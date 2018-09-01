Уже с 1 сентября в России вступают в силу изменения в законодательстве. Например, сотовые операторы отменят внутрисетевой роуминг, дрессировать собак можно будет только в охотничьих угодьях, а полисы ОСАГО подорожают. О том, как изменится жизнь россиян уже с начала осени, читайте в материале Amic.ru.
С нового учебного года у студентов поднимутся стипендии. Академическая выплата вырастет на 4%. Сегодня ученики вузов получают денежное пособие в размере 1484 рублей. Так что реальная прибавка составит около 60 рублей.
Для ребят, которые учатся в колледжах или техникумах, прибавка будет меньше в два раза.
Начиная с 4 сентября дрессировать собак можно будет только в охотничьих угодьях. Важно, что в законе теперь будет отдельно прописано, что обучать животных можно "только способами, не допускающими жестокого обращения".
Также в документе уточняется понятие "охотничья собака". К этому определению будет относиться любая собака, которая используется для охоты. Порода значения иметь не будет. Если, например, вы идете на дичь или лису с дворняжкой, то она тоже будет считаться охотничьей собакой.
Полисы ОСАГО подорожают. Тарифы обязательного страхования гражданской ответственности увеличатся примерно на 20%. Для автомобилей категории B коридор для физлиц составит 2746–4942 рубля. Ранее эта сумма составляла 3432–4118 рублей.
Кстати, стоимость будет зависеть от опыта, стажа и репутации водителя. Если у вас большой стаж и не было аварий, то минимальная цена составит 1,7 тысячи рублей. На практике это будет означать увеличение стоимости полиса для среднестатистического водителя в среднем с 5,8 до 7 тысяч рублей, отмечают эксперты.
Отмечается, что последнее увеличение цены полисов было в 2015 году.
Астрономия и шахматы станут обязательными предметами для всех школьников. Уроки шахмат введут в начальной школе. У детей будет возможность продолжить их на факультативной основе позже. Что касается астрономии, то ее будут преподавать ученикам старших классов.
На самом деле эти предметы появились в программе еще в прошлом году. Но с начала этого учебного года они стали обязательными. Отмечается, что в ближайшее время не планируется вводить ЕГЭ по астрономии.
С начала нового учебного года вступают в силу новые стандарты образования для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Регламент предусматривает введение особых условий для обучения таких школьников. Например, уроки физкультуры для этой категории учеников будут проходить по-новому: с 1 сентября вводится специальная программа. Важно, что преподавать физическую культуру будут обычные педагоги, которые прошли специальные курсы повышения квалификации.
Порядок выдачи потребительских кредитов будет изменен с 1 сентября. Центральный банк намерен повысить коэффициенты риска по кредитам на потребительские цели, выданным по ставкам выше 10% годовых.
Другими словами, чем больше будет сумма займа, тем сильнее вырастет коэффициент. Да и выдача займов станет не такой выгодной для банков. Дело в том, что им потребуется больше уставного капитала для ведения кредитной деятельности. Таким образом регулятор собирается бороться с закредитованностью населения и способствовать росту качества кредитных портфелей банков.
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