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Главным алтайским полицейским стал Андрей Подолян: кто он и чем известен

, ИА "Амител"
Основные вехи биографии нового руководителя полиции Алтайского края

Фото: perm.mk.ru


Президент России Владимир Путин назначил нового начальника ГУ МВД по Алтайскому краю, которым стал Андрей Подолян. Кто он, где служил и как связан с нашим регионом, читайте в постоянной рубрике Amic.ru "Вопрос – ответ".

1
Где родился и служил Андрей Подолян?

Андрей Анатольевич Подолян родился в 1968 году в Рубцовске. То есть он наш земляк. Высшее образование получил в Алтайском госуниверситете по специальности "правоведение".

Службу в органах внутренних дел начал с 1991 года в должности милиционера патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Рубцовского райисполкома Алтайского края, затем продолжил службу оперуполномоченным в уголовном розыске. С 1999 года Подолян стал заместителем начальника отдела по борьбе с организованной преступностью в том же Рубцовске.

В 2001 году он был назначен на должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью по Бийску Управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД Алтайского края. В период времени с 2005 по 2008 год являлся руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай.С 2008 по 2011 занимал должность начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай.

С 2011 года Андрей Подолян стал заместителем начальника криминальной милиции ГУВД по Пермскому краю, в том же году был назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Пермскому краю. Награжден медалью "За отвагу".
2
В какой должности Андрей Подолян находился до назначения на пост начальника ГУ МВД по Алтайскому краю?
Начиная с марта 2015 года и до последнего времени он был заместителем начальника ГУ МВД России по Волгоградской области – начальником полиции. 
3
Какое звание имеет Андрей Подолян?
В данный момент он генерал-майор полиции.  
4
Почему в крае сменился начальник ГУ МВД?
Официально причина проста и обычна для полицейских подобного ранга. Это плановая ротация кадров, согласно которой правоохранители переводятся в другие регионы и продолжают службу на новом месте. 
5
Каков доход нового руководителя ГУ МВД по Алтайскому краю?
Согласно декларации о доходах, за 2017 год Андрей Подолян заработал 1,8 миллиона рублей. В его собственности доля в квартире площадью 47,6 квадратных метра, а также автомобиль Chevrolet Niva 2015 года выпуска. 
6
А что стало с предыдущим начальником ГУ МВД по Алтайскому краю Олегом Торубаровым?
Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров также получил новое назначение. Президент России определил его на должность министра внутренних дел Республики Крым. Там он и продолжит работу. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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