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Путин и пенсионная реформа: почему президент решил обратиться к народу

, ИА "Амител"
Почему президент решил обратиться к жителям России

Фото: Voskr-news.ru


Сегодня, 29 августа, президент РФ Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу пенсионной реформы. Разбираемся, почему президент решил обратиться к жителям России и где можно посмотреть это обращение.

1
Когда состоится выступление президента?
Телеобращение президента России Владимира Путина выйдет в эфир в среду, 29 августа, в 12-00 по московскому времени. В Алтайском крае в этот момент будет 16-00.
2
По какой теме будет обращение президента?
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ намерен обратиться к жителям страны по вопросу пенсионной реформы. В начале недели Путин сообщил, что в ближайшее время намерен публично высказать свое отношение к данному вопросу и обозначить "некоторые принципиальные подходы".
3
Зачем президенту выступать с телеобращением?

По словам Дмитрия Пескова, президент счел вопрос о пенсионной реформе чрезвычайно важным и "отреагировал на большую резонансность этой темы".

"Учитывая те отклики, которые имеются, и дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", — сказал Песков.

Сам Владимир Путин подчеркнул, что к изменениям в пенсионной системе следует подходить очень аккуратно. "Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколение наших граждан", – сказал президент.

4
А что может сказать президент по вопросу пенсионной реформы?
Пожалуй, на данный момент это знает только сам президент. Ранее же Владимир Путин кратко говорил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов преобразований в пенсионной системе. Между тем многие сограждане ждут, что президент выскажет свою позицию и смягчит предложенный вариант пенсионной реформы.
5
Сколько продлится выступление президента и где его можно посмотреть?

Посмотреть телеобращение Владимира Путина можно будет в 12 часов по московскому времени по всем федеральным (и не только) каналам. "Россия-1", НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал и "ТВ Центр" уже организовали "окна" в телепрограмме, чтобы освободить время для президента. Также его обращение опубликуют практически все российские СМИ.

Пока точно не известно, сколько продлится выступление Путина. Но учитывая, что телеканалы выделили "окна" от 30 до 40 минут, то обращение президента вряд продлится дольше.

6
О чем спорят?
19 июля 2018 года Госдума в первом чтении приняла закон о пенсионной реформе. Согласно принятому варианту, на пенсию мужчины будут выходить с 65 лет, а женщины — с 63.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.08.2018 12:57
- гость -

Женщины в 65, мужчины в 60?

0  0
29.08.2018 13:05
- гость -

"Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколение наших граждан"

а на тепершное поколение можно пложитьС...

0  0
29.08.2018 13:07
- гость -

Брюки 65 / 63 превращаются, превращаются брюки .... в 62 / 61 ))

0  0
29.08.2018 13:13
- гость -

Пообщался недавно с одним человеком, так он мне доказывал что Путин практически святой а все козни строит Медведев, что бы его свергнуть)))

0  0
29.08.2018 13:22
- гость -

Царь нас защитит!
Он просто не знает, какой произвол творят коррумпированные чиновники!

0  0
29.08.2018 13:27
- гость -

Даже слушать не хочется....

0  0
29.08.2018 13:29
месный

29.08.2018 13:13
- гость -

у меня тоже есть знакомый с соседнего подъезда, с дества его знаю, топит за путена он балдеет от него - правда стоит сказать о знакомом, ему 49лет он алкаш пьёт исключительно палёнку водка дорогая, работает от силы месяц два , двориком, принесиподай, разнорабочим больше не берут никуда, потом выгоняют за пьянку-прогулы, за хату уже долг где-то в раёне 100ки если не более (образовался за последние 4е года как остался один без родителей), что в мире творится узнаёт исключительно по телеку.

0  0
29.08.2018 13:35
Сталинский Сокол

Даже не радуйтесь. Эта бездарность ничего нового не скажет. Все будет так, как задумали раньше. И еще. В сетях гуляет информация, о вывозе капиталов из ЦБ в США Набиулиной и побега ее семьми. А Медведева нет на рабочем месте уже почти две недели. И как бы это звенья одной цепи. Но об этом по ТВ молчек.

0  0
29.08.2018 13:41
- гость -

сейчас скажет дорогие Россияне, у нас очень тяжелое финансовое положение, денег нет, резервный фонд пуст, пенсионные накопления съедены, всё ушло на Сирию, США и Европа житья не дают, нас дожимают санкциями, давайте в этот тяжёлый момент объединимся и вообще отменим пенсию ....
Поможем всей Россией олигархам! У них очень сложный сейчас период...

0  0
29.08.2018 13:45
- гость -

29.08.2018 13:29
месный

Бомжи, алкаши и ???? Учителя!!!! ЗА нашего любимчика

Как эти категории пересекаются в одной точке? ни как не могу понять

0  0
29.08.2018 13:48
Локи

А тем временем китай создал свой первый авианосец
Китайский авианосец "Пипи Ся" начал тренироваться по-взрослому

pravda.ru

Aug 27, 2018 6:09 PM

Первый китайский авианосец отправился на вторые в своей истории испытания. Об этом сообщает ежедневный таблоид из КНР "Global Times".

0  0
29.08.2018 13:53
- гость -

кому он собрался вещать про пенсионную реформу в рабочее время? пенсионерам? так они уже на пенсии, им пофиг

0  0
29.08.2018 14:03
- гость -

Дорогие россияне!
Сегодня я хочу сообщить вам
о своей отставке!
Я понял, что я - вор и бездарь,
и что моё место - на тюремных нарах!
Пока я у власти, Россия так и будет
лежать лицом вниз в придорожной канаве,
поэтому я ухожу! Простите меня!!!
Вытер слезу панамой военного образца, одел чёрные очки и уехал собирать ягоды и грибы в Туву

0  0
29.08.2018 14:07
гость

Сегодня расставят все точки над И? Маски будут сброшены?

0  0
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