедуры, не путайте их.
Рейтинговое голосование за сады пройдет на 134 счетных участках с 8.00 до 20.00. Эти участки будут расположены вблизи избирательных участков по выборам губернатора. Так что можете совместить. Собственно, на это и расчет.
2
Кто может принять участие в голосовании?
Все жители Барнаула (имеющие городскую прописку), которым на 9 сентября уже исполнилось 14 лет, имеющие паспорт. Да-да, именно 14 лет, а не 18, как на выборах. Власти Барнаула решили, что с момента получения паспорта жители города уже могут выбирать детские сады. Напомним, что во время голосования за благоустройство общественных территорий было применено то же возрастное правило.
3
Как выбрать детский сад?
На участках, где будет организовано голосование за детские сады, вам по паспорту дадут специальный лист. Там нужно будет вписать номер одной муниципальной дошкольной организации. Проголосовать можно только один раз и только на том участке, к которому вы приписаны по прописке как избиратель.
4
Как определят победителей?
Детские сады, которые получат бюджетные деньги, определят рейтинговым голосованием. Причем в каждом из пяти районов города будет свой рейтинг. Первые три детсада, набравшие наибольшее количество голосов, и станут победителями. Итого 15 дошкольных образовательных учреждений.
5
Сколько денег получат детские сады?

На все 15 детсадов будет выделено 5 млн рублей из городского бюджета. Лидеры голосования получат по 500 тысяч рублей, сады на втором месте по 300 тысяч и на третьем — по 200 тысяч рублей.

"Дошкольные учреждения смогут направить их на ремонт, замену оборудования, установку видеонаблюдения, благоустройство территорий и детских площадок, оснащение современной методической литературой, приобретение компьютеров и спортивного инвентаря", — прокомментировали в администрации города.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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