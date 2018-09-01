Стипендии

С нового учебного года у студентов поднимутся стипендии. Академическая выплата вырастет на 4%. Сегодня ученики вузов получают денежное пособие в размере 1484 рублей. Так что реальная прибавка составит около 60 рублей.

Для ребят, которые учатся в колледжах или техникумах, прибавка будет меньше в два раза.