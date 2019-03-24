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24 марта во всем мире отмечается Всемирный день туберкулеза. Туберкулез считается одним из самых опасных заболеваний человечества. А обнаружил эту болезнь немецкий ученый Роберт Кох. Именно он доказал существование микобактерии, вызывающей заболевание. Многие считают, что это болезнь бедных, а людей, не ведущих маргинальный образ жизни, она никогда не коснется. Но это совсем не так. О том, кто и как им может заразиться, порталу Amic.ru рассказала врач-пульмонолог Диагностического центра Алтайского края Евгения Боброва. Кстати, алтайские медики отмечают снижение заболеваемости туберкулезом в регионе. По итогам 2018 года показатель заболеваемости снизился на 2,7% и составляет теперь 87,4 на 100 тысяч населения.
По словам Евгении Бобровой, есть несколько симптомов. Многие их них не специфические, но при их появлении стоит обратиться к врачу.
Итак, это:
- быстрая утомляемость и появление слабости преимущественно в вечернее время;
- снижение или отсутствие аппетита;
- повышенная потливость, особенно в вечернее время;
- потеря веса;
- незначительное повышение температуры;
- одышка даже при небольшой физической нагрузке;
- сухой кашель или с выделением слизисто-гнойной мокроты, иногда с кровью.
Как многие из нас и думают, в зоне риска заключенные, люди, имеющие хронические инфекции, больные СПИДом, курящие. Так и есть.
Также больше шансов заболеть, чем у остальных, у родственников больных туберкулезом, врачей, медсестер и персонала во фтизиатрических больницах, а также у работников сферы обслуживания, контактирующих с большим количеством людей.
Но опасность заражения есть у каждого, потому что, к сожалению, не все больные открытой (заразной) формой туберкулеза добросовестно лечатся и применяют средства защиты в общественных местах.
- воздушно-капельный – больной с активной формой туберкулеза, который, разговаривая, кашляя или чихая, распространяет палочку Коха;
- воздушно-пылевой – при попадании в организм здорового человека высохших частиц мокроты больного вместе с пылью;
- контактный – через предметы быта;
- молочный – при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных.
Да, есть. Врач дает несколько общих советов, которые помогут защититься от многих недугов. Это обязательное укрепление иммунитета, физические нагрузки и свежий воздух, правильное питание, поменьше стрессов, переутомления, полноценный сон. Знайте, что даже при мощном лечении туберкулезные палочки могут остаться в организме и спать до ослабления иммунитета.
Есть несколько специфических моментов: нужно ставить детям БЦЖ-вакцину и раз в год детям и взрослым проходить флюорографическое обследование легких.
Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 3 ноября 2018 года.
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