А всем остальным придется платить деньги?

Если вас нет в списке "бесплатников", то поставить прививку можно за свой счет. Конечно, говорят специалисты, вы можете прийти в свою поликлинику по месту жительства и попросить поставить вакцину бесплатно. И вам даже могут пойти навстречу. Но все же лучше быть готовым к тому, что придется заплатить.

В негосударственных учреждениях стоимость прививки начинается от 300 рублей. Импортная вакцина стоит примерно в два раза дороже. Но не факт, что она лучше, отмечают врачи.

"По-хорошему, нам бы надо прививаться теми вакцинами, которые разработаны специально для России. Но нельзя сказать, что какая-то вакцина лучше, какая-то хуже. Обе (отечественная и импортная вакцины - прим. ред) будут работать хорошо. Это право выбора каждого", — пояснила заведующая отделением краевого центра эпидемиологии Ирина Переладова.