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Пробная перепись населения – 2018: когда её проведут и как принять участие

, ИА "Амител"
Жители Алтайского края тоже не останутся в стороне, если проявят немного инициативы

Фото: ok.ru


Уже через месяц в ряде российских регионов стартует пробная перепись населения. Она станет ключевым этапом подготовки к одному из главных статистических наблюдений десятилетия – Всероссийской переписи населения 2020 года. Такая практика является давно устоявшейся. 

1

Что значит пробная перепись? И когда ждать настоящую?

Пробная перепись населения — это этап подготовки ко Всероссийской переписи, которая пройдёт в России в 2020 году. Она будет проведена с учетом новых способов сбора сведений о населении в электронном виде. Таким образом, предполагается отработать все программно-методологические, организационные и технологические моменты предстоящей Всероссийской переписи, а также оптимизировать весь комплекс работ, связанный с ее проведением.

2

В какие сроки пройдет пробная перепись?

Она будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. Это период, в течение которого будут собирать сведения о населении. Установлено также, что учет данных будет вестись по состоянию на 1 октября 2018 года.

3

Какие территории стали пилотными по проведению пробной переписи?

Это Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район “Хангаласский улус” в Якутии, Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск в Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

4

Сколько жителей России окажутся охваченными статисследованием?

Примерный охват будущей пробной переписи составит порядка 550 тысяч человек.

5
Это значит, что жители Алтайского края остались "за бортом"?

Нет. Как сообщила замруководителя Алтайкрайстата Светлана Баева, в дистанционном варианте пробной переписи могут принять участие граждане любого региона, в том числе Алтайского края. С 1 по 10 октября 2018 года принять участие в пробной переписи населения может любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг.

6

Когда в стране последний раз проходила Всероссийская перепись населения и как часто ее необходимо актуализировать?

Предыдущая Всероссийская перепись населения проводилась с 14 по 25 октября 2010 года. Такая перепись проводится не реже одного раза в 10 лет. Теперь на сбор сведений отводится целый месяц — новая перепись запланирована на период с 1 по 31 октября 2020 года.

7

Каково значение Всероссийской переписи населения?

Именно она является основным источником формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры населения, его распределения по территории России в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

8

Кто отвечает за данное мероприятие?

Как и обычно, ответственным за комплекс работ по подготовке и проведению пробной переписи, обработке полученных сведений о населении и обобщению результатов определен Росстат.

9

Где можно узнать более подробные сведения о пробной переписи населения 2018 года?

Уже зарегистрирован и действует официальный портал мероприятия — www.ppn2018.ru. Здесь можно найти всю интересующую информацию, включая ответы на самые популярные вопросы, и контакты организаторов.

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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