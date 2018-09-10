Как добраться?

На поля всех желающих возит институтский автобус. Он ходит от площади Спартака рано утром. Обратно людей с плантаций увозят вечером. Расписание можно уточнить по телефону +7 (385) 268-42-07.

К месту сбора на остановке "Школа Садоводов" можно добраться и самостоятельно. Там ходят автобус № 108 и маршрутка № 33.