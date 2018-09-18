В Алтайском крае продолжается вакцинация населения против гриппа. Уже привито более 300 тысяч человек. Где можно поставить прививку? Кто за это заплатит деньги? Какие противопоказания есть? На эти и другие вопросы ответили врачи и специалисты регионального Роспотребнадзора. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Нет, в Алтайском крае не зарегистрировано ни одного случая гриппа. А вот ОРВИ болеют. Так, за прошедшую неделю зарегистрировано 11 тысяч случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Более 70% заболевших — дети. Показатель небольшой, говорят специалисты, цифры остались на уровне прошлого года.
Вакцинацию традиционно начинают проводить с конца августа. А подъем заболеваемости гриппом в Алтайском крае ожидают ориентировочно в январе 2019 года. Если привиться сейчас, то у человека сформируется иммунитет и он будет максимально защищен от болезни.
На бесплатную иммунизацию могут рассчитывать граждане, входящие в национальный календарь профилактических прививок. Это:
- дети с 6 месяцев;
- школьники, учащиеся техникумов и училищ, студенты вузов;
- работники образовательных, медицинских, транспортных и коммунальных учреждений;
- беременные (2-й и 3-й триместры);
- лица старше 60 лет
- солдаты-срочники;
- люди с хроническими заболеваниями.
Если вас нет в списке "бесплатников", то поставить прививку можно за свой счет. Конечно, говорят специалисты, вы можете прийти в свою поликлинику по месту жительства и попросить поставить вакцину бесплатно. И вам даже могут пойти навстречу. Но все же лучше быть готовым к тому, что придется заплатить.
В негосударственных учреждениях стоимость прививки начинается от 300 рублей. Импортная вакцина стоит примерно в два раза дороже. Но не факт, что она лучше, отмечают врачи.
"По-хорошему, нам бы надо прививаться теми вакцинами, которые разработаны специально для России. Но нельзя сказать, что какая-то вакцина лучше, какая-то хуже. Обе (отечественная и импортная вакцины - прим. ред) будут работать хорошо. Это право выбора каждого", — пояснила заведующая отделением краевого центра эпидемиологии Ирина Переладова.
В настоящий момент привито более 300 тысяч человек. В Алтайский край поступило 44% от заявленной вакцины.
Всего в 2018 году планируется привить 1064,32 тыс. жителей региона. Это 45% населения.
Может, если вы придете уже в конце прививочной кампании.
"Правительством РФ, федеральной службой Роспотребнадзора, Минздравом России поставлен срок: провести вакцинацию до 1 ноября 2018 года. Как правило, за неделю до окончания кампании все вспоминают о том, что можно поставить прививку. А вакцина уже вся реализована. И на нас даже могут начать жаловаться. Поэтому мы и стараемся широко информировать население, что сейчас уже проводим иммунизацию, приходите ставить прививку", — рассказала заведующая отделением краевого центра эпидемиологии Ирина Переладова.
Правда заключается в том, говорят медики, что опасность для ребенка представляет грипп, а не вакцина. Что касается прививки, то риск возникновения осложнений минимальный, заявляют врачи.
Противопоказаниями к иммунизации являются: аллергическая реакция на куриный белок, острое заболевание, обострение хронического заболевания либо острая реакция на введение предыдущей вакцины.
За последние 25 лет в Алтайском крае не зарегистрировано ни одного серьезного случая осложнения после вакцины от гриппа.
Нет, перед тем, как поставить прививку, придется показаться врачу - терапевту или педиатру. Специалист посмотрит, даст допуск на прививку. Или не даст. Например, если у вас температура, то прививку необходимо перенести до полного выздоровления.
Так что если у вас недомогание, першит в горле, слабость, заложен нос, идти ставить прививку в таком состоянии не рекомендуется.
Да, неспецифические методы приносят свою пользу, если у человека крепкий иммунитет. Однако самая надежная защита от гриппа — иммунизация.
"Есть достаточно большая категория людей, для которых неспецифические методы не принесут решающего эффекта. И эти люди должны быть привиты, потому что все остальное так эффективно не сработает. Вакцина — это максимальная защита от гриппа", — рассказал главный внештатный специалист-инфекционист министерства здравоохранения Алтайского края Валерий Шевченко.
Кроме иммунизации важно одеваться по погоде и соблюдать режим дня. А еще важны:
- полноценный сон;
- правильное, сбалансированное питание;
- ежедневная физическая активность;
- закаливающие процедуры;
- отказ от вредных привычек;
- положительные эмоции.
Комментарии