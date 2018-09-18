Чем социальное такси отличается от обычного?

Во-первых, социальное такси имеет льготный тариф и используется для перевозки граждан отдельных категорий, например, инвалидов и престарелых горожан.

При этом часть автомобилей службы социального такси оборудованы специальными подъемными механизмами. И это значительно облегчает транспортировку инвалидов-колясочников и людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Кстати, в Барнауле служба социального такси действует с 2009 года. Введена она была специально для того, чтобы обеспечить доступность социально значимых объектов для маломобильных жителей города.