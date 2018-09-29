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Когда примут Генплан Барнаула и как будет развиваться город до 2036 года

, ИА "Амител" , Вячеслав Кондаков
Рассказываем о новой редакции генерального плана столицы Алтайского края


Фото: letim-visoko.ru

До конца 2018 года в Барнауле должны принять новый проект генерального плана краевой столицы. Этот документ определит вектор развития города до 2036 года. Предварительный проект уже был представлен вниманию участников городского градостроительного совета. Напомним, в 2017-м году проект генплана развития Барнаула был отправлен на доработку, так как во время общественных слушаний горожане высказались против предложенного места для нового полигона бытовых отходов. Документ в новой редакции исправляет все недочеты. О том, зачем нужен генеральный план развития городу и как в соответствии с ним изменится Барнаул в ближайшие два десятилетия — читайте в материале ИА "Амител" .

1
Что такое генеральный план населенного пункта и зачем он нужен?

Генеральный план — это научно обоснованный перспективный план развития населенного пункта. То есть именно в соответствии с генпланом в городе проводят функциональное зонирование территории. Цель генплана — обеспечить устойчивое развитие населенного пункта, создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан, а также природных, экологических, экономических, социальных и других факторов. Важная составляющая генплана — согласование интересов Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и других субъектов в сфере градостроительной деятельности на территории поселения.

Таким образом генеральный план очень важный градостроительный документ, который четко показывает, как и где будет застраиваться населенный пункт. В России каждое поселение обязано иметь утвержденный генеральный план.

2
Зачем Барнаулу нужен новый генеральный план?

Как пояснил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин, обновление документов территориального планирования связано с необходимостью синхронизировать действующий Генеральный план города, утвержденный решением Барнаульской городской Думы в 2010 году, с соответствующими федеральными и региональными документами, привести в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Генеральный план Барнаула предусматривает развитие открытой планировочной структуры с прямоугольной транспортной сеткой улиц, позволяющей органично связать все районы города между собой, выйти на внешние направления.

3
Кем был разработан новый генплан развития Барнаула?
Проект генерального плана для Барнаула разработал ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор". У плана два проектных периода: первая очередь – 2021 год, расчетный срок – 2036 год. По словам заместителя председателя комитета  по строительству, архитектуре и развитию города Сергея Боженко, предложения генерального плана направлены на сохранение и развитие сложившейся на протяжении многих десятилетий планировочной структуры не только города Барнаула, но и всего городского округа в целом.
4
И как, согласно новому генплану, должен измениться Барнаул?

Согласно прогнозам, численность населения городского округа Барнаул к 2036 году составит порядка 740 тысяч человек. Среди наиболее значимых предложений Генплана в городской администрации выделяют формирование:

  • обхода с мостом через Обь, который свяжет автомобильные дороги федерального и регионального значения, проходящие по территории городского округа;

  • магистральных улиц общегородского значения по улице Антона Петрова и улице Юрина, строительству автомобильного тоннеля в створе улицы Георгия Исакова под железнодорожными путями и Привокзальной площадью с выходом на проспект Красноармейский;

  • магистрали по улице Власихинской с расширением дороги;

  • магистрали вдоль берега реки Обь со строительством путепровода через подъездные железнодорожные пути (улица Промышленная);

  • магистрального направления от улицы Попова до федерального автодорожного обхода (улица Ковыльная);

  • дополнительных выходов магистралей на Павловский тракт (пробивка проспекта Коммунаров, улицы Северо-Западной).

    Условно город поделен на семь территорий: Центральный планировочный район, Правобережный планировочный район, Западный планировочный район, Северо-Западный планировочный, Нагорный планировочный район, Северный промышленный район, Власихинский промышленный район.

Проект генплана предполагает максимальное высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий с использованием высвободившихся территорий под строительство жилья, развития коммерческой и социальной инфраструктуры. Что касается исторической части краевой столицы, то разработчики генплана предлагают строить здания не выше четырех этажей.

Вдоль берега Оби предложено обустроить санаторно-курортную зону или разместить базы отдыха, лыжные базы, организовать лесопарки. Вдоль проспекта Калинина, улиц Кулагина, Северо-Западной — предприятия малого бизнеса промышленной специализации, а также организовать общественную и деловую направленности. Территорию между проспектами Ленина, Космонавтов и Павловским трактом до улицы Малахова выделяют в качестве зоны капитальной застройки. Предусматривается пробивка улицы Северо-Западная до тракта Павловского, что поможет улучшить транспортные связи между кварталами.

По мнению разработчиков документа, территория микрорайона поселок Ильича является не благоприятной для жилой застройки из-за близости северного промышленного узла и затопляемостью паводком. А поэтому проект предлагает жилую застройку данного микрорайона оставить только на амортизационный период. Но в перспективе, с развитием транспортной инфраструктуры и размещением в непосредственной близости новой портовой зоны, эта территория может стать интересной для застройки.

5
Как новый генплан решает "мусорный" вопрос?
Из-за споров по поводу размещения полигона ТБО генеральный план Барнаула не был принят в 2017 году. Существующий ныне барнаульский полигон ТБО заполнен на 80%, поэтому просто необходимо найти новую территорию под складирование отходов. Разработчики генплана внимательно изучили ситуацию и пришли к выводу, что на территории городского округа мест под новый полигон нет. Поэтому под полигон предлагаются территории Первомайского и Павловского районов. Кроме того, предложено построить в границах городского округа Барнаул мусоросортировочный завод мощностью до 150 тысяч тонн в год. К этому уже проявил интерес регоператор барнаульской зоны компания "ЭКО-Комплекс".
6
Когда и как будут принимать генплан Барнаула?

Генплан должен быть принят до конца 2018 года. По проекту генерального плана пройдут общественные обсуждения или публичные слушания. Сам проект генплана будет размещен на экспозициях в зданиях органов местного самоуправления и на официальном сайте комитета по строительству и архитектуре города Барнаула. Информация о времени и месте размещения экспозиций будет размещена в СМИ. Все желающие смогут прийти посмотреть на импровизированную выставку и оставить свои замечания и пожелания в специальной книге.

В ноябре 2018 года генеральный план Барнаула планируется вынести на утверждение городской Думы.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.09.2018 09:14
Пионер

Вы дайте отчет, что сделано, что нет согласно ГенПлану 2010. Пока это больше похоже на отмывание бабла при проектировании Нью-Васюков.

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29.09.2018 10:45
Андр


Бездари. Серый лысый город. Так правят равнодушные серые чинуши.

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