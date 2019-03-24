Кто больше подвержен заражению?

Как многие из нас и думают, в зоне риска заключенные, люди, имеющие хронические инфекции, больные СПИДом, курящие. Так и есть.

Также больше шансов заболеть, чем у остальных, у родственников больных туберкулезом, врачей, медсестер и персонала во фтизиатрических больницах, а также у работников сферы обслуживания, контактирующих с большим количеством людей.

Но опасность заражения есть у каждого, потому что, к сожалению, не все больные открытой (заразной) формой туберкулеза добросовестно лечатся и применяют средства защиты в общественных местах.