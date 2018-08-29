Зачем президенту выступать с телеобращением?

По словам Дмитрия Пескова, президент счел вопрос о пенсионной реформе чрезвычайно важным и "отреагировал на большую резонансность этой темы".

"Учитывая те отклики, которые имеются, и дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", — сказал Песков.

Сам Владимир Путин подчеркнул, что к изменениям в пенсионной системе следует подходить очень аккуратно. "Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколение наших граждан", – сказал президент.