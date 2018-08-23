Пробная перепись населения — это этап подготовки ко Всероссийской переписи, которая пройдёт в России в 2020 году. Она будет проведена с учетом новых способов сбора сведений о населении в электронном виде. Таким образом, предполагается отработать все программно-методологические, организационные и технологические моменты предстоящей Всероссийской переписи, а также оптимизировать весь комплекс работ, связанный с ее проведением.