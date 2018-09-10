Начало сентября — время собирать облепиху. Жители Барнаула могут не только заготовить витаминов на зиму, но и заработать на этом денег. От 500 рублей в день. Где и как это могут сделать жители краевой столицы, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Облепиха растет на полях НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Институт платит деньги за сбор сибирской ягоды всем желающим.
Сбор ягоды идет на двух площадках: близ села Шадрино и на "Школе Садоводов".
На поля всех желающих возит институтский автобус. Он ходит от площади Спартака рано утром. Обратно людей с плантаций увозят вечером. Расписание можно уточнить по телефону +7 (385) 268-42-07.
К месту сбора на остановке "Школа Садоводов" можно добраться и самостоятельно. Там ходят автобус № 108 и маршрутка № 33.
За один килограмм облепихи вы получите 15 рублей. В день "опытные" сборщики собирают по 50-80 килограммов. Так что умножайте. Расчет каждый день.
Если вы будете собирать в первый раз, на такой результат рассчитывать не стоит.
Комментарии
50 килограмм собирают очень очень опытные сборщики а вообще оплата труда конечно позорная
Пусть за такую цену сами собирают или подавятся ей!
и 108 маршрут не заходит на школу садоводов
Даже гастарбайтеры не будут за эти деньги работать, как же низко себя ценят русские люди
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10.09.2018 13:25
- гость -
Даже гастарбайтеры не будут за эти деньги работать, как же низко себя ценят русские люди
рот закрой
ну не камильфо именно облепиху собирать
вот если б малину, ранетки, груши, вишню то да
а эта колючая плохоснимаемая и текущая кислятина вообще бе
10.09.2018 13:31
гастарбайтеры на стройке минимум 3-4 рубля в день поднимают
- гость -
Даже гастарбайтеры не будут за эти деньги работать, как же низко себя ценят русские люди
рот закрой
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Правда глаза колит?))) Давай, давай, паши, в следующем году они тебе будут еще меньше платить. Зачем платить больше если есть люди которые продавать свой труд за копейки...