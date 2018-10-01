Акции

Месячник начнется с акции "Профилактика заболеваний – путь к долголетию". Она состоится1 октября в Барнаульском городском совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на проспекте Ленина, 54.

В рамках акции "Безопасность жизнедеятельности" специалисты проведут информирование пожилых людей. Подробности спрашивайте в Управлении по соцзащите.

В городском планетарии (пр-кт Сибирский,38) с 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 октября пройдут бесплатные сеансы мультимедийной программы "История развития космонавтики".