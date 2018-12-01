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Танцы на льду и полеты в небе: чем удивит "Алтайская зимовка" в 2018 году

, ИА "Амител" , Олеся Пастухова
Рассказываем о мероприятиях, соревнованиях, выставках в рамках "Алтайской зимовки"


Праздник "Алтайская зимовка" проходит в Алтайском крае с 29 ноября по 2 декабря. Он посвящен прилету лебедей и открытию зимнего туристического сезона в регионе. В этом году "Алтайская зимовка" отмечает небольшой юбилей — пять лет. И несмотря на то, что это молодой праздник, он многим успел полюбиться. Ежегодно он собирает на своих площадках тысячи гостей со всей Сибири. 1 и 2 декабря состоятся основные мероприятия "Алтайской зимовки".

1
Где пройдет "Алтайская зимовка"?

В этом году основные мероприятия "Алтайской зимовки" пройдут в новой локации — на туристическом комплексе "Бирюзовая Катунь".

Также ключевые мероприятия проходят в Барнауле и, конечно же, в Советском районе в заказнике "Лебединый", куда каждую зиму прилетают сотни лебедей-кликунов.

К празднованию этого дня подключатся Белокуриха и даже Яровое. Также площадки праздника разместятся в Змеиногорском, Бийском, Заринском, Советском и Чарышском районах.

2
Какие мероприятия ждут гостей "Алтайской зимовки"?
Мероприятий будет много. Каждый сможет подобрать занятие по душе. Кто-то сможет поучаствовать в семинарах по туризму, кто-то — в соревнованиях по зимним видам спорта. Найдут себе место и семьи с детьми — они смогут покататься на горках и коньках.
3
Что пройдет на "Бирюзовой Катуни"?

29 и 30 ноября на "Бирюзовой Катуни" прошли семинар по сельскому туризму и мастер-класс о том, как создавать и продвигать событие.

1 декабря пройдет основной массив праздничных мероприятий "Алтайской зимовки".

В этот день на "Бирюзовой Катуни" развернутся масштабные гуляния. Любой желающий сможет подобрать себе зимнее развлечение. Так, на туркомплексе пройдет мастер-класс по созданию снежных фигур. Участники торжества смогут понаблюдать за соревнованиями среди пилотов мотопарапланов, паралётов и парапланов. Также в этот день состоится забег Дедов Морозов. В свободное от мастер-классов и соревнований время можно будет покататься со снежной горки, поучаствовать в фотосессии с сибирскими хаски и аляскинскими маламутами. Любой желающий сможет покататься на коньках. Кстати, как рассказала руководитель проекта "Алтайская зимовка" Елена Куценко, в этом году на территории туркомплекса будет работать большой каток.

Впервые гости праздника смогут посетить различные точки в зимнее время — Тавдинские пещеры, панорамную гору, горнолыжный комплекс, деревянные скульптуры. На это совершенно не нужно тратить время и силы, ведь по площадке будут курсировать автобусы.

4
Что проходит в Барнауле?

29 ноября в Барнауле в "Алтайском бизнес-инкубаторе" прошли семинары для тех, кто занимается гостиничным бизнесом. 

30 ноября в Барнауле состоялся круглый стол на тему развития туризма, выставка-ярмарка сувенирной и ремесленной продукции, а также открытие выставки лучших работ конкурса фотографий "Живая природа Алтая".

1  декабря в "Горной аптеке" состоится теплый прием по-сибирски. В ТД "Ультра" пройдет выставка-ярмарка сувенирной и ремесленной продукции, а в "Мире камня" — выставка "Каменный иней".

Также в краевой столице с 10:00 до 16:00 пройдут соревнования по ловле рыбы на блесну и мормышку. По словам Елены Куценко, женщины тоже решили принять в них участие и доказать, что они могут составить конкуренцию мужчинам.

5
А что будет в районах?
В городе Яровое пройдет фестиваль скандинавской ходьбы. В Змеиногорском районе пройдут гонки мотолыжных экипажей. В Белокурихе пройдут региональный турнир по хоккею и соревнования по горным лыжам. Кто предпочитает обычные лыжи — добро пожаловать на соревнования по лыжным гонкам в селе Алтайское.

Еще одно заслуживающее внимания мероприятие пройдет в Чарышском районе — там все желающие смогут взойти на высшую точку Алтайского края — пик Шангина.

В последний день праздника, 2 декабря, из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска и Павловска в 7:00 начнут отправляться экскурсионные автобусы, которые доставят к месту зимовки лебедей. Также на территории заказника пройдут различные культурно-массовые и спортивные мероприятия.

6
Теперь "Алтайская зимовка" всегда будет проходить на Бирюзовой Катуни?
Не обязательно. Организаторы праздника тестируют разные площадки. Если "Бирюзовая Катунь" будет иметь успех — праздник будут проводить там и дальше. Если нет, мероприятие будет перенесено в другое место.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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