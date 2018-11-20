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Как правильно купить новостройку в Барнауле

, ИА "Амител"
Советы экспертов агентства недвижимости "ВАШ ЭТАЖ" о том, как купить квартиру, при этом сэкономив время и силы


Рано или поздно практически во всех семьях встает квартирный вопрос. Для многих покупка квартиры становится настоящим квестом и даже проблемой. К сожалению, самостоятельно найти полную информацию по новостройкам в Барнауле очень сложно. Иногда к этому добавляется непрофессионализм риэлторов, ангажированность застройщиков, бюрократия в органах власти. Эксперты агентства недвижимости "ВАШ ЭТАЖ" делятся советами, как быстро купить квартиру и при этом сохранить свои нервы, время и деньги.

"В вопросах юриспруденции следует обращаться не к здравому смыслу, а к юристам, в вопросах покупки недвижимости следует обращаться к нам", — отмечают в агентстве недвижимости.

1
Какие риски несет в себе "неправильная" покупка новостройки?

Если при покупке квартиры пойти неправильным путем, то потребитель рискует многим. Во-первых, он может потерять свои деньги, наткнувшись на неблагонадежного застройщика.

Во-вторых, покупатель попросту может не узнать о лучшем и подходящем ему предложении на рынке.

В-третьих, ему может достаться некачественная квартира.

И в-четвертых, клиент обязательно испытывает стресс, так как никто не покупает квартиру каждый день, а стресс зачастую приводит к не лучшим решениям. Поиск, выбор и сомнения в надежности застройщика очень часто могут подпортить впечатления от приобретения долгожданной квартиры.

Совет от эксперта: Наши специалисты занимаются куплей-продажей недвижимости ежедневно на протяжении 20 лет. Чтобы избежать столкновения со всеми этими ситуациями, лучше всего обратиться к профессиональным риэлторам. Наше агентство работает на рынке уже более 20 лет, и мы всегда предоставляем полную информацию о предложениях на рынке. Каждому пришедшему в "ВАШ ЭТАЖ" смогут подобрать квартиру, которая вам подходит и которая нужна именно вам. Также здесь предупредят о возможных рисках и смогут превратить покупку квартиры в удовольствие. Мы подбираем Вам квартиру, как для себя!

2
Как правильно купить новостройку?

Каждый покупатель квартиры у застройщика, чтобы не разочароваться в покупке, обязательно должен:

1. Оценить надежность застройщика. В идеале следует внимательно изучить проектную декларацию объекта и Федеральный Закон 214, который регламентирует деятельность застройщика.

2. Оценить удобство инфраструктуры строящегося объекта. Нужно проследить за ходом строительства, проанализировать транспортную доступность, благоустройство дворов, наличие и шаговую доступность магазинов, торговых центров, больниц, социальных объектов и так далее. Спрогнозировать будущую рыночную привлекательность объекта.

3. Сравнить качество отделки, "потрогать руками". Необходимо оценить качество шпатлевки, штукатурки, окон, дверей, счетчиков, электрики, коммуникаций, и этот список очень большой. Соотношение "цена-качество" должно быть оптимальным.

4. Ознакомиться с отзывами реальных жильцов, которые уже живут в подобных квартирах.

Совет от эксперта: Безусловно, сделать это может каждый покупатель, если у него есть время и опыт разбираться в этих тонкостях. Если времени и желания нет, то можно обратиться в агентство недвижимости. Риэлторы владеют полной информацией о застройщиках и, если что, обязательно предостерегут своего клиента от покупки квартиры в конкретном доме. И вам не нужно будет ломать голову над изучением его надежности. Также специалисты проконсультируют вас об инфраструктуре, транспортной доступности и ремонте вашего возможного будущего жилья.

3
А если я обращусь напрямую к застройщику?

Конечно, можно сделать и так. Но покупатель должен понимать, что застройщик будет предлагать исключительно свое жилье. Разве застройщик скажет про себя что-то нелицеприятное? Все минусы, указанные клиентом, будут выведены в преимущества жилого комплекса. В общем, если покупатель пойдет напрямую в отдел продаж застройщика, то услышит лишь хвалебные речи о его домах.

