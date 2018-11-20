Какие риски несет в себе "неправильная" покупка новостройки?

Если при покупке квартиры пойти неправильным путем, то потребитель рискует многим. Во-первых, он может потерять свои деньги, наткнувшись на неблагонадежного застройщика.

Во-вторых, покупатель попросту может не узнать о лучшем и подходящем ему предложении на рынке.

В-третьих, ему может достаться некачественная квартира.

И в-четвертых, клиент обязательно испытывает стресс, так как никто не покупает квартиру каждый день, а стресс зачастую приводит к не лучшим решениям. Поиск, выбор и сомнения в надежности застройщика очень часто могут подпортить впечатления от приобретения долгожданной квартиры.

Совет от эксперта: Наши специалисты занимаются куплей-продажей недвижимости ежедневно на протяжении 20 лет. Чтобы избежать столкновения со всеми этими ситуациями, лучше всего обратиться к профессиональным риэлторам. Наше агентство работает на рынке уже более 20 лет, и мы всегда предоставляем полную информацию о предложениях на рынке. Каждому пришедшему в "ВАШ ЭТАЖ" смогут подобрать квартиру, которая вам подходит и которая нужна именно вам. Также здесь предупредят о возможных рисках и смогут превратить покупку квартиры в удовольствие. Мы подбираем Вам квартиру, как для себя!