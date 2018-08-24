Какая будет погода?

Как сообщается на сайте экстренного ведомства, средняя месячная температура воздуха в сентябре ожидается +7…+12 градусов, что около нормы.

В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +9...+14 градусов до +1…+6 градусов, местами заморозки до 0…-3 градусов, днем от +21…+26 градусов, по юго-западу Алтайского края от +31 градуса до +7…+12 градусов.

В третьей декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до -2…+3 градусов, днем до +4…+9 градусов.

Что касается осадков, то месячное количество предполагается около нормы, по юго-востоку территории – больше нормы (18-40, в предгорных районах 41-94 миллиметра).