Совет от эксперта: У риэлтора нет задачи продать конкретную квартиру конкретного застройщика, мы работаем для того, чтобы покупатель смог самостоятельно оценить все многообразие предложений на рынке новостроек Барнаула, самостоятельно узнать, увидеть, даже потрогать своими руками на экскурсии по новостройкам и сделать самостоятельный выбор. Информацию обо всех объектах смогут предоставить специалисты "ВАШ ЭТАЖ". По большей части, мы работаем не с недвижимостью, а с людьми, с их проблемами и заботами.

4
А если я буду искать квартиру по объявлению?

И в самом деле, на сегодняшний день интернет пестрит различными объявлениями о продаже квартир. Но почему это не работает? Большая часть объявлений в интернете не содержит достоверной информации. Часто там "висит" куча устаревших объявлений с неактуальными ценами и наличием квартир. В итоге покупатель тратит все свободное время и нервы на обзвон объявлений с несуществующими или уже проданными квартирами.

Но! Обратившись к экспертам, в такую ситуацию вы не попадете никогда. Клиент получит свежий, актуальный, а главное, полный расклад на рынке недвижимости. Здесь он получает реальную возможность выбора своего гнездышка, а не ее иллюзию. Специалист честно расскажет вам обо всех планировках, ценах, акциях, скидках, плюсах и недостатках районов и домов, где планируется покупка квартиры.

 

5
А можно перед покупкой квартиры в новостройке посмотреть ее своими глазами?

Конечно. Сложно представить, что сегодня кто-то может сделать дорогую покупку и даже не посмотреть, что он покупает. "ВАШ ЭТАЖ" проводит экскурсии по новостройкам. На одной лишь экскурсии покупатель может увидеть все своими глазами, сравнить и понять, что подходит именно ему. И все это пройдет в комфортных условиях, на все точки клиента доставит удобнейший транспорт агентства недвижимости.

6
А я точно не потеряю деньги, если вложу их в новостройку?
"ВАШ ЭТАЖ" работает только с теми, кто гарантирует и страхует свои обязательства по строительству объектов. Благодаря юристам компании деньги покупателя не пропадут.
7
Что делать, если мне нужна ипотека?

Никаких проблем, сегодня это очень популярный способ купить новостройку. В грамотных риэлторских агентствах есть ипотечные брокеры, которые избавят вас от еще одной задачи — поиска наиболее выгодного ипотечного продукта и подсчета ежемесячного платежа по ипотеке. В агентстве возьмут на себя подачу заявки на ипотеку во все банки, предоставляющие данный вид кредитования, а также сопровождение сделки. Специалисты компании помогут разобраться в ипотечных продуктах, посчитать платеж, избежать навязанных услуг, снизить ставку и платежи, оформить недорогую страховку. Также специалисты могут научить вас правильно гасить ипотеку, чтобы это было выгодно Вам, а не банку. К слову, в компании "ВАШ ЭТАЖ" для клиентов все услуги абсолютно бесплатны. При этом специалисты агентства не просто систематически помогут вам заполнить документы на получение ипотеки. Они проконсультируют и подскажут, в какой банк обратиться лучше, чтобы шансы на одобрение кредита выросли в разы.

8
Действительно ли обращение в "ВАШ ЭТАЖ" сэкономит мое время?

Да, действительно, при работе с компетентными специалистами вы сэкономите свое время. Вам не нужно будет стоять в пробках в поисках офисов застройщиков, перемещаться из одной части города в другую, стоять в очередях лишь затем, чтобы получить ограниченную информацию только про один дом. Клиент может потратить не один месяц на то, чтобы изучить предложения около 30 застройщиков города, а пока он будет это делать, цена на недвижимость может вырасти, и понравившаяся ему квартира будет продана другому покупателю.

Агентство недвижимости "ВАШ ЭТАЖ" -
официальный партнер застройщиков и банков Барнаула
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219 а, оф. 200
тел. 600-727
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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