Где родился и служил Андрей Подолян?

Андрей Анатольевич Подолян родился в 1968 году в Рубцовске. То есть он наш земляк. Высшее образование получил в Алтайском госуниверситете по специальности "правоведение".

Службу в органах внутренних дел начал с 1991 года в должности милиционера патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Рубцовского райисполкома Алтайского края, затем продолжил службу оперуполномоченным в уголовном розыске. С 1999 года Подолян стал заместителем начальника отдела по борьбе с организованной преступностью в том же Рубцовске.

В 2001 году он был назначен на должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью по Бийску Управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД Алтайского края. В период времени с 2005 по 2008 год являлся руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай.С 2008 по 2011 занимал должность начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай.

С 2011 года Андрей Подолян стал заместителем начальника криминальной милиции ГУВД по Пермскому краю, в том же году был назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Пермскому краю. Награжден медалью "За отвагу".