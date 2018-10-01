Фото: edusmi.ru
1 октября во всем мире отмечают День пожилых людей. В Барнауле традиционно много мероприятий для этой категории граждан. Все они объединены в месячник пожилого человека. В администрации города рассказали, куда можно сходить людям серебряного возраста.
Откроет месячник концерт Барнаульского духового оркестра "Возраст осени прекрасной" для городского клуба ветеранов "Оптимист", который пройдет во Дворце культуры Барнаула" (ул.А.Петрова,146а) 1 октября.
12 октября в 12 часов в Алтайском государственном театре музыкальной комедии пройдет праздничное мероприятие, посвященное пожилым людям.
16 октября в 18 часов в ДК "Сибэнергомаш" (проспект Ленина,147) начнется концерт Барнаульского духового оркестра "От барокко до джаз-рока".
Месячник начнется с акции "Профилактика заболеваний – путь к долголетию". Она состоится1 октября в Барнаульском городском совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на проспекте Ленина, 54.
В рамках акции "Безопасность жизнедеятельности" специалисты проведут информирование пожилых людей. Подробности спрашивайте в Управлении по соцзащите.
В городском планетарии (пр-кт Сибирский,38) с 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 октября пройдут бесплатные сеансы мультимедийной программы "История развития космонавтики".
В октябре состоятся курсы по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (в Алтайском архитектурно-строительном колледже на проспекте Ленина, 68 и ул. Телефонная, 50а). Подробности узнавайте управление социальной защиты населения по Барнаулу и КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула".
А на 4 октября запланирован единый информационный День "Мероприятия службы занятости населения — гражданам предпенсионного и пенсионного возраста" на проспекте Строителей, 41а и улице М.Горького, 42а.
1 и 8 октября в спортшколе Смертина (ул.Энтузиастов, 12в ) состоится чемпионат города Барнаула по футболу 7х7 в возрастной группе 50 лет и старше.
В 10 часов 6 октября в спортзале школы №103 (ул.Деповская, 32) стартует Кубок города Барнаула по волейболу среди ветеранов спорта. В 10 часов 7 октября в спортзале СШОР №2 (ул.Аванесова, 132) начнется турнир по волейболу среди девочек 2008-2009 г.р. с участием ветеранов спорта.
12 и 13 октября на лыжной базе АлтГТУ (ул.Кутузова, 12а) состоится спартакиада ветеранов спорта старшего возраста.
В 11 часов 25 октября в спортшколе "Победа" (ул.А.Петрова, 146г) пройдет спортивно-развлекательная программа "Осенний марафон" с участием общественных организаций, ветеранов, пенсионеров.
В программе месячника также экскурсии, другие спортивные турниры, концертно-развлекательные программы, оздоровительные мероприятия, выставки.
Комплексный центр социального обслуживания населения Барнаула организует оказание социально-бытовых, социально-психологических, социально-правовых, социально-медицинских и других социальных услуг, а также работу мобильных бригад для оказания оперативной социальной помощи пожилым людям.
Программу в каждом районе города можно скачать здесь.
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