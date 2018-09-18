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Социальное такси в Барнауле: сколько стоит и кто может воспользоваться

, ИА "Амител"
Чем социальное такси отличается от обычного, кто им может воспользоваться и сколько стоит проезд?

http://barnaul.org


В Барнауле уже около десяти лет действует служба социального такси для граждан особых категорий: инвалидов, ветеранов, многодетных семей. Стоимость такого такси значительно ниже по сравнению с обычным. Но воспользоваться им можно не каждый день и только в определенных случаях. Портал Amic.ru рассказывает подробно о том, сколько стоит социальное такси в Барнауле, кто им может воспользоваться и куда на нем можно доехать.

1
Чем социальное такси отличается от обычного?

Во-первых, социальное такси имеет льготный тариф и используется для перевозки граждан отдельных категорий, например, инвалидов и престарелых горожан.

При этом часть автомобилей службы социального такси оборудованы специальными подъемными механизмами. И это значительно облегчает транспортировку инвалидов-колясочников и людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Кстати, в Барнауле служба социального такси действует с 2009 года. Введена она была специально для того, чтобы обеспечить доступность социально значимых объектов для маломобильных жителей города.

2
Сколько стоит услуга социального такси?

Стоимость услуги социального такси в Барнауле определяется из расчёта: одна минута – один рубль. Остальная сумма компенсируется перевозчику из бюджета города. В принципе, действительно получается достаточно бюджетно: один час услуги социального такси жителю Барнаула обойдется в 60 рублей.

Но так как автопарк социального такси в столице Алтайского края ограничен, то один клиент не может пользоваться этой услугой более четырёх часов в день.

3
Когда и как часто можно пользоваться социальным такси?

Социальным такси можно воспользоваться в рабочие дни с 08:00 до 16.30.

В Барнауле один гражданин может воспользоваться услугой социального такси не более трёх раз в месяц.

Для детей-инвалидов разрешено вызывать такси до четырёх раз в месяц.

4
А что делать, если нужно часто возить человека на лечение?
Не волнуйтесь. В этом случае отсутствует ограничение количества поездок в месяц. Но для этого гражданину нужно предоставить диспетчеру службы социального такси документы, подтверждающие необходимость прохождения лечения по графику. Также нет ограничений на поездки для тех, кто проходит реабилитационные мероприятия в учреждениях социального обслуживания, образовательных организациях и учреждениях, оказывающих психолого-педагогическую, медико-социальную помощь.
5
Как можно вызвать социальное такси в Барнауле?

Заявки на вызов социального такси принимают в рабочее время с 08:00 до 16:30 по телефону: 8 (3852) 46-11-07.

Обратите внимание: заявки на услугу принимаются не позднее чем за два рабочих дня до планируемой поездки. 

6
Кто может воспользоваться услугой социального такси?

Категории лиц, которые могут воспользоваться услугой социального такси, строго определены. В Барнауле эти услуги предоставляются:

˗ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям;

˗инвалидам 1, 2 группы;

˗инвалидам по зрению;

˗гражданам старше 80 лет;

˗детям-инвалидам;

˗детям из многодетных семей при одновременной перевозке одним из родителей не менее трех детей;

˗группам лиц из числа членов общественных организаций инвалидов для осуществления коллективных поездок.

7
А сопровождающий может ехать в социальном такси?
Конечно. Вместе с тем человеком, которому положена услуга социального такси. При этом сопровождающим лицам социальное такси предоставляется бесплатно.
8
Куда можно поехать на социальном такси?

Поскольку услуга социального такси частично финансируется из бюджета Барнаула, то строго определен и перечень мест, куда может доставить автомобиль этой службы. То есть, например, съездить в гости к другу на социальном такси не получится. Это должно быть, как говорится в документе, "социально значимое место". А к таковым у нас в городе относятся:

  • Органы государственной власти и органы местного самоуправления;

  • Учреждения территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;

  • Учреждения социального обслуживания и службы занятости населения (в том числе дома-интернаты, реабилитационные центры, филиалы комплексного центра социального обслуживания населения);

  • Учреждения медико-социальной экспертизы;

  • Медицинские и аптечные организации, в том числе: больницы, поликлиники, диспансеры, диагностические и профильные центры, аптеки, аптечные пункты;

  • Физкультурно-оздоровительные учреждения;

  • Организации, осуществляющие образовательную деятельность, дошкольные образовательные организации — то есть садики, школы, вузы и ссузы;

  • Организации, обеспечивающие протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации;

  • Нотариальные конторы;

  • Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

  • Учреждения культуры для коллективных заявок. То есть поехать на социальном такси в библиотеки, музеи, театры, выставочные залы вполне себе можно.

Кроме того, в день поминовения усопших и в течение трех последующих дней социальное такси оказывает транспортную услугу по доставке к городским кладбищам и обратно к месту проживания.

 

 

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.09.2018 07:22
- гость -

Кстати, в Барнауле служба социального такси действует с 2009 года.

занимался этим вопросом вплотную с председателем городской соцзащиты. почти 10 лет уже пашет)

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18.09.2018 08:45
Василь

кинотеатры в список не входят?

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