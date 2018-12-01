Праздник "Алтайская зимовка" проходит в Алтайском крае с 29 ноября по 2 декабря. Он посвящен прилету лебедей и открытию зимнего туристического сезона в регионе. В этом году "Алтайская зимовка" отмечает небольшой юбилей — пять лет. И несмотря на то, что это молодой праздник, он многим успел полюбиться. Ежегодно он собирает на своих площадках тысячи гостей со всей Сибири. 1 и 2 декабря состоятся основные мероприятия "Алтайской зимовки".
В этом году основные мероприятия "Алтайской зимовки" пройдут в новой локации — на туристическом комплексе "Бирюзовая Катунь".
Также ключевые мероприятия проходят в Барнауле и, конечно же, в Советском районе в заказнике "Лебединый", куда каждую зиму прилетают сотни лебедей-кликунов.
К празднованию этого дня подключатся Белокуриха и даже Яровое. Также площадки праздника разместятся в Змеиногорском, Бийском, Заринском, Советском и Чарышском районах.
29 и 30 ноября на "Бирюзовой Катуни" прошли семинар по сельскому туризму и мастер-класс о том, как создавать и продвигать событие.
1 декабря пройдет основной массив праздничных мероприятий "Алтайской зимовки".
В этот день на "Бирюзовой Катуни" развернутся масштабные гуляния. Любой желающий сможет подобрать себе зимнее развлечение. Так, на туркомплексе пройдет мастер-класс по созданию снежных фигур. Участники торжества смогут понаблюдать за соревнованиями среди пилотов мотопарапланов, паралётов и парапланов. Также в этот день состоится забег Дедов Морозов. В свободное от мастер-классов и соревнований время можно будет покататься со снежной горки, поучаствовать в фотосессии с сибирскими хаски и аляскинскими маламутами. Любой желающий сможет покататься на коньках. Кстати, как рассказала руководитель проекта "Алтайская зимовка" Елена Куценко, в этом году на территории туркомплекса будет работать большой каток.
Впервые гости праздника смогут посетить различные точки в зимнее время — Тавдинские пещеры, панорамную гору, горнолыжный комплекс, деревянные скульптуры. На это совершенно не нужно тратить время и силы, ведь по площадке будут курсировать автобусы.
29 ноября в Барнауле в "Алтайском бизнес-инкубаторе" прошли семинары для тех, кто занимается гостиничным бизнесом.
30 ноября в Барнауле состоялся круглый стол на тему развития туризма, выставка-ярмарка сувенирной и ремесленной продукции, а также открытие выставки лучших работ конкурса фотографий "Живая природа Алтая".
1 декабря в "Горной аптеке" состоится теплый прием по-сибирски. В ТД "Ультра" пройдет выставка-ярмарка сувенирной и ремесленной продукции, а в "Мире камня" — выставка "Каменный иней".
Также в краевой столице с 10:00 до 16:00 пройдут соревнования по ловле рыбы на блесну и мормышку. По словам Елены Куценко, женщины тоже решили принять в них участие и доказать, что они могут составить конкуренцию мужчинам.
Еще одно заслуживающее внимания мероприятие пройдет в Чарышском районе — там все желающие смогут взойти на высшую точку Алтайского края — пик Шангина.
В последний день праздника, 2 декабря, из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска и Павловска в 7:00 начнут отправляться экскурсионные автобусы, которые доставят к месту зимовки лебедей. Также на территории заказника пройдут различные культурно-массовые и спортивные мероприятия.
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