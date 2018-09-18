http://barnaul.org
В Барнауле уже около десяти лет действует служба социального такси для граждан особых категорий: инвалидов, ветеранов, многодетных семей. Стоимость такого такси значительно ниже по сравнению с обычным. Но воспользоваться им можно не каждый день и только в определенных случаях. Портал Amic.ru рассказывает подробно о том, сколько стоит социальное такси в Барнауле, кто им может воспользоваться и куда на нем можно доехать.
Во-первых, социальное такси имеет льготный тариф и используется для перевозки граждан отдельных категорий, например, инвалидов и престарелых горожан.
При этом часть автомобилей службы социального такси оборудованы специальными подъемными механизмами. И это значительно облегчает транспортировку инвалидов-колясочников и людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
Кстати, в Барнауле служба социального такси действует с 2009 года. Введена она была специально для того, чтобы обеспечить доступность социально значимых объектов для маломобильных жителей города.
Стоимость услуги социального такси в Барнауле определяется из расчёта: одна минута – один рубль. Остальная сумма компенсируется перевозчику из бюджета города. В принципе, действительно получается достаточно бюджетно: один час услуги социального такси жителю Барнаула обойдется в 60 рублей.
Но так как автопарк социального такси в столице Алтайского края ограничен, то один клиент не может пользоваться этой услугой более четырёх часов в день.
Социальным такси можно воспользоваться в рабочие дни с 08:00 до 16.30.
В Барнауле один гражданин может воспользоваться услугой социального такси не более трёх раз в месяц.
Для детей-инвалидов разрешено вызывать такси до четырёх раз в месяц.
Заявки на вызов социального такси принимают в рабочее время с 08:00 до 16:30 по телефону: 8 (3852) 46-11-07.
Обратите внимание: заявки на услугу принимаются не позднее чем за два рабочих дня до планируемой поездки.
Категории лиц, которые могут воспользоваться услугой социального такси, строго определены. В Барнауле эти услуги предоставляются:
˗ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям;
˗инвалидам 1, 2 группы;
˗инвалидам по зрению;
˗гражданам старше 80 лет;
˗детям-инвалидам;
˗детям из многодетных семей при одновременной перевозке одним из родителей не менее трех детей;
˗группам лиц из числа членов общественных организаций инвалидов для осуществления коллективных поездок.
Поскольку услуга социального такси частично финансируется из бюджета Барнаула, то строго определен и перечень мест, куда может доставить автомобиль этой службы. То есть, например, съездить в гости к другу на социальном такси не получится. Это должно быть, как говорится в документе, "социально значимое место". А к таковым у нас в городе относятся:
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления;
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Учреждения территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;
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Учреждения социального обслуживания и службы занятости населения (в том числе дома-интернаты, реабилитационные центры, филиалы комплексного центра социального обслуживания населения);
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Учреждения медико-социальной экспертизы;
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Медицинские и аптечные организации, в том числе: больницы, поликлиники, диспансеры, диагностические и профильные центры, аптеки, аптечные пункты;
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Физкультурно-оздоровительные учреждения;
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, дошкольные образовательные организации — то есть садики, школы, вузы и ссузы;
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Организации, обеспечивающие протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации;
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Нотариальные конторы;
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Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
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Учреждения культуры для коллективных заявок. То есть поехать на социальном такси в библиотеки, музеи, театры, выставочные залы вполне себе можно.
Кроме того, в день поминовения усопших и в течение трех последующих дней социальное такси оказывает транспортную услугу по доставке к городским кладбищам и обратно к месту проживания.
Комментарии
Кстати, в Барнауле служба социального такси действует с 2009 года.
занимался этим вопросом вплотную с председателем городской соцзащиты. почти 10 лет уже пашет)
кинотеатры в список не входят?