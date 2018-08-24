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Снег, жара и ветер: прогноз ЧС в Алтайском крае на сентябрь 2018-го

, ИА "Амител"
Экстренное ведомство рассказало о возможных чрезвычайных ситуациях в Алтайском крае


ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало список возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в регионе на сентябрь текущего года.

1
Какая будет погода?

Как сообщается на сайте экстренного ведомства, средняя месячная температура воздуха в сентябре ожидается +7…+12 градусов, что около нормы.

В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +9...+14 градусов до +1…+6 градусов, местами заморозки до 0…-3 градусов, днем от +21…+26 градусов, по юго-западу Алтайского края от +31 градуса до +7…+12 градусов.

В третьей декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до -2…+3 градусов, днем до +4…+9 градусов.

Что касается осадков, то месячное количество предполагается около нормы, по юго-востоку территории – больше нормы (18-40, в предгорных районах 41-94 миллиметра).

2
Снег будет?
В третьей декаде возможен мокрый снег, на протяжении всего месяца прогнозируются дожди различной интенсивности, местами грозы. В первой декаде грозы предполагаются в отдельные дни, а вот во второй и третьей грозовых дней будет большинство.
3
Из-за дождей не повысится уровень рек?

Нет, гидрологическая обстановка ожидается спокойной, говорится на сайте алтайского МЧС.

"По данным "Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", по состоянию на 23.08.2018 уровни воды ниже критических отметок. При выпадении обильных осадков на территории края, а также Республики Алтай возможны колебания уровней воды без достижения критических отметок", — пишут на офсайте ведомства.

4
Если погода будет хорошая, возможны лесные пожары?

Да, риск возникновения лесных пожаров в сентябре сохраняется.

При этом, если прогноз оправдается, то предполагается, что в сентябре не увеличится количество и площадь лесных и степных пожаров. Однако прогнозируемые температуры воздуха в первой и второй декадах месяца (местами до +31°С) будут способствовать осложнению лесопожарной обстановки по юго-западу края.

Также возможно возникновение лесных пожаров из-за грозовых разрядов. Плюс риск пожаров повышается, потому что люди едут отдыхать на пикники в лес.

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5
А где пожароопасная обстановка будет самой сложной?

Наибольшее количество очагов лесных пожаров возможно в Первомайском, Бийском, Павловском, Залесовском, Тальменском районах. Это обусловлено наличием большого количества населённых пунктов.

Кроме того, высока вероятность перехода трансграничных пожаров с территории Республики Казахстан на территорию Алтайского края.

С начала пожароопасного периода 2018 года в регионе возникло 160 очагов природных пожаров (в 2017-м – 218 очагов). Общая площадь — 112,208 га.

6
А какие еще прогнозы?

МЧС сообщает, что также возможны ЧС, обусловленные источниками техногенного характера.

Так, например, основными источниками возникновения происшествий в сфере ТЭК и ЖКХ для Алтайского края в сентябре являются:

- значительный физический износ объектов, оборудования и коммуникаций на объектах ЖКХ и ТЭК;

- низкая квалификация обслуживающего персонала и недостатки в выполнении организационно-технических мероприятий на объектах ЖКХ, ТЭК и промышленных предприятиях.

А еще возможны обрывы ЛЭП, повреждения кровли, обрушение слабо закрепленных конструкций. Причиной возможных ЧС могут стать порывы ветра.

"Прогнозируется рост числа бытовых пожаров на территории края в жилом секторе по причине нарушения правил пожарной безопасности, нарушения правил эксплуатации электрооборудования, неосторожного обращения с открытыми источниками огня, халатного обращения с газовым оборудованием, а также использования неисправных и кустарного производства обогревательных приборов. Наибольшее количество пожаров ожидается в г.Барнауле, г.Бийске, г.Рубцовске и Первомайском районе", — сообщается на сайте МЧС.

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.08.2018 08:53
- гость -

Шикарный и главное точный прогноз.
Может быть будет жарко, а может и холодно. Может будет дождь, а может и не будет. Если будет жарко, то будут гореть леса, если будет холодно, то леса гореть не будут.

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