Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Хвостова руководителем управления СКР по Алтайскому краю. Евгений Долгалев, который ранее занимал этот пост, возглавит региональное Хабаровское следственное управление. Что известно о новом руководителе регионального Следкома, читайте в материале Amic.ru.
В интернете нет сведений о дате и месте рождения нового руководителя управления СКР по Алтайскому краю.
В июле 2009 года младший советник юстиции Хвостов был назначен руководителем Режевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Свердловской области.
Далее в 2011 году он получил должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.
Указом президента от 27 июня 2014 года был освобожден от этого назначения. И в октябре этого же года Хвостов стал руководителем 5-го следственного управления Следственного комитета России.
В производстве 5-го следственного управления находился ряд громких уголовных дел. В том числе дело бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко и громкое дело о вымогательстве у собственника угольного разреза "Инской" контрольного пакета акций стоимостью 1 млрд рублей.
Андрей Хвостов возглавлял рабочую следственную группу, занимавшуюся выяснением причин пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".
На сайте declarator.org размещена информация о доходах нового начальника алтайского Следкома. В 2016 году он заработал 3,1 млн рублей.
Что касается недвижимости, то в пользовании Хвостова две квартиры (42 кв. м и 68.6 кв. м).
Транспортные средства: автомобиль легковой Opel Antara, который также находится в пользовании.
Комментарии