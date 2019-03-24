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Злостная палочка Коха: чем опасен туберкулез и кто может им заболеть

, ИА "Амител"
Рассказываем, как распознать симптомы заболевания и как не пустить его в свой организм

Фото: 1838.life

Фото: 1838.life


24 марта во всем мире отмечается Всемирный день туберкулеза. Туберкулез считается одним из самых опасных заболеваний человечества. А обнаружил эту болезнь немецкий ученый Роберт Кох. Именно он доказал существование микобактерии, вызывающей заболевание. Многие считают, что это болезнь бедных, а людей, не ведущих маргинальный образ жизни, она никогда не коснется. Но это совсем не так. О том, кто и как им может заразиться, порталу Amic.ru рассказала врач-пульмонолог Диагностического центра Алтайского края Евгения Боброва. Кстати, алтайские медики отмечают снижение заболеваемости туберкулезом в регионе. По итогам 2018 года показатель заболеваемости снизился на 2,7% и составляет теперь 87,4 на 100 тысяч населения.

1
Каковы симптомы?

По словам Евгении Бобровой, есть несколько симптомов. Многие их них не специфические, но при их появлении стоит обратиться к врачу.

Итак, это:

  • быстрая утомляемость и появление слабости преимущественно в вечернее время;
  • снижение или отсутствие аппетита;
  • повышенная потливость, особенно в вечернее время;
  • потеря веса;
  • незначительное повышение температуры;
  • одышка даже при небольшой физической нагрузке;
  • сухой кашель или с выделением слизисто-гнойной мокроты, иногда с кровью.
2
Кто больше подвержен заражению?

Как многие из нас и думают, в зоне риска заключенные, люди, имеющие хронические инфекции, больные СПИДом, курящие. Так и есть.

Также больше шансов заболеть, чем у остальных, у родственников больных туберкулезом, врачей, медсестер и персонала во фтизиатрических больницах, а также у работников сферы обслуживания, контактирующих с большим количеством людей.

Но опасность заражения есть у каждого, потому что, к сожалению, не все больные открытой (заразной) формой туберкулеза добросовестно лечатся и применяют средства защиты в общественных местах.

3
Как можно заразиться?
Евгения Боброва рассказывает о четырех путях заражения:
  • воздушно-капельный – больной с активной формой туберкулеза, который, разговаривая, кашляя или чихая, распространяет палочку Коха;
  • воздушно-пылевой – при попадании в организм здорового человека высохших частиц мокроты больного вместе с пылью;
  • контактный – через предметы быта;
  • молочный – при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных.
4
Есть ли профилактика?

Да, есть. Врач дает несколько общих советов, которые помогут защититься от многих недугов. Это обязательное укрепление иммунитета, физические нагрузки и свежий воздух, правильное питание, поменьше стрессов, переутомления, полноценный сон. Знайте, что даже при мощном лечении туберкулезные палочки могут остаться в организме и спать до ослабления иммунитета.

Есть несколько специфических моментов: нужно ставить детям БЦЖ-вакцину и раз в год детям и взрослым проходить флюорографическое обследование легких.

5
Правда ли, что палочка Коха поражает не только легкие?
Да, туберкулез может поразить глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник, суставы. Однако 95% заболеваний – это все же туберкулез легких.
6
Все ли больные туберкулезом заразны?
Нет, опасность для близких и общества представляют только люди с открытой формой легочного туберкулеза.

Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 3 ноября 2018 года. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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