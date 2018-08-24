ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало список возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в регионе на сентябрь текущего года.
Как сообщается на сайте экстренного ведомства, средняя месячная температура воздуха в сентябре ожидается +7…+12 градусов, что около нормы.
В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +9...+14 градусов до +1…+6 градусов, местами заморозки до 0…-3 градусов, днем от +21…+26 градусов, по юго-западу Алтайского края от +31 градуса до +7…+12 градусов.
В третьей декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до -2…+3 градусов, днем до +4…+9 градусов.
Что касается осадков, то месячное количество предполагается около нормы, по юго-востоку территории – больше нормы (18-40, в предгорных районах 41-94 миллиметра).
Нет, гидрологическая обстановка ожидается спокойной, говорится на сайте алтайского МЧС.
"По данным "Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", по состоянию на 23.08.2018 уровни воды ниже критических отметок. При выпадении обильных осадков на территории края, а также Республики Алтай возможны колебания уровней воды без достижения критических отметок", — пишут на офсайте ведомства.
Да, риск возникновения лесных пожаров в сентябре сохраняется.
При этом, если прогноз оправдается, то предполагается, что в сентябре не увеличится количество и площадь лесных и степных пожаров. Однако прогнозируемые температуры воздуха в первой и второй декадах месяца (местами до +31°С) будут способствовать осложнению лесопожарной обстановки по юго-западу края.
Также возможно возникновение лесных пожаров из-за грозовых разрядов. Плюс риск пожаров повышается, потому что люди едут отдыхать на пикники в лес.
Наибольшее количество очагов лесных пожаров возможно в Первомайском, Бийском, Павловском, Залесовском, Тальменском районах. Это обусловлено наличием большого количества населённых пунктов.
Кроме того, высока вероятность перехода трансграничных пожаров с территории Республики Казахстан на территорию Алтайского края.
С начала пожароопасного периода 2018 года в регионе возникло 160 очагов природных пожаров (в 2017-м – 218 очагов). Общая площадь — 112,208 га.
МЧС сообщает, что также возможны ЧС, обусловленные источниками техногенного характера.
Так, например, основными источниками возникновения происшествий в сфере ТЭК и ЖКХ для Алтайского края в сентябре являются:
- значительный физический износ объектов, оборудования и коммуникаций на объектах ЖКХ и ТЭК;
- низкая квалификация обслуживающего персонала и недостатки в выполнении организационно-технических мероприятий на объектах ЖКХ, ТЭК и промышленных предприятиях.
А еще возможны обрывы ЛЭП, повреждения кровли, обрушение слабо закрепленных конструкций. Причиной возможных ЧС могут стать порывы ветра.
"Прогнозируется рост числа бытовых пожаров на территории края в жилом секторе по причине нарушения правил пожарной безопасности, нарушения правил эксплуатации электрооборудования, неосторожного обращения с открытыми источниками огня, халатного обращения с газовым оборудованием, а также использования неисправных и кустарного производства обогревательных приборов. Наибольшее количество пожаров ожидается в г.Барнауле, г.Бийске, г.Рубцовске и Первомайском районе", — сообщается на сайте МЧС.
Комментарии
Шикарный и главное точный прогноз.
Может быть будет жарко, а может и холодно. Может будет дождь, а может и не будет. Если будет жарко, то будут гореть леса, если будет холодно, то леса гореть не будут.