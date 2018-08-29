Доход Андрея Хвостова

На сайте declarator.org размещена информация о доходах нового начальника алтайского Следкома. В 2016 году он заработал 3,1 млн рублей.

Что касается недвижимости, то в пользовании Хвостова две квартиры (42 кв. м и 68.6 кв. м).

Транспортные средства: автомобиль легковой Opel Antara, который также находится в пользовании.